¿Ya le echaste un vistazo al nuevo contenido que llegará a Prime Video durante agosto? Como de costumbre, la plataforma agregó múltiples películas, series contenido, así que es fácil perderse del mejor contenido, pero no te preocupes, aquí te ayudamos.

Entre los nuevos títulos de este mes se encuentran algunos clásicos absolutos que abarcan casi cincuenta años de cine, con todo tipo de géneros, desde horribles películas de terror hasta biografías de boxeadores, pasando por thrillers policíacos y westerns bélicos, que llegan a uno de los mejores servicios de streaming.

Y no tendrás que pasar horas buscando para encontrarlas, ya que he seleccionado las cinco mejores películas añadidas a Prime Video en agosto de 2025, cada una con más del 90 % en Rotten Tomatoes por parte de los críticos.

Creed (2015)

Creed - Official Trailer [HD] - YouTube

Duración: 133 minutos

Cast: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Anthony Bellew

Director: Ryan Coogler

Calificación de RT: 95%

Creed, séptima entrega de la saga Rocky y comienzo de una trilogía por derecho propio, es una película imprescindible para los aficionados al cine deportivo.

Tras su último combate en Rocky Balboa, la leyenda del boxeo interpretada por Sylvester Stallone regresa, esta vez como mentor de Adonis Creed (Michael B. Jordan), el hijo de su difunto rival y amigo Apollo Creed. Adonis nunca conoció a su padre, pero ser hijo de uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos significa que lleva el boxeo en la sangre, y Balboa no tarda en ver cómo se repite la historia cuando Creed, el desconocido, se prepara para dar el gran salto.

Aunque sigue una línea similar a la de la icónica película original, el director Ryan Coogler (famoso por Black Panther) consigue aportar un aire fresco a una franquicia muy trillada, y la película logra hábilmente ser tanto una historia sobre el joven y prometedor Jordan como una satisfactoria despedida del veterano Stallone. Creed, que devuelve la franquicia a sus orígenes, es considerada por muchos como la mejor película de Rocky desde la original.

Pulp Fiction (1994)

Pulp Fiction | Official Trailer (HD) - John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson | MIRAMAX - YouTube

Duración: 154 minutos

Cast: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Ving Rhames, Rosanna Arquette, Christopher Walken, Bruce Willis

Director: Quentin Tarantino

Calificación RT: 92%

Pulp Fiction, la película que inspiró todo un subgénero de películas policíacas de los años 90, es la obra maestra de Quentin Tarantino.

A través de una serie de tramas entrelazadas y no lineales, la película cuenta la historia de varios delincuentes de poca monta de Los Ángeles cuyos caminos se cruzan a lo largo de unos días caóticos. Vincent Vega, interpretado por John Travolta, y Jules Winnfield, interpretado por Samuel L. Jackson, son los ejes centrales de la película, ya que sus desventuras los llevan a entrelazarse con su jefe mafioso Marsellus Wallace (Ving Rhames), su esposa Mia (Uma Thurman), el boxeador en desgracia Butch (Bruce Willis) y otros personajes.

Esta película, la continuación de Reservoir Dogs, amplía todo lo que hizo que el debut de Tarantino fuera tan exitoso. La historia es más compleja, los diálogos impregnados de cultura pop son aún más ingeniosos y el estilo del director es aún más elegante, con una banda sonora perfecta. No sería exagerado decir que Pulp Fiction es una de las películas más influyentes de todos los tiempos: elija casi cualquier drama criminal de la década siguiente y encontrará las huellas de Tarantino por todas partes. Y aunque la filmografía del director se ha vuelto mucho más ambiciosa desde entonces, es difícil discutir que Pulp Fiction es la obra maestra de QT.

Return of the Living Dead (1985)

The Return of the Living Dead | Original Trailer | Dan O'Bannon, 1985 - YouTube

Duración: 91 minutos

Cast: Clu Gulager, James Karen, Don Calfa

Director: Dan O'Bannon

Calificación RT: 91%

Pegajosa, sangrienta y francamente divertida, El regreso de los muertos vivientes es una comedia de terror punk rock de uno de los creadores de la franquicia Alien.

Cuando el capataz de un almacén decide presumir de un experimento militar secreto que se guarda en uno de sus lotes, accidentalmente libera un gas que reanima a los muertos y los convierte en zombis devoradores de carne. A medida que la epidemia se extiende por la ciudad, los dos trabajadores responsables, Frank (James Karen) y Freddy (Thom Matthews), deben luchar contra las hordas de muertos vivientes ávidos de cerebros.

Concebida originalmente como una secuela de La noche de los muertos vivientes, la película se transformó en algo muy diferente, con una gran influencia de la sórdida cultura punk de la época y abandonando las nociones originales del terror puro, ya que el coguionista de Alien, Dan O'Bannon, se puso al mando de la dirección. Para los aficionados al terror de los 80, la película tiene todo lo que se puede desear, desde actuaciones cutres hasta abundante gore práctico y una banda sonora punk clásica, mientras que los aficionados al terror en general encontrarán mucho que disfrutar en esta curiosidad del género.

A Fistful of Dynamite aka Duck, You Sucker! (1971)

A FISTFUL OF DYNAMITE [Duck, You Sucker!] (1972) | Official Trailer | MGM - YouTube

Duración: 154 minutos

Cast: Rod Steiger, James Coburn, Romolo Valli, Maria Monti, Rik Battaglia, Franco Graziosi

Director: Sergio Leone

Calificación RT: 92%

Este épico western es una joya algo olvidada de uno de los maestros absolutos del género.

Ambientada en los primeros días de la Revolución Mexicana en 1913, la película sigue a John Mallory (James Coburn), un antiguo miembro del IRA, y a Juan Miranda (Rod Steiger), un forajido mexicano, cuyos caminos se cruzan y traman un plan para robar un banco utilizando los conocimientos de Mallory sobre explosivos. Sin embargo, cuando la explosión acaba liberando a un grupo de presos políticos que, sin saberlo, estaban detenidos en el banco, la pareja se convierte sin quererlo en héroes de la revolución.

Dirigida por el legendario Sergio Leone, la película queda algo eclipsada por su anterior trilogía del Hombre sin nombre y por Érase una vez en el Oeste. Sin embargo, Por un puñado de dinamita es un clásico del spaghetti western en toda regla y, en muchos sentidos, una película más interesante que los trabajos anteriores del director, ya que experimenta con la acción tensa y la comedia descarada. Una película que merece ser tan comentada como sus compañeras de reparto, Por un puñado de dinamita es el western épico perfecto para una tarde de ocio.

Raging Bull (1980)

RAGING BULL (1980) | Official Trailer | MGM - YouTube

Duración: 129 minutos

Cast: Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty, Nicholas Colasanto, Theresa Saldana, Frank Vincent

Director: Martin Scorsese

Calificación RT: 92%

Una película de boxeo totalmente diferente a la mencionada Creed, Raging Bull cuenta con la mejor interpretación de la carrera de Robert De Niro.

Raging Bull es la historia real del ascenso y la caída del campeón de boxeo de peso medio Jake LaMotta (De Niro) a medida que va subiendo puestos en su camino hacia la gloria. Sin embargo, a medida que Jake sigue cosechando éxitos, se ve envuelto en la mafia y se vuelve cada vez más paranoico y celoso de su esposa Vickie (Cathy Moriarty), lo que hace que tanto su carrera como su vida personal se descontrolen.

Dirigida por Martin Scorsese, la película recuerda a otras como Taxi Driver y Mean Streets, ya que muestra el lado más sórdido de la Nueva York histórica. Rodada en blanco y negro, la película parece un documento histórico, cruda y descarnada, con una fotografía que complementa a la perfección la explosiva interpretación de De Niro. El debate sobre la mejor obra de Scorsese es una abundancia de riquezas, pero es difícil discutir la elección de Toro salvaje.