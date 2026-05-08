El director ejecutivo de Disney, Josh D’Amaro, quiere integrar Disney+ en una "superapp", pero no es tan emocionante como podría pensarse

Disney+ podría fusionarse con las aplicaciones de los parques y cruceros de Disney

El director ejecutivo, Josh D'Amaro, lo insinuó durante la última conferencia sobre resultados de la empresa

El objetivo es aumentar la interacción con los suscriptores de Disney+ que no visitan sus parques temáticos

¿Alguna vez has querido que Disney+ te bombardee con anuncios sobre sus parques temáticos y líneas de cruceros? ¿No? Eso me parecía, pero parece que uno de los mejores servicios de streaming podría estar a punto de sufrir una gran transformación de todos modos.

Durante la conferencia sobre resultados del gigante del entretenimiento el miércoles (6 de mayo), el recién nombrado director ejecutivo, Josh D’Amaro, insinuó una posible fusión de las aplicaciones Disneyland Resort y Disney Cruise Line Navigator con el servicio de streaming insignia de la empresa, según informó por primera vez Bloomberg ($/£). ¿Pero por qué?

En resumen, D’Amaro quiere mejorar la experiencia del usuario de Disney+ para abarcar no solo una o dos áreas de la marca, sino todo lo que tiene para ofrecer en todas sus divisiones. «A medida que buscamos desarrollar Disney+ más allá de un servicio de video en streaming premium, nos enfocamos en hacer que la plataforma sea más atractiva, más personalizada y más central en la forma en que los fans experimentan nuestras marcas», afirma la empresa en el documento de su conferencia sobre resultados.

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Antes de la llegada de Disney+, eran los parques temáticos y los estrenos de películas en cines donde los fans de Disney interactuaban principalmente con el extenso universo de mundos fantásticos y personajes de la compañía. Pero los hábitos de consumo han cambiado, y D’Amaro, quien dirigió la división de parques de Disney antes de suceder a Bob Iger como director ejecutivo a principios de este año, lo ha reconocido.

«Disney+ se convierte en el principal vínculo entre Disney y sus fans, el lugar donde todo converge», afirmó D’Amaro durante la conferencia sobre resultados de la empresa. Sin embargo, D’Amaro sigue creyendo que los parques temáticos son el corazón de la marca, aunque reconoció que todavía hay «millones» de fans de Disney que no los visitan.

En pocas palabras, combinar su servicio de streaming con otras aplicaciones como Disneyland Resort y Disney Cruise Line Navigator crearía un gran centro integral que llegaría a millones de personas que no leen sobre los parques y que, por lo tanto, no gastan dinero en visitarlos. Por ejemplo, un suscriptor de Disney+ podría ver una película o un programa y luego decidir que quiere planear una visita a un parque temático, y no tendría que buscar en ningún otro lugar más que en la aplicación de Disney+ para encontrar recursos como guías de actividades, horarios, noticias y anuncios que le ayuden a armar un itinerario para su viaje.

Pero lograr que más fans visiten los parques es solo una parte del plan. D’Amaro cree que combinar estas aplicaciones para impulsar la participación «podría ser la oportunidad más significativa que [tenemos]» cuando se trata de prevenir la pérdida de suscriptores en Disney+, es decir, el número de usuarios que se dan de baja. Pero, ¿es la clave para lograr estos objetivos verter una gran cantidad de aplicaciones —seamos honestos— sin relación alguna en una plataforma de entretenimiento visual?

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Ya hemos visto esto antes con otros gigantes tecnológicos. Cuando Elon Musk se disponía a adquirir Twitter (ahora X), dijo que era el comienzo de su viaje para crear una «aplicación para todo», que abarcara servicios en los que se pudieran realizar tareas cotidianas, como la plataforma WeChat. Pero fíjate en cómo terminó todo eso.

En el caso de Disney, es una idea más realista dada la sinergia de sus divisiones, pero si es o no algo que los suscriptores de Disney+ y los cinéfilos han pedido es un debate completamente aparte.

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