Olvídate de la película de "Super Mario Galaxy": la alocada película de ciencia ficción sobre IA de Chris Pratt en Prime Video es lo que necesitas ver esta semana

Crece la expectación ante el estreno de «La película de Super Mario Galaxy» el 1 de abril. Los tráilers están repletos de detalles fieles al juego, los carteles insinúan que podría haber un crossover con «Super Smash Bros.» en el futuro y, si se parece en algo a la primera película, también deberíamos prepararnos para un éxito considerable en taquilla.

Sin embargo, hay una buena razón por la que todavía no puedo sentir mucho entusiasmo por ella, y tiene que ver con Chris Pratt. Su voz de Mario es un desastre, y si pudiera cambiar algo de la franquicia de Nintendo, sería la participación de Pratt.

Pero no me malinterpretes: soy fan del actor. Y aunque no veré The Super Mario Galaxy Movie este fin de semana, veré en streaming la película más vista de Prime Video esta semana en la que él protagoniza... y que, casualmente, fue criticada duramente hace unos meses.

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Por qué no te puedes perder la película de IA "Mercy" en Prime Video esta semana

Mercy | Official Trailer - YouTube Watch On

Me refiero a «Mercy», el fracaso de enero protagonizado por Pratt en el papel de Chris (casualmente), un hombre acusado injustamente de un delito que no cometió. Para su juicio, lo envían a los tribunales de Mercy, presididos por una jueza de inteligencia artificial que, casualmente, es idéntica a Rebecca Ferguson.

No hay abogados, ni derecho a una defensa, ni tiempo para pensar. Chris tiene 90 minutos para demostrar su inocencia en un porcentaje determinado, utilizando únicamente las pruebas que él mismo pueda reunir y examinar. Ah, ¿mencioné que está atado a una silla mecánica todo el tiempo?

Aunque hay muchas cosas en las que Mercy se equivoca, asume riesgos de formas que probablemente no apreciamos cuando se estrenó en enero. Limitar una película a un solo lugar no es tarea fácil, y Mercy logra ofrecer un misterio que te mantiene en vilo sin que su protagonista principal se levante siquiera.

Luego están las conversaciones sobre la IA en sí misma. La inteligencia artificial no sale de Mercy como un héroe o un villano, sino que nos invita a preguntarnos si la estamos utilizando de la manera más beneficiosa (respuesta: no).

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De hecho, puedes ver lo que el propio Pratt tiene que decir al respecto a continuación:

En los últimos 20 minutos de la película, se desata el caos —y Chris se levanta de un salto de su silla—. «Mercy» recurre a los típicos recursos del cine de acción para presentar su enfrentamiento final, y resulta un giro eficaz. Si hasta ese momento no te ha gustado la historia que se cuenta a través de las pantallas, es un respiro muy necesario.

En retrospectiva, creo que fui demasiado duro con Mercy cuando se estrenó en enero. Estaba seguro de que iba a ser una de las peores películas de 2026, pero de alguna manera, ya he visto películas que han sido mucho menos satisfactorias (ejem, la película de Peaky Blinders).

Incluso estés emocionado por el regreso de Super Mario, Mercy sería en realidad una excelente sesión doble con Chris Pratt. Ambas en un mundo de fantasía, con un villano amenazante y una carrera contra el tiempo... ¿qué más se puede pedir?

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