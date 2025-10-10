Dentro del rediseño de Lego de la Estrella de la Muerte: su set de Star Wars más ambicioso hasta la fecha

Con el 1 de octubre ya en los libros, hay una gran cantidad de nuevos sets de Lego en las estanterías, tanto digitales como físicos, pero uno destaca por su tamaño y precio: el tan rumoreado y finalmente oficial Lego UCS Death Star, ya disponible para su compra.

Reimaginar la Estrella de la Muerte no se trataba tanto de reconstruir un icono como de resolver un rompecabezas de diseño: cómo capturar los momentos más cruciales que tuvieron lugar en la estación de batalla de Star Wars en una sola estructura.

El nuevo set, con un precio de 999,99 dólares/899,99 libras/1499,99 dólares australianos y que forma parte de la serie Ultimate Collector, supera los límites de la ingeniería de Lego con más de 9000 piezas y presenta un enfoque completamente nuevo de la estructura de la estación de combate del tamaño de una luna. Para explorar cómo se creó, TechRadar habló con César Soares, diseñador maestro de modelos del Grupo Lego, que dirigió el proyecto.

(Image credit: Lego)

Lego lleva más de un año desarrollando la estación de combate del tamaño de la Luna en su sede central de Billund. Soares cuenta que se hizo cargo del modelo conceptual a finales del verano de 2023 y trabajó en él durante unos 14 meses, con diferencia el tiempo más largo que ha dedicado a un solo modelo.

"Teníamos un modelo conceptual creado durante una de nuestras sesiones de diseño intensivo en el verano de 2023», recuerda. «Lo retomé a finales de ese verano y trabajé en él durante unos 14 meses. Ha sido, con diferencia, el modelo en el que más tiempo he invertido".

Las versiones anteriores, incluida la más reciente de 2016, eran completamente esféricas y considerablemente más pequeñas, con solo unas pocas habitaciones por nivel. En esta ocasión, Lego ha reinventado la Estrella de la Muerte como una gruesa porción.

Desde el principio, la idea era la intersección.

"Desde el principio, la idea era la sección transversal", afirma Soares. "Queríamos que los aficionados pudieran ver todas las habitaciones y todos los momentos emblemáticos de un solo vistazo, de modo que cada escena interactuara con otra".

Esa decisión requirió múltiples prototipos y ajustes antes de que el equipo llegara a la versión final. "Hice quizás cuatro o cinco iteraciones diferentes, cada vez construyendo desde cero y evolucionando el diseño", explica Soares. "Una vez que llegas a un punto en el que estás satisfecho, se trata de perfeccionar cada detalle, habitación por habitación, función por función".

(Image credit: Lego)

El modelo terminado mide 52 cm de alto, 48 cm de ancho y 38 cm de profundidad, y cuenta con seis pisos detallados. Cabe destacar que la planta baja cuenta con un gran hangar, mientras que la sala del trono del Emperador se encuentra en la parte superior. Entre ambos se encuentran espacios emblemáticos como el bloque de detención, el compactador de basura, la sala de control del superláser, la sala de conferencias y el núcleo del reactor, todos ellos repletos de referencias a ambas Estrellas de la Muerte.

Teniendo en cuenta su enorme tamaño y la probabilidad de que la construcción fuera larga, el diseñador quería asegurarse de que el proceso siguiera siendo atractivo. Soares optó por un enfoque de construcción modular, en el que cada habitación se construye por separado antes de unirse a la estructura principal. "Se empieza construyendo habitación por habitación", explica. "Así, construyes el compactador de basura en el exterior y, cuando terminas, lo colocas y pasas a la siguiente sala". Concluyó señalando que es "como la experiencia definitiva de construcción con Lego, porque nunca te aburres".

El método también refleja cómo se desarrolló el modelo internamente. Soares comenzó construyendo modelos físicos, ladrillo a ladrillo, empezando por la parte inferior y trabajando hacia arriba, y luego repitió el proceso antes de reconstruirlos digitalmente pieza por pieza para ajustar las conexiones y los detalles.

"Lo recreamos físicamente pieza por pieza", dice Soares. "Es un proceso de ida y vuelta: nunca se pasa directamente a lo digital, siempre se hace ambas cosas al mismo tiempo".

(Image credit: Lego)

Por todas partes hay guiños a la marca Lego y a la saga Star Wars, desde una pequeña referencia a la energía Octan en los cimientos hasta una sala con un "Stormtrooper en una tina de hidromasaje" cerca de la parte superior que Lucasfilm aprobó sin dudarlo.

"Hablamos con Lucasfilm al respecto y estuvieron totalmente de acuerdo», dice Soares riendo. «Les pareció una idea brillante". La referencia, que comenzó en los videojuegos de Lego Star Wars, es solo uno de los muchos guiños ocultos en el set.

En cuanto a la colaboración con Lucasfilm —el primer set de Lego Star Wars se lanzó en 1999—, Soares cuenta que lleva casi tres décadas en marcha, con reuniones periódicas, intercambio de ideas y acceso al vasto archivo de referencia de Lucasfilm. Es probable que este set se incluya en ese archivo, y también se puede encontrar en Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past, disponible para ver en Disney+.

Para Soares, parte de lo que hace especial a esta Estrella de la Muerte es cómo honra la filosofía de diseño de Lego desde hace mucho tiempo. "Los diseñadores de Lego estamos muy orgullosos del sistema Lego en juego", afirma. "Siempre intentamos utilizar lo que ya tenemos a nuestra disposición. Para esta Estrella de la Muerte, solo creamos un elemento nuevo, el sombrero de dignatario imperial, y estoy muy orgulloso de ello".

Esa pequeña pieza fue crucial para la figura del dignatario imperial incluida, una novedad en las minifiguras de Lego y una de las 36 que se incluyen en el set.

(Image credit: Lego)

Queríamos la versión definitiva, con todo en un solo modelo.

Esa eficiencia se extiende a la propia construcción. Todo el conjunto se basa casi exclusivamente en elementos estándar del sistema Lego, con una integración mínima de Technic para el mecanismo del elevador, lo que, según Soares, demuestra que el sistema actual sigue siendo capaz de ofrecer nuevas posibilidades incluso a esta escala tan grande.

En definitiva, cree que el proyecto representa la cima de lo que Lego Star Wars puede lograr. «Todas las salas y escenas importantes están ahí, de ambas Estrellas de la Muerte. Queríamos la versión definitiva, con todo en un solo modelo», afirma.

Incluso después de meses de diseño y pruebas, y luego de construcción y reconstrucción, Soares admite que «con este, tenía muchas ganas de volver a construirlo». «Creo que eso dice mucho de la experiencia de construcción».

He comenzado el proceso de construcción de la Estrella de la Muerte UCS por mi cuenta y, aunque es una tarea abrumadora, no resulta tan repetitiva como temía inicialmente. Las instrucciones mezclan las cosas desde el principio, desde el montaje de partes del suelo del hangar hasta la construcción de secciones espejadas, lo que hace que incluso la base resulte interesante de montar.

(Image credit: Lego)

Si te convence, el Lego UCS Death Star ya está disponible directamente en Lego por 999,99 $ / 899,99 £ / 1499,99 AU$, aunque, en el momento de publicar este artículo, ya está agotado, por lo que habrá que esperar unas semanas.

Por último, aunque Soares no puede revelar cuáles son los próximos proyectos de Lego Star Wars, su pasión por la galaxia muy, muy lejana sigue siendo evidente. «Crecí con la trilogía original», afirma. «Así que todo lo que pueda trabajar a partir de la trilogía original me hará muy, muy feliz».

Puede que la Estrella de la Muerte UCS no sea la primera vez que Lego aborda el arma definitiva del Imperio, ni el set más asequible jamás lanzado, pero su ambicioso diseño transversal, su construcción modular y su atención al detalle lo convierten en la versión más completa hasta la fecha.

