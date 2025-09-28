Octubre llega cargado de estrenos imperdibles a Prime Video

Este mes, Prime Video prepara un calendario lleno de emociones, acción y drama con estrenos que prometen mantenerte al borde del asiento. Desde intensos thrillers hasta historias románticas llenas de segundas oportunidades, octubre será un mes ideal para los amantes del cine y las series.

1 de octubre – Juego sucio: Un brutal ladrón y su experimentado equipo se enfrentan al golpe más ambicioso de sus vidas en este electrizante thriller de acción dirigido por Shane Black. Prepárate para un atraco lleno de giros inesperados y adrenalina pura.

Un brutal ladrón y su experimentado equipo se enfrentan al golpe más ambicioso de sus vidas en este electrizante thriller de acción dirigido por Shane Black. Prepárate para un atraco lleno de giros inesperados y adrenalina pura. Ver el tráiler

8 de octubre – Charlie y Beau: Lo que comenzó como una simple charla en un foro anónimo de fanáticos de los autos, se convierte en una historia donde los caminos personales y profesionales de Charlie y Beau están destinados a colisionar.

Lo que comenzó como una simple charla en un foro anónimo de fanáticos de los autos, se convierte en una historia donde los caminos personales y profesionales de Charlie y Beau están destinados a colisionar. 16 de octubre – Reencuentro inesperado: La boda de Jenna y Lion marca el reencuentro entre Noah y Nick, una pareja separada por el rencor. Sin embargo, el destino vuelve a cruzar sus caminos. ¿Será el amor capaz de superar el pasado?

Series que te podrían gustar

La Lista Terminal: Lobo Negro

La novia

Gen V

Fargo