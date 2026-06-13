El director de "Toy Story 5" "nunca planeó" que Jessie fuera la protagonista de la nueva película de Pixar, pero afirma que su pasado "siempre fue algo que quise abordar"

"Toy Story 5" es la primera vez que Woody y Buzz no son los protagonistas de una película de Pixar

"Toy Story 5" no tiene a Woody y Buzz como protagonistas

Jessie es la principal protagonista de la película entre los juguetes

Su coguionista y director afirma que no lo planeó así a propósito

El coguionista y director de Toy Story 5 ha revelado que «nunca planeó» que Jessie sustituyera a Woody y Buzz como protagonista.

En una charla exclusiva con TechRadar, Andrew Stanton admitió que no abordó la historia de la nueva película de Pixar con ese objetivo en mente. Sin embargo, mientras él y su compañera guionista Kenna Harris intercambiaban ideas para la quinta entrega de la franquicia Toy Story, quedó claro que Jessie, en lugar de Buzz y Woody, tenía que ser el centro de la película.

De hecho, como explicó Stanton, las discusiones sobre cómo podría ser una quinta película de Toy Story comenzaron tres años después de la entrega más reciente de la serie, también conocida como Toy Story 4. En ese momento, ni él ni nadie en Pixar o en la empresa matriz Disney tenía una idea específica de la historia en mente sobre lo que ellos y/o el público querrían ver.

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No te están fallando los ojos, Jessie: ¡de verdad eres la protagonista de esta película! (Image credit: Disney Pixar)

No fue hasta que Stanton se sentó —primero, a solas y, más tarde, con Harris— cuando empezó a visualizar plenamente la narrativa de «los juguetes se encuentran con la tecnología» de Toy Story 5 y sus temas relacionados con la adicción a las pantallas, la soledad infantil en la era digital y la obsolescencia de los juguetes.

El último de esos temas narrativos fue clave para definir el papel protagonista de Jessie en una de las películas más esperadas de 2026. Hasta ahora, los fans solo habían podido vislumbrar la vida pasada de Jessie a través de Toy Story 2, que reveló que había sido propiedad de una niña llamada Emily antes de ser abandonada al costado de una carretera en una caja de donaciones cuando Emily ya no la quería. En última instancia, fue llenar los vacíos de este misterio de décadas lo que ayudó a Stanton y Harris no solo a construir la trama de Toy Story 5 en torno a Jessie, sino también a convertirla en su personaje central.

«Nunca lo habíamos planeado», me dijo Stanton al referirse a la decisión de convertir a Jessie en la protagonista de la película. «Básicamente, en 2022 me preguntaron si me interesaría hacer Toy Story 5, y yo respondí: "¿Cuál es la idea?"». Me dijeron que nadie tenía una, así que respondí: “Bueno, sé que estas películas tardan años en hacerse, así que tiene que ser una idea que realmente me guste. Déjenme escribir algo y, si me gusta lo suficiente, querré trabajar en ello”.

“Pero sabía que el pasado de Jessie era algo que siempre había querido abordar”, continuó. “Así que ese era un ingrediente con el que definitivamente quería trabajar. También sabía que quería hacer algo sobre los dispositivos, que ya llevaban unos años en el mercado en ese momento y estaban llegando a manos de niños cada vez más pequeños. Más tarde, se me ocurrió la idea de querer ver a 50 Buzz Lightyears conectados entre sí, lo cual se relaciona con el tema tecnológico de la película, pero de una manera positiva. Mezclamos todo eso y tuvimos los elementos para construir nuestra película”.

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Toy Story 5 se estrenará en los cines de todo el mundo el viernes 19 de junio. Para obtener más información exclusiva antes del estreno, descubre por qué Pixar no tiene planes de hacer una película de Toy Story sin Woody, Buzz y Jessie por el momento.

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