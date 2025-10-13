Desde la próxima serie spinoff de Game of Thrones hasta las próximas series de Marvel, esto es lo que te perdiste en la NYCC

Los 10 anuncios más importantes de la New York Comic Con 2025 que más me entusiasman.

¿Te perdiste de lo mejor de la Comic Con de Nueva York? De ser así, no te preocupes, nos dejo grandes sorpresas y aquí tenemos todos los detalles.

Como era de esperar en cualquier evento con la palabra «cómic» en su título, las divisiones de televisión y animación de Marvel tuvieron muchas novedades que compartir en Nueva York, pero también pudimos ver por primera vez un nuevo spin-off de Game of Thrones, la fecha de estreno de la cuarta temporada de Invincible y el tráiler de una nueva película de ciencia ficción protagonizada por Chris Pratt.

Hubo mucho que ver, pero he seleccionado nueve anuncios de la NYCC 2025 que me llamaron especialmente la atención.

"A Knight of the seven Kingdoms" se abre paso a golpes de lanza hasta nuestras pantallas en enero

A Knight of the Seven Kingdoms | Official Teaser Trailer | HBO Max - YouTube Watch On

La última serie derivada de Game of Thrones de HBO llegará a principios del próximo año, el 18 de enero. A Knight of the Seven Kingdoms, una adaptación de la novela corta de George R. R. Martin The Hedge Knight, tiene lugar un siglo antes de Game of Thrones y cuenta la historia de dos héroes decididamente poco carismáticos: Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su joven escudero conocido simplemente como Egg (Dexter Sol).

El propio Martin participó en una mesa redonda en la NYCC en la que también estuvieron presentes el showrunner de A Knight of the Seven Kingdoms, Ira Parker, y sus dos protagonistas principales. El tráiler que se mostró dejó claro desde el primer momento que se trata de una visión más realista de lo que ocurre en Poniente. Dunk es un caballero errante de baja cuna que no tiene derecho a ningún trono ni dragones que llenen la pantalla a su antojo. Parece un protagonista que cae bien al instante y que no es demasiado orgulloso como para aceptar los consejos de un niño (aunque cualquiera que esté familiarizado con la literatura de Martin sabrá que Egg no es un niño cualquiera). La química entre Dunk y Egg parece que será el núcleo de una serie que está menos interesada en las habituales puñaladas traperas políticas y las luchas familiares por el poder que en mostrarnos cómo vive la otra mitad en la imaginación de Martin.

También pudimos ver algunas de las secuencias de justas que serán una parte importante de A Knight of the Seven Kingdoms. Puede que sea una serie muy diferente a Game of Thrones y House of the Dragon, pero aparentemente no le faltará acción.

Invincible regresa en marzo y presenta a un villano emblemático de los cómics

Invincible Season 4 - Teaser Trailer | Prime Video - YouTube Watch On

La temporada 3 de Invincible fue la temporada de una serie animada más vista de la historia de Prime Video, por lo que la confirmación de que la temporada 4 llegará en marzo de 2026 fue una gran noticia en la NYCC 2025. En el tráiler se ve a Mark y Eve sentados en lo que queda de una hamburguesería quemada tras los acontecimientos de la tercera temporada, con el superhéroe titular encantado de recordar a los espectadores todas las hazañas interdimensionales que tuvo que realizar para salvar el mundo en los últimos episodios.

La gran noticia sobre la cuarta temporada que salió de la New York Comic Con es que Lee Pace (Foundation, Guardianes de la Galaxia) se une al reparto de voces como el Gran Regente Thragg, uno de los villanos más grandes e intimidantes del cómic en el que se basa la serie. Thragg es un líder despiadado y cruel del Imperio Viltrum que, presumiblemente, no verá con buenos ojos la misión de Mark de proteger la Tierra de ser aniquilada por los viltrumitas.

La segunda temporada de Cross parece aún más tensa que la primera

Cross - Season 2 | Prime Video - YouTube Watch On

La serie policíaca de Prime Video, Cross, se estrenó hace casi un año, en noviembre de 2024, y los fans solo tendrán que esperar unos meses más para ver la segunda temporada, que llegará el 11 de febrero. La segunda temporada, de ocho episodios, vuelve a estar protagonizada por Aldis Hodge en el papel de Alex Cross, un psicólogo forense y detective de homicidios con un talento extraordinario, capaz de penetrar en la mente de los asesinos a los que persigue para capturarlos. La serie está basada en la serie de libros Alex Cross, de James Patterson, y la primera temporada hizo un buen trabajo al retratar el mundo criminal en el que se mueve el protagonista de Washington D. C.

En la segunda temporada, Cross persigue a un justiciero que ha estado acabando con magnates multimillonarios corruptos, y se suman al reparto Matthew Lillard, Jeanine Mason y Wes Chatham.

Marvel adelanta la segunda temporada de X-Men '97

Cue the theme song 🎶 Eric and Julia Lewald (@xmentas) talk Marvel Animation's #XMen97 Season 2 at #NYCC. pic.twitter.com/ME7F1VInasOctober 11, 2025

Los niños de los 90 que guardan gratos recuerdos de su infancia viendo X-Men: La serie animada mientras comían sus cereales favoritos, excesivamente azucarados, estaban naturalmente muy emocionados con el regreso de la serie el año pasado. Pero pocos se atreverían a esperar que X-Men '97 fuera tan buena como finalmente resultó ser. Además de honrar el aspecto y la vitalidad de la serie original, con muchos de los actores de doblaje regresando décadas después para retomar sus papeles, X-Men '97 fue más allá de la simple nostalgia y nos brindó algunas de las escenas de acción mutante más memorables hasta la fecha.

Desafortunadamente, Marvel aún no ha lanzado oficialmente el tráiler de la segunda temporada (lo que no significa que no puedas encontrarlo si lo buscas), pero sabemos que llegará a mediados de 2026 y continuará después de los dramáticos acontecimientos del final de la temporada 1, en el que los X-Men quedaron dispersos a lo largo del tiempo y Apocalypse fue presentado como el gran villano. Bishop parece haberse erigido a sí mismo como la persona que reunirá a nuestros mutantes favoritos y los traerá de vuelta sanos y salvos a los años 90. Aún no hay una fecha de estreno definitiva, pero con la tercera temporada ya confirmada, los fans de los X-Men animados van a estar de enhorabuena durante mucho tiempo.

La temporada 2 de Daredevil: Born Again trae de vuelta a un viejo favorito

Matt Murdock 🤝 Jessica JonesCharlie Cox and and @KrystenRitter talk Marvel Television's #DaredevilBornAgain Season 2 at #NYCC! pic.twitter.com/It7QioX7oBOctober 11, 2025

Netflix y Disney+ volverán a enfrentarse en la segunda temporada de Daredevil: Born Again, que volverá a presentar a Jessica Jones, la favorita de los fans, interpretada por Krysten Ritter. La sarcástica investigadora privada, siempre vestida con su chaqueta de cuero, desempeñó un papel importante en el amplio universo Marvel de Netflix, además de protagonizar tres temporadas de su propia serie, y, como era de esperar, Ritter recibió algunos de los mayores aplausos del fin de semana cuando apareció en el escenario del panel de Marvel de la NYCC junto a Charlie Cox.

Marvel aún no ha lanzado el tráiler de la temporada 2, pero se puede estar bastante seguro de que Jessica Jones desempeñará un papel importante al ayudar a su viejo conocido Matt Murdock (Cox) a lidiar con Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), quien fue tan silenciosamente aterrador como siempre en la temporada 1 al lanzar su nueva carrera política.

Wonder Man, de Marvel, cautiva en su primer tráiler completo

Marvel Television’s Wonder Man | Official Trailer | Disney+ - YouTube Watch On

El primer tráiler que Marvel ha lanzado oficialmente desde su presentación en la NYCC es el primer avance de la próxima miniserie Wonder Man, que se estrenará el 27 de enero. Está protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley en los papeles de Simon Williams y Trevor Slattery, dos actores en apuros que intentan conseguir papeles en el remake de la película Wonder Man.

Ambientada en un Hollywood que lucha contra el cansancio de las películas de superhéroes (resulta que Deadpool & Wolverine no era realmente lo más meta que Marvel estaba dispuesta a hacer con sus propiedades), Wonder Man parece una comedia desenfadada al estilo de las que se desarrollan en el lugar de trabajo, que podría ser la respuesta del MCU a The Studio de Apple TV, aunque los aficionados a los cómics ya estarán teorizando sobre cómo sus últimos personajes se vincularán inevitablemente al universo más amplio en el futuro.

Venom se une a la temporada 2 de Tu amigable vecino Spider-Man

Just announced at #NYCC: Marvel Animation's #XMen97 Season 2 is coming to @DisneyPlus Summer 2026! pic.twitter.com/ulilHWaiFeOctober 11, 2025

La agonizante espera por Spider-Man: Beyond the Spider-Verse continúa, pero mientras tanto, los fans de la serie animada de Spider-Man tuvieron una verdadera sorpresa a principios de este año con Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, que Marvel ha anunciado que volverá con su segunda temporada a finales de 2026.

La temporada 2 comenzará poco después de los acontecimientos de la primera temporada, que seguía a Peter Parker, un estudiante de secundaria, en sus primeros días con el traje, con algunas interpretaciones novedosas de personajes conocidos. En esta ocasión, la incorporación más destacada parece ser el simbionte Venom, mientras que Charlie Cox volverá a poner voz a Daredevil. Gwen Stacy también aparecerá en la segunda temporada, mientras que el excelente Norman Osborn de Colman Domingo regresará.

VisionQuest concluye una sólida trilogía televisiva en 2026

Vision will return. Paul Bettany teases Marvel Television’s #VisionQuest, coming to @DisneyPlus in 2026. #NYCC pic.twitter.com/wFStBp2OFjOctober 11, 2025

La trilogía para la pequeña pantalla que comenzó en 2021 con WandaVision y continuó el año pasado con Agatha All Along, con temática de Halloween, concluirá en 2026 con VisionQuest. Paul Bettany vuelve a interpretar su papel de Vision, posiblemente uno de los personajes de cómic más emblemáticos de todos los tiempos, que fue reanimado en WandaVision tras su memorable muerte en Avengers: Infinity War.

Vision es ahora White Vision, como se muestra en un avance exclusivo para los asistentes a la NYCC en el momento de escribir este artículo. Pero hemos aprendido mucho sobre el reparto de la próxima serie, protagonizada por Henry Lewis como D.U.M.-E, Jonathan Sayer como U, James D'Arcy como J.A.R.V.I.S., Orla Brady como F.R.I.D.A.Y. y Emily Hampshire como E.D.I.T.H. El anuncio más importante fue que James Spader regresa como Ultron, después de interpretar al personaje por primera vez hace una década en Los Vengadores: La era de Ultrón, de 2015.

Star Trek: Starfleet Academy nos ofrece más de Paul Giamatti, lo cual siempre es bueno

Official Trailer | Star Trek: Starfleet Academy | NYCC 2025 - YouTube Watch On

Star Trek se va a la escuela en Star Trek: Starfleet Academy, un giro inusual centrado en el público juvenil para la longeva franquicia de ciencia ficción, que se estrena el 15 de enero. La serie de Paramount+ está ambientada en el siglo XXXII y se centra en una nueva promoción de cadetes que se matriculan en la Academia de la Flota Estelar.

El tráiler de la NYCC nos permitió echar un buen vistazo al reparto, que cuenta con Holly Hunter como la canciller Nahla Ake y Paul Giamatti como Nus Braka, que será el gran villano de Star Trek: Starfleet Academy. Solo eso ya debería convencerte. El devoto trekkie Stephen Colbert también reveló que ha prestado su voz a la serie como decano digital de los estudiantes de la legendaria escuela.

Star Trek: Starfleet Academy se perfila como algo un poco diferente para Star Trek, y posiblemente como una apuesta por un público más joven. Veremos cómo sale todo en el nuevo año.

Mercy introduces us to Chris Pratt performing his own stunts and Rebecca Ferguson as a sinister artificial intelligence judge

Mercy | Official Trailer - YouTube Watch On

No sería la Comic Con sin la aparición de Chris Pratt. Estaba en la ciudad para anunciar su último papel protagonista en la película de ciencia ficción Mercy, de Amazon, en la que la estrella de Guardianes de la Galaxia y Jurassic World interpreta a Chris Raven, un detective juzgado por el asesinato de su esposa. Solo tiene 90 minutos para demostrar su inocencia a través de un sistema judicial de inteligencia artificial que él mismo ayudó a crear, con una jueza llamada Maddox (Rebecca Ferguson) decidiendo su destino.

Con el reloj corriendo, el detective de la policía de Los Ángeles tiene que averiguar qué le sucedió realmente a su esposa (Annabell Wallis), y la película parece que estará repleta de secuencias de acción trepidantes, con acrobacias que, según se dice, le costaron un golpe en el tobillo al pobre Chris Pratt durante el rodaje. Descubriremos si mereció la pena todo ese hielo cuando Mercy se estrene el 23 de enero.