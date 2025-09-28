Octubre llega cargado de estrenos imperdibles a Prime Video
Por Antonio Quijano publicado
Estos son los estrenos de Prime Video en octubre que no te puedes perder
Este mes, Prime Video prepara un calendario lleno de emociones, acción y drama con estrenos que prometen mantenerte al borde del asiento. Desde intensos thrillers hasta historias románticas llenas de segundas oportunidades, octubre será un mes ideal para los amantes del cine y las series.
- 1 de octubre – Juego sucio: Un brutal ladrón y su experimentado equipo se enfrentan al golpe más ambicioso de sus vidas en este electrizante thriller de acción dirigido por Shane Black. Prepárate para un atraco lleno de giros inesperados y adrenalina pura.
Ver el tráiler
- 8 de octubre – Charlie y Beau: Lo que comenzó como una simple charla en un foro anónimo de fanáticos de los autos, se convierte en una historia donde los caminos personales y profesionales de Charlie y Beau están destinados a colisionar.
- 16 de octubre – Reencuentro inesperado: La boda de Jenna y Lion marca el reencuentro entre Noah y Nick, una pareja separada por el rencor. Sin embargo, el destino vuelve a cruzar sus caminos. ¿Será el amor capaz de superar el pasado?
