La película más controvertida de 2024 es una de las más vistas de Prime Video, y hay que verla para creerla

Normalmente, cuando busco nuevas películas para ver en Prime Video, no espero encontrar títulos que la mayoría de la gente ha descartado por considerarlos un fracaso. La lista actual de los 10 títulos más populares de la plataforma de streaming de Amazon es muy variada, y hay uno que no te puedes perder por todas las razones equivocadas.

Me refiero a It Ends With Us, la adaptación de la novela de Coleen Hoover de 2024 protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni. Al igual que el libro original, sigue a la florista Lily Bloom (Lively) mientras construye una nueva vida en Boston, donde se enamora del encantador neurocirujano Ryle Kincaid (Baldoni).

Cuando el primer amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), aparece de la nada, se ve obligada a enfrentarse al ciclo de abusos de su vida y a tomar una difícil decisión para su futuro y la seguridad de su hija. No es precisamente una película alegre.

Bueno, al menos eso es lo que se podría pensar. Gracias a las ridículas decisiones argumentales, a una gira de prensa descabellada y a las repercusiones de la producción que han durado desde su estreno, ver It Ends With Us ahora significa verlo con una perspectiva completamente nueva.

It Ends With Us fue una experiencia desquiciada en su momento, y verla ahora es aún más caótica

Para empezar, hay que tomarse con cautela cada parte de la narrativa de la película. ¿Una florista llamada Lily Bloom? ¿Un encuentro fortuito con un neurocirujano? ¿Con una banda sonora compuesta casi exclusivamente por Taylor Swift? Por favor.

Hay una línea entre la fantasía ficticia y la inverosimilitud, y It Ends With Us se complace en cruzarla como si hubiera charcos a ambos lados. Te ríes de ella en lugar de con ella hasta que se introduce la trama del abuso doméstico... y entonces no sabes muy bien qué sentir.

Recuerdo haberla visto en un pase de prensa como si fuera ayer, y sentirme cada vez más desconcertado con lo que había visto a medida que pasaba el tiempo. Sin otras reacciones con las que compararla, la segunda mitad de la película me dejó un sabor agridulce, aunque había muchos defectos en la narración.

Luego vino la gira de prensa previa al estreno en cines. Los creadores la promocionaron como una película para una noche de chicas, lo que provocó críticas de los fans en las redes sociales. Después de eso, sin entrar demasiado en las noticias sobre famosos, Lively y Baldoni no se vieron juntos durante los estrenos mundiales de la película, y se produjeron batallas legales de ida y vuelta hasta 2025.

La cultura influye en nuestra visión del mundo, y ver It Ends With Us en streaming, en retrospectiva, se convierte en una experiencia completamente diferente. Es como el huevo de Pascua definitivo justo delante de tus narices... ¿y quién no querría ver el caos que revela algo nuevo sin falta?

