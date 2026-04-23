Nintendo insinúa que "les gustaría seguir" la historia de la película de Super Mario Galaxy en futuros juegos, incluida la historia de fondo de la princesa Peach

La película "Super Mario Galaxy" profundizó en el pasado de la princesa Peach

Por ello, Nintendo ha declarado que le gustaría "ajustarse lo más posible" a las películas en los próximos juegos

Desafortunadamente, la película "Super Mario Galaxy" recibió muchas críticas negativas

Deslinde de responsabilidad Advertencia: Contiene spoilers de la película "Super Mario Galaxy"

La película "Super Mario Galaxy" podría tener una gran influencia en los próximos juegos, según el director de juegos de Nintendo, Shigeru Miyamoto.

En una entrevista reciente con Nintendo Dream Web, Miyamoto comentó a los fans que la historia de fondo de la princesa Peach podría ampliarse en futuros juegos, utilizando la película «Super Mario Galaxy» como punto de referencia.

Miyamoto dijo: «Como no sabemos qué tipo de juego haremos a continuación con nuestros personajes, tener demasiados detalles sobre ellos se convertiría en una limitación. No me molesta estar limitado por la jugabilidad, pero no quiero estar limitado por haber creado una historia, lo cual ha sido la razón por la que no hemos hecho películas durante muchos años.

El artículo continúa a continuación.

«Así que, antes de hacer esta película, no había decidido la historia de fondo del personaje, pero ahora que estoy haciendo la película, se ha vuelto divertido ampliar el personaje de diversas maneras. Por lo tanto, me gustaría adherirme tanto como sea posible a los antecedentes creados en la película en futuros juegos».

En La película de Super Mario Galaxy, nos enteramos de que la princesa Peach es hermana de la viajera galáctica Rosalina, y que ambas nacieron del polvo de estrellas. A una edad temprana, las dos hermanas se separaron cuando Peach fue enviada a vivir al Reino Champiñón por su propia seguridad.

Esta fue una gran revelación para los fans del juego, y parece que esto quedará firmemente arraigado en el canon del personaje de aquí en adelante.

Miyamoto también ha respondido a las críticas negativas de la película de Super Mario Galaxy

The Super Mario Galaxy Movie – Official Trailer - YouTube Watch On

Esta es una buena noticia para quienes disfrutaron de "The Super Mario Galaxy Movie", pero es posible que no todos estén contentos, ya que las críticas de la película fueron bastante malas, con una puntuación media del 43% en Rotten Tomatoes.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin embargo, la puntuación del público es muy diferente, ya que la película tiene un 89 % en el Popcornmeter. Así pues, ha resultado ser una adaptación muy controvertida de los queridos personajes del videojuego.

En la misma entrevista con Nintendo Dream Web, Miyamoto se refirió a algunas de las malas críticas de La película de Super Mario Galaxy, que tiene un índice de aprobación más bajo que su predecesora.

Dijo: "Las situaciones son similares, ¿no? En realidad, me parecieron comprensibles las críticas de la primera película. Pero pensé que esta vez sería diferente… y fue incluso más dura que la última vez, lo cual me pareció extraño".

"Hay gente de otros medios que se está incorporando y trabajando duro para dinamizar la industria cinematográfica, así que resulta realmente extraño que las personas que están intentando dinamizar la industria cinematográfica sean tan pasivas".

A pesar de la respuesta mixta, parece que las películas y los juegos estarán estrechamente vinculados, por lo que lo que vimos en The Super Mario Galaxy Movie podría influir definitivamente en los futuros juegos de Nintendo. Solo tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla todo.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.