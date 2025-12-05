Prime Video lanza los primeros pósters explosivos de la temporada 5 de The Boys, y pronto se darán a conocer la fecha de estreno y el tráiler

No creo que este siga siendo el país de la libertad, amigos...

Prime Video ha revelado las primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys.

Los carteles parecen insinuar algunos detalles importantes de la trama.

Es casi seguro que la fecha de estreno y el tráiler se darán a conocer muy pronto.

¿Ya estás pensando el estreno de la quinta temporada de The Boys? De ser así, seguramente estás más que emocionado por las primeras imágenes de la serie.

Publicados ayer (3 de diciembre), dos pósters, uno con Billy Butcher y otro con Homelander, nos ofrecen un primer vistazo al último episodio de la serie original de Amazon TV. Y, vaya, qué intrigantes son sobre cómo podría terminar la satírica serie de superhéroes cuando llegue el próximo año.

Scorched earth.Shock and awe.Blood and bone. pic.twitter.com/zdAFQIoBN8December 3, 2025

Como era de esperarse, el póster protagonizado por Butcher muestra al personaje hipócrita de Karl Urban de pie entre las ruinas de la Torre Vought. Butcher se ha empeñado en destruir a su archienemigo Homelander y a la corporación que fabrica superhéroes a lo largo de la serie, por lo que nadie se sorprenderá si logra su objetivo.

Sin embargo, el póster de Homelander presenta un panorama potencialmente sombrío para la quinta y última temporada de una de las mejores series de Prime Video. Muestra al malvado personaje inspirado en Superman mirando hacia la Tierra mientras numerosas explosiones sacuden Estados Unidos.

Teniendo en cuenta lo que ocurrió en el final de la temporada pasada (recuerda leer mi artículo sobre el final de la temporada 4 de The Boys), a ninguno de nosotros debería sorprendernos la posibilidad de que Homelander tenga armas nucleares a su disposición.

No obstante, algunos fans con buen ojo en los foros de ResetEra han sugerido que dichas bombas parecen haber sido lanzadas sobre Iowa. Dado que Annie January/Starlight es originaria de la ciudad de Des Moines, Iowa, algunos creen que Homelander podría utilizar su arsenal nuclear para arrasar su estado natal y demostrar lo poderoso que es ahora. Si eso acaba sucediendo, será aún más desgarrador para Starlight, la favorita de los fans, que ya ha soportado suficientes traumas como para toda una vida.

¿Ya se conoce la fecha de estreno y/o el tráiler de la temporada 5 de The Boys?

A post shared by Prime Video Brasil (@primevideobr) A photo posted by on

No, pero se espera que ambos se anuncien en un futuro muy próximo.

La edición 2025 de la Comic-Con de Brasil (CCXP) comienza oficialmente hoy (4 de diciembre) y, tal y como se confirmó en las redes sociales de The Boys en noviembre, el showrunner Eric Kripke y algunos de los miembros del reparto de la serie estarán presentes.

El sábado 6 de diciembre a las 8 p. m. hora local (3 p. m. PT y 11 p. m. GMT) tendrá lugar un panel sobre la quinta temporada, en el que no solo se celebrará las cinco temporadas de la serie, sino que Kripke y compañía compartirán algunas ideas sobre su última entrega. Por lo tanto, me sorprendería mucho que no se anunciaran el primer tráiler y la fecha oficial de estreno de la quinta temporada, o al menos el mes de lanzamiento.

Mientras esperamos más información sobre el regreso de The Boys en uno de los mejores servicios de streaming del mundo, echa un vistazo a todo lo que sabemos hasta ahora sobre la quinta temporada de The Boys. A continuación, lee mi artículo sobre el final de la segunda temporada de Gen V para ver cómo el último episodio de la serie derivada, ambientada en la universidad, también prepara el terreno para el último capítulo de la serie principal.

