¿Cuándo es la Comic Con de San Diego 2025? A post shared by Comic-Con International (@comic_con) A photo posted by on La Comic Con de San Diego (SDCC) 2025 comenzó el jueves 23 de julio y se prolongará durante todo el fin de semana hasta el domingo 27 de julio. Cada uno de los cuatro días cuenta con una apretada agenda de mesas redondas con famosos, avances exclusivos y exposiciones interactivas, pero los tres primeros días son los más intensos en cuanto a anuncios de películas y series de televisión. Nuestra compañera Amelia, editora sénior de entretenimiento en TechRadar, nos compartirá toda la información que necesitan antes del inicio oficial de la SDCC, así como los primeros días y el equipo de Techradar se encargará de que llegue a la mayor cantidad de espectadores alrededor del mundo.

Programación del primer día de películas y series de televisión de la SDCC 2025 A reminder that the programming schedule for Saturday, July 26 and Sunday, July 27 for Comic-Con 2025 are live! Click the links to view! #SDCC2025Sat: https://t.co/7PmMfDQCwI Sun: https://t.co/yXy73eGzsl pic.twitter.com/6GnfQUYAcOJuly 14, 2025 La SDCC de este año comenzará con una celebración por el 20.º aniversario de Avatar: La leyenda de Aang, seguida de mesas redondas con el elenco y el equipo de Percy Jackson y los olímpicos temporada 2, La leyenda de Vox Machina temporada 4, Twisted Metal temporada 2, The Strangers – Capítulo 2, Five Nights at Freddy's 2 y South Park temporada 27 el 24 de julio.

Programación del segundo día de películas y series de televisión de la SDCC 2025 (Image credit: FX Networks) El segundo día (25 de julio), esperamos recibir noticias sobre la temporada 8 de Outlander y la serie precuela Outlander: Blood of My Blood, la temporada 4 de Resident Alien, la temporada 4 de Upload, la temporada 5 de Phineas y Ferb, The Walking Dead: Daryl Dixon, la temporada 8 de Rick y Morty, Alien: Earth, Butterfly, Nobody 2, Lil Kev, The Long Walk, la temporada 6 de Solar Opposites, Lilo & Stitch, la temporada 2 de Gen V, la temporada 15 de King of the Hill, Predator: Badlands, Dexter: Resurrections, TRON: Ares, así como las próximas películas de Neon Keeper y Together.

Programación del tercer día de películas y series de televisión de la SDCC 2025 (Image credit: Amazon MGM Studios) El 26 de julio será otro día igual de ajetreado, ya que el programa incluye paneles sobre la temporada 16 de Bob's Burgers, la película de acción real Coyote vs. Acme, la temporada 13 de Futurama, la temporada 5 de Abbott Elementary, The Bad Guys 2, la temporada 37 de Los Simpson, la temporada 3 de Star Trek: Strange New Worlds, la temporada 8 de The Rookie, la temporada 20 de American Dad! , la temporada 24 de Family Guy, la temporada 2 de Paradise, Spartacus: House of Ashur, la temporada 5 de Ghosts, la temporada 2 de Peacemaker, Project Hail Mary, la temporada 3 de Entrevista con el vampiro, IT: Welcome to Derry y la temporada 2 de Twisted Metal.

Programación del cuarto día de películas y series de televisión de la SDCC 2025 (Image credit: Getty Images) El último día de la Comic Convention contará con la presencia de George Lucas por primera vez (el creador de Star Wars nunca ha asistido al evento), quien hablará junto a Guillermo del Toro y Doug Chiang como parte de un panel sobre el Lucas Museum of Narrative Art, que abrirá sus puertas el próximo año en Los Ángeles. Sin embargo, no esperamos escuchar ninguna novedad sobre nuevas películas y series de Star Wars.

¿Por qué Marvel, DC o Star Wars no estarán en la SDCC 2025? (Image credit: DC Studios/Max) Hay algunos estudios importantes que no estarán presentes en la SDCC de este año. Marvel, DC y Star Wars han decidido no participar en este evento de la cultura pop, a pesar de que cada uno de ellos tiene importantes estrenos previstos para los próximos meses, como Superman, de James Gunn; Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos; y The Mandalorian & Grogu. Esto significa que, lamentablemente, no tendremos ninguna novedad sobre los próximos estrenos cinematográficos de ninguno de estos estudios este año. Según fuentes cercanas al asunto, la decisión de no presentar ningún título próximo en el Hall H se debe a motivos económicos, según informó The Wrap. «Creo que es caro ir y difícil que las películas realmente destaquen allí ahora y marquen la diferencia. Antes parecía algo imprescindible», declaró la fuente a la publicación. A pesar de su ausencia, DC Studios seguirá informando sobre la próxima entrega de la exitosa serie de HBO Max Peacemaker, de James Gunn. Según se informa, el panel, que incluye a Gunn junto a John Cena, Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Steve Agee, Frank Grillo, Sol Rodríguez y Tim Meadows, mostrará un adelanto de la próxima temporada el sábado 26 de julio.

Five Nights at Freddy's 2 tiene un tráiler oficial. Five Nights at Freddy's 2 | Official Trailer - YouTube Watch On Antes del panel de hoy sobre Five Nights at Freddy's 2, Universal Pictures ha lanzado el tráiler oficial de la secuela de la adaptación del videojuego de Blumhouse. Dirigida por Emma Tammi y protagonizada por Piper Rubio, Josh Hutcherson, Elizabeth Lail y Matthew Lillard, la película retomará la historia un año después de la «pesadilla sobrenatural en Freddy Fazbear's Pizza». Five Nights at Freddy's 2 se estrenará en los cines el 5 de diciembre de 2025 y, aunque finalmente llegará a las plataformas de streaming, no se estrenará al mismo tiempo en Peacock como lo hizo la primera película.

Lego presentó nueve nuevos sets en la SDCC (Image credit: Jacob Krol/Future) Por supuesto, la Comic-Con International no solo se centra en los paneles sobre películas y series de televisión. Este evento anual dedicado a la cultura pop atrae a miles de aficionados vestidos con trajes de cosplay para participar en exposiciones, presentaciones, proyecciones y mucho más. Antes de que la SDCC comenzara oficialmente hoy (24 de julio), el editor jefe de noticias de TechRadar, Jacob Krol, pudo ver en primicia el stand de Lego en Showstoppers la noche anterior para conocer su última gama de productos. Lego presentó nueve nuevos sets en la Comic-Con 2025, entre ellos una impresionante Game Boy construida con ladrillos que pudo probar. Este se presentó junto con el set Batman Arkham Asylum de Lego, que cuenta con impresionantes detalles y 16 minifiguras. Jacob se encuentra en persona en el Centro de Convenciones de San Diego, por lo que les traerá todas las últimas novedades que vea hoy. Volveré mañana para cubrir los preparativos del segundo día de la SDCC. ¡Hasta entonces!

Comienza la cuenta atrás para «La felicidad es contagiosa» en la SDCC. (Image credit: Future/Jacob Krol) ¡Jacob Krol se une a la conversación! Apple TV+ nos sorprendió a todos con un adelanto de una serie del creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, a principios de esta semana. Mientras recorría algunas de las activaciones, vi un camión amarillo brillante. Resultó que no era solo vibrante por ser vibrante, sino que era otro adelanto con la cuenta atrás visible. También tenía la enigmática frase «La felicidad es contagiosa» en la parte delantera y, aunque repartían donas a los que esperaban en la fila, el personal que atendía la experiencia (o activación) era un poco distópico y repetía la frase. Aunque no sabemos qué revelará la cuenta atrás, es probable que no sea un lanzamiento sorpresa de la serie, pero nos proporcionará información sobre el drama de ciencia ficción que llegará a Apple TV+. Es probable que Vince Gilligan nos dé más pistas. Puedes ver el reloj de cuenta atrás completo aquí.

Primer vistazo a la temporada 2 de Ahsoka Esta es para los fans de Star Wars: gracias a Industrial Light & Magic en Threads, podemos echar un primer vistazo a la temporada 2 de Ahsoka. Es un regreso muy esperado por muchos, incluyéndome a mí. Aunque no se trata de un tráiler, un clip o una serie de fotos, es una sola foto de Ezra Bridger, interpretado por Eman Esfandi. (Image credit: Future)

La segunda temporada de Percy Jackson llega el 10 de diciembre. Come sail away. #PercyJackson and the Olympians Season 2 is coming to #DisneyPlus December 10. pic.twitter.com/ihphQgkAKyJuly 24, 2025 Disney+ no solo anunció que la segunda temporada de Percy Jackson y los olímpicos comenzaría a transmitirse el 10 de diciembre de 2025, sino que también nos presentó el primer tráiler. Este se compartió en X (antes Twitter) desde la cuenta oficial de la serie, acompañado del eslogan «Come sail away» (Ven a navegar).

Predator: Badlands, Percy Jackson y mucho más más allá del recinto ferial. (Image credit: Future/Jacob Krol) Aunque hay innumerables stands de las principales empresas de entretenimiento —Marvel y DC, por ejemplo— y de juguetes —Lego, Hasbro y Jazwares, por nombrar algunas—, así como de artistas, cómics y mucho más dentro del Centro de Convenciones de San Diego, también hay innumerables actividades en toda la ciudad. Como el camión de comida amarillo brillante «Happiness is contagious» (La felicidad es contagiosa), también hay una especie de pabellón de Percy Jackson en el exterior, y Predator: Badlands ocupó un espacio en un hotel para sumergirte en la próxima película. Además de ponerte las icónicas máscaras del tráiler, encontrarás varias actividades únicas en el interior, sacadas directamente de la película, y un personaje de un tamaño fuera de lo común. Mañana compartiré más información desde la sala de exposiciones y más allá en la San Diego Comic Con 2025.

Prime Video lanza un adelanto de la temporada 4 de La leyenda de Vox Machina. The Legend of Vox Machina - S4 Sneak Peek | Prime Video - YouTube Watch On ¡Buenos días! Les traigo las últimas noticias del primer día de la Comic-Con de San Diego. Lo primero en la agenda es la aclamada serie de Prime Video, The Legend Of Vox Machina. El panel de Critical Role en la Comic-Con nos ha dado importantes novedades sobre la exitosa serie de animación de Prime Video The Legend Of Vox Machina. La serie de televisión, inspirada en una campaña de la serie de realidad Dungeons & Dragons, no solo tendrá una quinta y última temporada, sino que también hemos podido ver un adelanto de la próxima entrega (véase el vídeo más arriba). La cuarta temporada de la serie volverá en 2026. Pero si la espera se hace demasiado larga, los fans tendrán la nueva serie The Mighty Nein para entretenerse mientras tanto. El nuevo spin-off está previsto que se estrene el 19 de noviembre de 2025 y será una adaptación de la segunda campaña de Critical Role.

Nickelodeon celebra el 20.º aniversario de Avatar: La leyenda de Aang. A post shared by Avatar Legends (@avatarlegends) A photo posted by on ¿Puedes creer que ya han pasado 20 años desde que Avatar: La leyenda de Aang se estrenó en Nickelodeon? La exitosa serie animada de fantasía ha sido una fuerza a tener en cuenta en los años posteriores, dando lugar a una serie derivada y una adaptación en imagen real. Y ahora los fans de la franquicia también tendrán una nueva serie derivada llamada Avatar: Seven Havens. Nickelodeon reveló las ilustraciones de la próxima serie durante su panel en la Comic-Con, dándonos un primer vistazo al estilo onírico de la nueva animación. La serie animada en 2D «sigue a una joven Earthbender que descubre que es la próxima Avatar» y no será el único proyecto nuevo del universo Avatar que los fans podrán disfrutar. También está The Legend of Aang: The Last Avatar, que llegará a los cines el 9 de octubre de 2026.

Peacock presenta el nuevo tráiler de la temporada 2 de Twisted Metal. @peacock ♬ original sound - Peacock Es difícil pasar por alto Twisted Metal de Peacock en la SDCC. Entre las innumerables máscaras de payaso Sweet Tooth y la presencia de los miembros del reparto Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Joe Seanoa y Anthony Carrigan, es difícil no darse cuenta de la exitosa serie de comedia de acción postapocalíptica. Antes del estreno de la segunda temporada la próxima semana (los tres primeros episodios de la temporada 2 se estrenan el 31 de julio), los fans que asistieron a la Comic-Con de San Diego pudieron disfrutar de una proyección, una atracción de autos de choque (véanse las fotos en la publicación de Instagram más abajo) y un panel con el elenco y el equipo de la serie. Durante el panel, Peacock también lanzó otro tráiler (véase arriba) que nos ofreció un aterrador adelanto de Sweet Tooth afirmando que «es hora de jugar». ¡Abróchense los cinturones, amigos! A post shared by Sony Pictures TV (@sonypicturestv) A photo posted by on

Lionsgate lanza un nuevo clip de The Strangers – Capítulo 2 The Strangers - Chapter 2 (2025) Official Clip ‘Hair Pull’ - Madelaine Petsch - YouTube Watch On Siguiendo con las novedades más aterradoras que hemos visto hasta ahora en la SDCC, Lionsgate ha publicado un nuevo clip de la próxima película slasher The Strangers – Chapter 2 durante una mesa redonda con el director Renny Harlin, la protagonista Madelaine Petsch y el productor Courtney Solomon. En el clip se ve a Petsch, que vuelve a interpretar su papel de Maya, siendo atacada con un hacha mientras se esconde en una habitación, y si eres aprensivo, quizá prefieras no verlo, ya que muestra escenas bastante gráficas en las que se arranca el pelo. Los asistentes al panel también pudieron ver otros clips igualmente terroríficos de la película.

Los creadores de South Park estuvieron en la SDCC, a pesar de tener una semana muy ocupada... Matthew Bolton, editor jefe de entretenimiento de TechRadar, interviene aquí. El mundo de South Park ha vivido unos días interesantes. Los creadores Trey Parker y Matt Stone parecían haber tenido una disputa con Paramount, lo que provocó que la serie desapareciera de Paramount+ y se enfrentara a un futuro incierto. Pero entonces se llegó a un nuevo acuerdo, que incluía varias temporadas más de la serie y la confirmación de que Paramount+ seguiría siendo la plataforma de streaming de South Park. Según The Hollywood Reporter, el acuerdo habría alcanzado un valor de 1500 millones de dólares. Luego, el primer episodio de la nueva temporada resultó incluir una descripción escandalosa de Donald Trump, lo que desató una nueva polémica, justo antes de que Parker y Stone aparecieran en un panel en la SDCC. Sin embargo, esto no impidió que se llevara a cabo el panel. Aquí está la breve respuesta de Parker a la situación. ‘South Park’ creators Trey Parker and Matt Stone kept it short and sweet with their deadpan response to the reaction over last night’s very topical Season 27 premiere | #SDCC 2025 pic.twitter.com/vccHPfjhkzJuly 25, 2025

¡Por fin está aquí el tráiler de Spinal Tap II! Spinal Tap II: The End Continues | Official Trailer | Experience It In IMAX® - YouTube Watch On La secuela de This is Spinal Tap por fin llegará en septiembre, y ya está aquí el primer tráiler. La banda se ha separado, pero volverá para dar un último concierto espectacular en un estadio, todo ello filmado por el mismo documentalista que la película original. Paul McCartney y Elton John aparecen en el tráiler, y todo parece muy fiel al espíritu de la original. (Para que conste, he intentado que mi computadora ponga una diéresis sobre la n, como debería ser, pero parece que no aprecia los clásicos).

Se revelan algunos detalles más sobre la cuarta temporada de Invincible BREAKING: Matthew Rhys will voicing Dinosaurus in the next season of Invincible. #SDCC pic.twitter.com/kf2eCYot6CJuly 24, 2025 Robert Kirkman habló en la SDCC 2025 sobre la cuarta temporada de Invincible, incluyendo que el plan sigue siendo estrenarla en 2026. Mostró imágenes de Dinosaurus, interpretado por Matthew Rhys, y también dijo que ya se han grabado las líneas del Gran Regente Thragg, pero se negó a revelar quién es el actor. También dio una buena idea de lo que se puede esperar en el futuro, diciendo que "creo que se necesitarían entre siete y nueve temporadas para completar el arco argumental de los cómics de Invincible".