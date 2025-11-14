El tráiler de Taylor Swift: The End of an Era ya ha revelado el mejor easter egg de la gira Eras Tour, y estamos furiosos

También tendremos una nueva versión de la película Eras Tour.

Se ha estrenado el primer tráiler de la serie documental de Disney+ sobre la gira Eras Tour, Taylor Swift: The End of an Era.

Los seis episodios se estrenarán en la plataforma el 12 de diciembre.

Los fans también podrán disfrutar de la versión "The Final Show" de la película Eras Tour el mismo día.

Han pasado tantas cosas con Taylor Swift en los últimos meses que casi se me olvida que Taylor Swift: The End of an Era iba a llegar a Disney+ hasta que salió su nuevo tráiler.

Tras el éxito de la película Eras Tour en la plataforma, los fans de Swift podrán ver por primera vez cómo se hizo todo gracias a una serie documental de seis episodios. No hay que esperar mucho, ya que todos los episodios se estrenarán el 12 de diciembre... pero, en realidad, eso es solo la punta del iceberg.

También tendremos una nueva versión de la película Eras Tour, titulada The Final Show, que incluirá el álbum de Swift de 2024, The Tortured Poets Department, que se incluyó como era extra durante la gira internacional de dos años del espectáculo.

Como alguien que asistió a uno de los espectáculos más mediáticos de la historia de la gira (sin presumir), el nuevo tráiler de Taylor Swift: The End of an Era tiene una gran ventaja y un gran inconveniente.

La ventaja es que puedo revivir el momento que acaparó los titulares de todo el mundo. El inconveniente es que los primeros 10 segundos del tráiler desvelan uno de los mayores secretos de la gira.

Opinión: el primer tráiler de la serie documental Taylor Swift: The End of an Era revela secretos sobre Travis Kelce y los carros de limpieza

Taylor Swift | The End of an Era | Official Trailer | Disney+ - YouTube Watch On

Hablemos primero de los aspectos negativos del tráiler. Si, como yo, viste los primeros conciertos de la gira Eras Tour a través de transmisiones en vivo granuladas de TikTok tratando de entender lo que estaba pasando, recordarás los primeros rumores sobre cómo llegó al escenario en primer lugar.

Después de unas semanas, los fans de Swift descubrieron que llegó en una caja disfrazada de carrito de trapeador, que la llevó al backstage sin ser detectada (bueno, hasta que la gente empezó a vitorear al carrito). A los seis segundos de Taylor Swift: The End of an Era, vemos a Swift dentro del carrito, lo que básicamente desvela uno de los mayores misterios que ha tenido la base de fans en los últimos dos años.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Solo puedo imaginar que lo hemos visto tan pronto porque nos esperan más sorpresas; al fin y al cabo, estamos hablando de la reina de los easter eggs. Una de ellas, espero, es cómo su novio, Travis Kelce, llegó a actuar en el escenario con Swift durante la tercera noche de la etapa del estadio de Wembley... la misma noche en que yo asistí.

Antes de que pudiéramos salir del estadio, las noticias de Kelce bailando con sombrero de copa y frac (nada menos que durante la sección Tortured Poets) ya estaban por todo Internet. Se lo habían mantenido en secreto para todo el mundo. De todos los invitados que la acompañaron en la gira, él fue, con diferencia, el más inesperado.

Kelce aparece en el tráiler de la serie documental, apoyándola mientras trabaja duro con su equipo. Mi conjetura es que solo estamos viendo la punta del iceberg del contenido sobre Kelce y Swift, que podría hacer estallar las redes sociales por completo.

Independientemente de los altibajos, tengo muchas ganas de ver exactamente cómo se construyó la gira Eras Tour. Aunque Swift ha estado casi constantemente en los medios de comunicación este año (gracias a su compromiso, el lanzamiento de «The Life of a Showgirl» y su terrible película «release party»), sigo sintiendo que hay más que aprender sobre la mujer más famosa del mundo.

¿Aún no te has registrado en Disney+ y vives en Estados Unidos? Echa un vistazo a la oferta combinada que aparece a continuación:

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.