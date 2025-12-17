¡Música y Touchdowns! Snoop Dogg protagonizará el Intermedio del juego de la NFL en Netflix

¿Estás listo para vivir el juego de la NFL de Navidad? De ser así, no querrás perderte el intermedio.

¿La razón? El ícono mundial Snoop Dogg será el protagonista de Snoop's Holiday Halftime Party, el espectáculo de medio tiempo durante el Día de Juego Navideño de la NFL de Netflix el 25 de diciembre, en vivo desde el U.S. Bank Stadium en Minneapolis, Minnesota. Los Minnesota Vikings se enfrentarán a los Detroit Lions, pero todos los ojos estarán puestos en Snoop Doggfather cuando el reloj marque el medio tiempo.

Snoop Dogg toma las riendas en el intermedio, prometiendo éxito trás éxito, mucho espíritu navideño e invitados especiales, lo que asegura una actuación inolvidable.

Snoop Dogg dijo: "¿NFL, Netflix y tu tío Snoop el día de Navidad? Estamos dando música, amor y buenas vibras para que todo el mundo disfrute. Ese es el tipo de magia navideña que Santa no puede llevar en una bolsa".

Bela Bajaria, Directora de Contenido de Netflix, dijo: "El Juego Navideño se ha vuelto genial. Estamos uniendo a dos gigantes culturales globales, la NFL y el inigualable Snoop Dogg, quien presentará el espectáculo de medio tiempo y promete encender la celebración. Como una orgullosa chica de la Costa Oeste y gran fan, puedo decir con confianza que este es el mejor regalo que podemos dar a nuestros miembros. ¡Estamos listos para 'drop it like it's hot' en esta celebración navideña!".

Netflix ha lanzado un video, narrado por el legendario ícono del funk George Clinton. No te pierdas a Snoop Dogg, en vivo durante el show de medio tiempo, solo en Netflix. Esta Navidad, la fiesta es en Minnesota, y todos están invitados.

Los juegos Navideños de la NFL regresarán a Netflix en 2025 con dos partidos estelares entre rivales de la división NFC. Transmitido en vivo por Netflix, Cowboys-Commanders se emitirá a las 12:00 PM hora Ciudad de México desde el Northwest Stadium en Landover, Maryland, seguido por Lions-Vikings a las 3:30 PM hora Ciudad de México desde el U.S. Bank Stadium en Minneapolis, Minnesota. La cobertura previa al juego comienza a las 10:00 AM hora Ciudad de México.

El año pasado, Netflix dio inicio a su Día de Juego Navideño inaugural con la superestrella internacional Beyoncé actuando en el medio tiempo del partido Ravens-Texans, con el "Beyoncé Bowl", nominado a cuatro premios Emmy. Los juegos de Netflix del Día de Navidad se transmitirán en las afiliadas de CBS en las ciudades de los equipos que compiten y estarán disponibles en dispositivos móviles de EE. UU. con NFL+. CBS Sports producirá los juegos, y NFL Media producirá la programación previa, posterior y de medio tiempo. EverWonder Studio será el productor ejecutivo del Día de Juego Navideño de la NFL.

Continuando con la tradición iniciada en 2024, cada equipo que juegue este día llevará un parche festivo inspirado en la Navidad en su uniforme tanto en sus juegos de la Semana 16 como en los del Día de Navidad. Con el escudo de la NFL respaldado por dos bastones de caramelo, el parche navideño de 2025 captura la emoción del fútbol durante la temporada navideña.