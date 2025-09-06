Mi precuela de terror favorita se añadió a Prime Video en septiembre. Aquí explico por qué creo que es mejor que la original

Es una realidad, podemos ser muy críticos, especialmente cuando se trata de películas de terror.

A menudo me encuentro diciendo la frase "no fue tan buena como la original", así que me emociono cuando aparece algo que realmente me impresiona.

Cuando Prime Video añadió 43 películas en septiembre, me encantó ver The First Omen en esa lista. También me preocupa que la gente la descarte como otra precuela más que intenta sacar provecho de una franquicia, pero es demasiado buena como para perdérsela.

Si eres fan de The Omen, quizá mi siguiente afirmación sea controvertida, pero realmente creo que esta precuela supera a la película original. Por supuesto, adoro el clásico de los 70, pero la ampliación de la historia era todo lo que podía desear.

Y no soy el único que piensa así, ya que The First Omen tiene un 83 % en Rotten Tomatoes, muy cerca de la puntuación del 85 % de la original. Así que la opinión general es que es una incorporación muy valiosa a lo que se ha convertido en una franquicia controvertida.

¿Por qué creo que "The First Omen" es muy buena?

The First Omen | Official Trailer | 20th Century Studios - YouTube Watch On

Cuando se trata de continuar con una película de terror ya establecida, sin duda puede ser difícil estar a la altura. Pero The First Omen le da nueva vida a una franquicia que había estado marcada por malas secuelas, recuperando lo que hizo grande al original, aunque contando una historia diferente.

Algunos espectadores han criticado el ritmo lento, pero aquí funciona muy bien, especialmente si recordamos que The Omen fue igual. The First Omen no cae en la trampa de algunos horrores modernos donde todo es susto sin sustancia.

El hecho de que haya sido el debut como directora de Arkasha Stevenson lo hace aún más especial. Llegó como una cineasta fresca, lista para experimentar con una saga clásica, y realmente hizo un trabajo impecable.

Nell Tiger Free encabeza el elenco, y después de haber sorprendido en Servant, una de las mejores series de Apple TV+, era emocionante verla hacer más terror. Ella interpreta a una novicia estadounidense enviada a Roma para trabajar en un orfanato antes de tomar los votos. Se le une un elenco brillante conformado por Ralph Ineson, Charles Dance y Bill Nighy, quienes dan vida a sacerdotes y altos miembros de la Iglesia católica.

Las cosas, por supuesto, toman un giro oscuro, con abundante trauma religioso, una cinematografía impresionante y momentos impactantes. Es una expansión digna de la historia que ya conocemos, sin volverse demasiado inverosímil ni desviarse del espíritu de The Omen.

Todo se enlaza de manera muy natural y deja la puerta abierta hacia la película original, al grado de sentirse orgánico. La verdad, quedé muy impresionado con el trabajo de Stevenson. No ha hecho otra película desde entonces, pero espero que decida regresar al género de terror.

Así que, si buscas un buen terror satisfactorio, este mes Prime Video es el lugar indicado.