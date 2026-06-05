¿Cuándo se estrenará "Toy Story 5" en Disney+? Esto es lo que creemos

Siete años después de su última entrega, «Toy Story 5» está a punto de llegar. En esta ocasión, los juguetes se enfrentan al mundo de la tecnología, planteando si ambos pueden coexistir en la vida de los niños pequeños o si la tecnología siempre acaba imponiéndose.

Nuestra nueva «villana» es Lilypad (Greta Lee), una tableta para niños convencida de que está haciendo lo mejor para Bonnie, la nueva integrante del grupo.

Ya tenemos una fecha de estreno: Jessie (Joan Cusack), Buzz (Tim Allen) y Woody (Tom Hanks) llegarán a los cines de todo el mundo el 19 de junio. Pero, ¿qué pasará con la nueva película cuando llegue a uno de los mejores servicios de streaming que existen, Disney+?

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¿Ya se sabe cuándo se estrenará "Toy Story 5" en Disney+?

Toy Story 5 | Official Trailer | In Theaters June 19 - YouTube Watch On

Como ya he dicho, la fecha de estreno en cines de Toy Story 5 es el 16 de junio, así que pasará un tiempo antes de que se estrene en Disney+.

¿Cuándo podría ser eso? No tengo información privilegiada, pero mi mejor suposición es que estará disponible a principios de octubre.

¿Pero por qué entonces? Por lo general, Disney estrena sus películas propias en su plataforma de streaming principal unos tres meses después de su estreno en cines.

Algunas han llegado al servicio antes o después de lo previsto, pero eso suele deberse a que no han tenido el éxito esperado en la taquilla mundial (lo que podría llevar a un estreno más temprano en streaming), o a que aún están generando ingresos a través de la venta de entradas (por lo que se mantienen en cines por más tiempo).

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Es muy probable que Toy Story 5 tenga éxito en los cines, por lo que parece probable que el periodo de estreno en salas sea más largo; así que apuesto por cuatro meses y, por lo tanto, a principios o mediados de octubre.

¿Cuánto dura Toy Story 5?

(Image credit: Disney/Pixar)

"Toy Story 5" tiene una duración oficial de 1 hora y 42 minutos. Esto la convierte en la segunda película más larga de toda la franquicia, solo un minuto por detrás de "Toy Story 3" (1 hora y 43 minutos).

Aún no está claro si la nueva película incluirá una escena postcréditos, pero, dado que se trata de una película de Disney, mi consejo es que mantengas los ojos bien abiertos.

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