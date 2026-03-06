Nintendo ha revelado un nuevo póster de la película Super Mario Galaxy antes del tráiler final, y confirma que aparecerán dos villanos más

Nintendo ha publicado un nuevo póster de la película Super Mario Galaxy.

Se adelanta al tráiler final de la película, que se estrenará el lunes 9 de marzo.

La imagen revela que dos villanos clásicos aparecerán en la película animada.

Nintendo ha presentado un nuevo póster de The Super Mario Galaxy Movie (TSMGM) que confirma la aparición de dos villanos más de Mario en la esperada secuela.

Publicado hoy (6 de marzo), el póster muestra muchas caras conocidas, entre ellas *respira hondo* Mario, Luigi, la princesa Peach, Toad, Bowser, Rosalina, Bowser Jr. y Birdo. Pero si miras debajo de Birdo y Yoshi, podrás ver a una rana con corona.

New adventure loading. See The Super Mario Galaxy Movie, only in theaters April 1. pic.twitter.com/lVNSS9hXIAMarch 6, 2026

Solo los fans más veteranos de Nintendo reconocerán inmediatamente a este personaje. Para el resto de ustedes, se trata de Wart.

«¿Quién?», se preguntarán. Wart. Ya saben, el principal antagonista de Super Mario Bros. 2, que también quiere conquistar Subcon, también conocida como la Tierra de los Sueños, con su banda conocida como los 8 bits. ¿No les suena? Dejen de leer este artículo y vayan a jugar a Super Mario Bros. 2 inmediatamente.

Wart no es el único enemigo cuya aparición en la secuela de la taquillera película The Super Mario Bros. Movie se ha confirmado recientemente. Si miran justo encima de Wart en el póster, también verán a un roedor con gafas de sol.

Para los que no lo sepan, se trata de Mouser, otro villano que apareció en Super Mario Bros. 2 y al que los jugadores deben derrotar tres veces en dicho juego. Dada la presencia de Wart y Birdo —este último también apareció como villano (¿o debería decir villana?) en el mencionado título de Nintendo—, era muy probable que Mouser también apareciera en TSMGM.

No se sabe qué papel tendrán Wart, Mouser y Birdo, ni con cuáles de los héroes de la película se encontrarán. ¿Mi mejor suposición? Serán villanos secundarios de Bowser y su hijo, que se enfrentarán a Mario y Luigi, y Wart y compañía serán los grandes villanos con los que Peach y Toad se encontrarán en cualquier misión secundaria en la que se embarquen.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Una de las películas más emocionantes de este año ya cuenta con un reparto bastante completo, pero seguro que habrá más sorpresas para el público. De hecho, una de ellas ya se ha desvelado antes de tiempo, ya que una filtración de Super Mario Galaxy Movie parece confirmar que aparecerá otro personaje importante de la franquicia.

¿Se anunciarán oficialmente antes del estreno de Super Mario Galaxy Movie el 1 de abril? Quién sabe. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que el tráiler final de la película se estrenará el lunes 9 de marzo a las 2 p. m. PT / 5 p. m. ET / 10 p. m. GMT, así que asegúrate de sintonizar el próximo Nintendo Direct para verlo.

Mientras tanto, obtén toda la información sobre la próxima película animada de Nintendo, Universal e Illumination descubriendo todo lo que sabemos hasta ahora sobre The Super Mario Galaxy Movie.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.