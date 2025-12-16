¿Cuál es la fecha de estreno del episodio 1 de la temporada 2 de Fallout en Prime Video?

La segunda temporada de Fallout se estrenará en un par de días.

¡La espera está a punto de terminar! La segunda temporada de Fallout está por estrenarse a través de Prime Video, así que no te querrás perder ningún detalle.

A continuación, te diré la fecha y la hora exactas en que se estrenará en tu lugar de residencia. Al final de este artículo, también encontrarás el calendario completo de estrenos de esta temporada, que te resultará muy útil para planificar tu viaje por el Yermo a través del streaming.

Así que no esperes más, Vaultie: sigue leyendo para saber cuándo llegará el episodio 1 de la temporada 2 de Fallout.

¿Cuándo se estrena el episodio 1 de la temporada 2 de Fallout?

La segunda temporada de la serie de televisión Fallout tenía previsto inicialmente su estreno mundial en Prime Video el miércoles 17 de diciembre.

Sin embargo, tal y como ha confirmado hoy (15 de diciembre) la publicación anterior en X/Twitter, no llegará a Norteamérica y Sudamérica el martes 16 de diciembre. Debido a la diferencia horaria entre América y el resto del mundo, el episodio 1 se estrenará el 17 de diciembre en el resto del mundo.

En cuanto a cuándo se estrenará en el país en el que resides, aquí tienes los horarios de lanzamiento revisados que debes tener en cuenta:

EE. UU.: 16 de diciembre a las 6 p. m. PST / 9 p. m. EST.

Canadá: 16 de diciembre a las 6 p. m. PST / 9 p. m. EST.

Reino Unido: 17 de diciembre a las 2:00 a. m. GMT.

India: 17 de diciembre a las 7:30 a. m. IST.

Singapur: 17 de diciembre a las 10:00 a. m. SGT.

Australia: 17 de diciembre a la 1:00 p. m. AEDT.

Nueva Zelanda: 17 de diciembre a las 3:00 p. m. NZDT.

Calendario completo de estrenos de la temporada 2 de Fallout: ¿cuándo saldrán los nuevos episodios?

Por el momento, no está claro si los nuevos episodios de la segunda temporada de Fallout seguirán el formato de lanzamiento anterior. Por ahora, esperamos que los nuevos capítulos se emitan todos los miércoles en uno de los mejores servicios de streaming del mundo. Así será hasta que se estrene el final de la temporada 2, el 4 de febrero.

A continuación, ofrecemos un resumen rápido, según la información de la que disponemos a fecha de 15 de diciembre, de cuándo se incorporará cada episodio a la biblioteca de Prime Video:

Fallout, temporada 2, episodio 1: 16/17 de diciembre.

Fallout, temporada 2, episodio 2: 24 de diciembre.

Fallout, temporada 2, episodio 3: 31 de diciembre.

Fallout, temporada 2, episodio 4: 7 de enero.

Fallout, temporada 2, episodio 5: 14 de enero.

Fallout, temporada 2, episodio 6: 21 de enero.

Fallout, temporada 2, episodio 7: 28 de enero.

Fallout, temporada 2, episodio 8: 4 de febrero.

