Explicación del final de "Supergirl": ¿Muere Krypto?, ¿Hay escenas después de los créditos finales? Y más detalles sobre el final de la película del Universo DC protagonizada por Milly Alcock

¿Logrará Kara Zor-El salvar el día en su primera aventura en la pantalla grande desde 1984?

Por primera vez en más de 40 años, una película de Supergirl ha llegado a las salas de cine. Y, si no te desanimaron las críticas mediocres -échale un vistazo a mi reseña de Supergirl para ver qué me pareció- y ya la has visto en tu cine local, tal vez necesites un poco de claridad sobre lo que pasa en su final.

A continuación, he respondido a tus principales preguntas sobre el final de esta película del Universo DC (DCU) y cómo prepara el terreno para la secuela de Superman del próximo año. Así que esta es tu única advertencia: a continuación hay spoilers completos de Supergirl. Da marcha atrás ahora mismo si aún no la has visto.

¿Muere Krypto en Supergirl?

Todos pueden dar un suspiro de alivio, porque Krypto sigue vivo para seguir luchando otro día (Image credit: DC Studios)

Alégrense, amantes de los perros y de los animales por igual, porque Krypto no muere.

Latest Videos From Watch full video here:

Como ya sabrán, parte de la trama de esta película gira en torno a la kryptoniana que da nombre a la película —cuyo nombre real es Kara Zor-El— y su búsqueda de un antídoto para neutralizar los efectos de un dardo envenenado con el que le dispararon a Krypto.

¿Dirigió James Gunn "Supergirl"? ¿Y quién la escribió? No, Gunn no escribió ni dirigió "Supergirl". La película fue dirigida por Craig Gillespie, a quien algunos lectores tal vez conozcan como el cineasta detrás de "Yo, Tonya", protagonizada por Margot Robbie, y de "Cruella", la precuela de acción real de "101 dálmatas". Por su parte, la actriz convertida en guionista Ana Nogueira fue la encargada del guion. También se ha confirmado que Nogueira está escribiendo la película de "Wonder Woman" del Universo Cinematográfico de DC (DCU), que aún se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo.

¿Cuál es el problema? La única cura está en manos del villano principal, Krem de las Colinas Amarillas, quien, casualmente, fue precisamente quien hirió gravemente a Krypto en primer lugar. Y, como Kara se entera, solo tiene 72 horas para localizar a Krem, conseguir la cura necesaria y administrársela; de lo contrario, Krypto sucumbirá a la toxina.

Para resumir una larga historia, Kara tiene éxito en su misión. Al regresar al planeta donde dejó a Krypto, le entrega el medicamento al médico local, quien se lo inyecta a Krypto y, en cuestión de segundos, este vuelve a estar en plena forma y sano. ¡Uf!

¿Por qué Kara mata a Krem en "Supergirl"?

Sospecho que habrá bastante rechazo a la decisión de Kara de matar a Krem (Image credit: Warner Bros. Pictures/DC Studios)

A primera vista, la respuesta es sencilla: Krem es el responsable de que Krypto estuviera a punto de morir. A pesar de su primo kriptoniano —Clark Kent/Kal-El/Superman—, el único vínculo que Kara tiene con Krypton, el mundo natal de ambos que fue aniquilado, es su cachorro con superpoderes. Así que, considerando que la vida de Krypto se vio gravemente amenazada, se puede entender por qué ella finalmente decidió quitarle la vida a Krem.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin embargo, también hay otros factores en juego. Por un lado, Kara lo mata porque él asesinó a la familia de la joven guerrera Ruthye, quien recurre a Kara en busca de ayuda para vengarse de Krem. No obstante, en lugar de permitir que Ruthye lo mate y cargue con ese peso por el resto de sus días, Kara convence a Ruthye de que no lo haga y, después de despedir a Ruthye, es ella quien asesta el golpe mortal.

Además, está el hecho de que Krem y su organización criminal, conocida como los Bandidos, van de planeta en planeta secuestrando a chicas adolescentes para usarlas como la próxima generación de esta banda compuesta exclusivamente por hombres. Por otra parte, matar a Krem significa que no podrá revivir a los Bandidos y, por extensión, su reinado de terror. Si sumamos todas estas razones, no es de extrañar que Kara, fiel a su código de honor, lo elimine.

Krem es un caso perdido, pero su asesinato socava todo el sentido del hilo conductor de Supergirl (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Sin embargo, la decisión de Kara de asesinar a Krem seguramente polarizará a los espectadores.

En *Supergirl: Woman of Tomorrow*, también conocida como la novela gráfica de 2021 en la que se basa esta película, a Krem se le permite vivir. Esto se debe a que Kara quiere enseñarle a Ruthye que la venganza nunca es la respuesta, y que romper el ciclo de violencia es la única forma de procesar el trauma y sanar de él.

*Supergirl* sigue la misma línea temática hasta el momento en que Kara mata a Krem —y, a pesar de las razones que mencioné anteriormente, sigue sin convencerme.

Claro, el razonamiento narrativo detrás de la muerte de Krem es sólido. Además, a pesar de las similitudes que existen entre Kara y Supes, esto no solo demuestra cuán diferentes son sus visiones del mundo, sino que también la posiciona como una especie de antihéroina en lugar de una defensora tradicional del pueblo.

Dicho esto, el hecho de que Kara elija asesinar a Krem socava por completo el propósito temático de toda la historia, y estoy seguro de que habrá muchos espectadores como yo que hubieran deseado que esta parte específica de la película «Capítulo Uno» del Universo Cinematográfico de DC hubiera terminado de otra manera.

¿Hay escenas después de los créditos finales en Supergirl?

Mi cara cuando me di cuenta de que estaba esperando una escena después de los créditos que nunca iba a llegar... (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

No, no hay ninguna escena extra durante ni después de los créditos, así que no hace falta quedarse una vez que empieza la secuencia de créditos finales de *Supergirl*.

Así que, si no quieres quedarte para apreciar a todas las personas que trabajaron en este proyecto, puedes salir rápidamente de la sala sin preocuparte por haberte perdido el adelanto de la próxima película de DC Studios.

¿De qué manera prepara "Supergirl" el terreno para "Man of Tomorrow"?

"El hombre del mañana" es la secuela, ambientada en 2027, de la película de Superman del año pasado (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Supergirl no plantea ninguna trama específica para "Man of Tomorrow", también conocida como la secuela de la película de "Superman" de 2025. Si esperabas siquiera la más mínima pista sobre su trama a través de un clip de avance o de cualquier otra forma, te llevarás una gran decepción.

De todos modos, la escena final de "Supergirl" vuelve a confirmar que la Kara de Milly Alcock formará parte del elenco de "Man of Tomorrow".

De hecho, antes de que aparezcan los créditos finales de "Supergirl", vemos a Kara y a Krypto regresar a su departamento en Metrópolis justo cuando el Superman de David Corenswet está revisando el lugar en su ausencia. Mientras Krypto revisa la basura de Kara, ella y su único pariente sobreviviente se sientan para tener una breve y tranquila charla, que termina con Kara diciéndole a Clark que planea quedarse en la Tierra por un tiempo.

Ya sabíamos que la “Chica de Acero” de Alcock regresaría en "Man of Tomorrow" -el codirector de DC Studios, Peter Safran, lo reveló en una charla reciente con "The Hollywood Reporter". No obstante, es gratificante ver que "Supergirl" reconoce que Kara está de vuelta en la Tierra antes de su aparición en la secuela de "Superman" del próximo año y que no aparecerá de la nada en algún momento de la película.

Para más información sobre la que será la cuarta película del Universo DC, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre "Man of Tomorrow".

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.