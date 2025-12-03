Disfruta de la primer temporada de "Fallout" totalmente gratis en Samsung TV Plus

¿Eres fan de Fallout, pero no has tenido la oportunidad de disfrutar de la primera temporada de la serie de Amazon? De ser así, esta es la oportunidad que estabas esperando pues Samsung hace equipo con Amazon, Bethesda Softworks y Xbox ofreciendo a sus fans más formas de mirar, vivir y jugar en las TVs Samsung.

Ahora, podrás disfrutar de la primera temporada sin suscripción y gratis a través de Samsung TV Plus, así como vivir la segunda temporada con detalles impresionantes en las TVs Samsung y jugar Fallout (incluyendo la actualización más reciente de Fallout 76) en la app de Xbox en Samsung Gaming Hub. A través del streaming, los videojuegos y la cultura, el universo de Fallout converge en las pantallas de Samsung, creando un destino único para que sus fans vivan la historia completa.

Disfruta de la primera temporada de Fallout de Prime Video sin suscripción en Samsung TV Plus por tiempo limitado

Antes del esperado estreno de la segunda temporada en Prime Video, los fans pueden volver al mundo postapocalíptico de Fallout, el cual estará disponible de forma gratuita en Samsung TV Plus.

Basada en una de las mejores sagas de videojuegos de todos los tiempos, Fallout cuenta la historia de quienes lo tienen todo y de quienes no tienen nada, en un mundo donde ya casi no queda nada por poseer. Doscientos años después del apocalipsis, los amables habitantes de un refugio antinuclear de lujo deben regresar a territorios irradiados que sus antepasados habían dejado atrás, por lo que se sorprenderán al descubrir un universo complejo y extraño esperándolos. La nueva temporada retomará la historia tras el épico final de la primera, llevando a la audiencia en un viaje por el yermo desértico del Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas.

Para celebrar su regreso, Samsung TV Plus ofrecerá la primera temporada gratis y sin necesidad de suscripción del 3 al 25 de diciembre, brindando la oportunidad para que el público nuevo y los fans más apasionados puedan revisitar —o descubrir por primera vez— este mundo antes del estreno de la segunda temporada en Prime Video.

Samsung TV Plus es un servicio de streaming gratuito con publicidad (FAST), disponible en dispositivos Samsung TV, Smart Monitor y refrigeradores Family Hub y Bespoke. Esto incluye pantallas con Samsung Vision AI como Samsung Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED, The Frame y The Frame Pro, llevando lo mejor del streaming a millones de espectadores en más de 30 países.

Siente cómo cobra vida la temporada 2 de Fallout en las TVs Samsung

Proyectada de forma cinematográfica en las Smart TVs Samsung, Fallout regresa a Prime Video este 17 de diciembre con su temporada más ambiciosa, invitando a los espectadores a adentrarse aún más en la historia. Para celebrar el estreno de su segunda temporada, Samsung y Prime Video ofrecerán un primer vistazo mediante una serie de creatividades en colaboración, presentadas en los canales de Samsung, incluyendo espectaculares digitales en Times Square.

"Prime Video está comprometido con encontrar formas creativas e innovadoras de llevar nuestro contenido a audiencias de todo el mundo", dice Emily Aldis, Directora Global de Distribución y Alianzas de Prime Video. "La alianza entre Prime Video y Samsung nos permite mejorar la experiencia de visualización de nuestros clientes compartidos, gracias a colaboraciones de marketing fuera de pantalla y una integración perfecta de la app de Prime Video en las Smart TVs Samsung."

Juega Fallout 76: Burning Springs al instante en Samsung Gaming Hub

Ya disponible con Xbox Game Pass mediante la app de Xbox en Samsung Gaming Hub, Fallout 76: Burning Springs marca la expansión más grande del juego hasta ahora, abriendo nuevas fronteras en un escenario postnuclear de Ohio justo antes de que comience la serie de televisión.

"Cuando Jonah y yo hablamos por primera vez de llevar Fallout a la pantalla, tratamos de recrear correctamente el mundo de los juegos, pero también de dar vida a nuevas historias dentro de ese universo", comentó Todd Howard, Director de Juegos en Bethesda. "Ahora, con la llegada de The Ghoul a Fallout 76, se demuestra lo conectadas que están todas estas historias. Que Walton aporte su estilo único al juego es increíble. Es un actor brillante."

Los fans de Fallout podrán saltar entre el videojuego y la serie y, por primera vez, interactuar con The Ghoul, el enigmático pistolero de la serie de televisión, con la voz del propio Walton Goggins. Este crossover une ambos mundos, llevando a los jugadores directamente al universo de Fallout mientras este se expande de nuevas maneras.

Con Samsung, la historia de Fallout se vive en una sola pantalla: streaming, una calidad de imagen impresionante y exploración dentro del juego, sin necesidad de levantarte de tu asiento.

"Esta colaboración es un ejemplo perfecto de cómo Samsung sigue redefiniendo el entretenimiento al conectar experiencias a través de todos los medios", dice Kevin Beatty, Director de Producto para Samsung Gaming, Experiencias Interactivas y Tecnologías Emergentes. "Ya sea explorando el yermo y jugando en Samsung Gaming Hub, reviviendo la temporada 1 en Samsung TV Plus o viendo la segunda temporada a través de Prime Video en TVs Samsung. Nuestros dispositivos son el mejor lugar para experimentar por completo el universo de Fallout."

Los fans también podrán vivir la acción de Fallout 76: Burning Springs en Twitch con una insignia de chat personalizada para quienes se suscriban o regalen una suscripción a cualquier streamer en la categoría de Fallout 76 del 2 al 31 de diciembre.