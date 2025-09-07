3 nuevas películas de Prime Video para ver en septiembre, con más del 90% en Rotten Tomatoes

Black Bag (2025) tiene una puntuación del 96% en Rotten Tomatoes y llegará a Prime Video el 5 de septiembre.

¿No tienes nada que ver en Prime Video? No estamos tan seguros, pues como cada mes, el catálogo de la plataforma se expande con nueva e increíbles incorporaciones.

Y un claro ejemplo son estos tres nuevos y apasionantes thrillers con más del 90% de puntuación en Rotten Tomatoes por parte de la crítica.

Si eres como yo y te ha decepcionado mucho haberte perdido la reciente película de espionaje de Steven Soderbergh, Black Bag (2025), en los cines, no tendrás que esperar mucho más para verla, ya que llegará a uno de los mejores servicios de streaming. Sin duda, la voy a añadir a mi lista de favoritas, y no solo por mi obsesión sesgada con Cate Blanchett.

Pero la emoción no termina ahí: hay otros dos thrillers clásicos modernos que podrás ver en streaming en septiembre. Tampoco debes olvidarte de echar un vistazo a nuestra lista completa de novedades en Prime Video en septiembre de 2025, para asegurarte de no perderte otros títulos nuevos e interesantes.

Black Bag (2025)

Calificación RT: 96%

Clasificación: R

Duración: 94 minutes

Director: Steven Soderbergh

Fecha de estreno: Disponible desde el 5 de septiembre

La película más reciente de Soderbergh llega este mes a Prime Video y es, sin duda, una de mis favoritas, simplemente por su reparto, en el que figuran Cate Blanchett, Michael Fassbender, Pierce Brosnan y Naomie Harris.

Cuando se filtra un programa de software ultrasecreto, el agente de inteligencia británico George Woodhouse (Fassbender) se embarca en una misión para investigar quién está detrás. Las cosas pronto dan un giro inesperado cuando descubre que su esposa Kathryn (Blanchett) y otros cuatro colegas están en la lista de principales sospechosos.

A través de una serie de tensos interrogatorios, George descubre dos conspiraciones contradictorias relacionadas con la filtración, pero su matrimonio también está en crisis, lo que pone a prueba su lealtad hacia Kathryn.

Children of Men (2006)

Calificación RT: 92%

Clasificación: R

Duración: 109 minutes

Director: Alfonso Cuarón

Fecha de estreno: disponible desde el 1 de septiembre

Children of Men me causó una impresión positiva y duradera la primera vez que la vi. Ha pasado mucho tiempo desde que me senté a disfrutar de su historia única y apasionante, así que ha llegado el momento de volver a deleitarme con ella.

Ambientada en un mundo distópico, los seres humanos han perdido la capacidad de reproducirse. De hecho, no se ha registrado ningún nacimiento en 20 años, lo que convierte a Gran Bretaña en una de las últimas civilizaciones que quedan en pie. Esta catástrofe global provoca una migración masiva y la formación de un estado policial totalitario.

Cuando Theo (Clive Owen), un activista convertido en burócrata, es reclutado por un grupo de rebeldes liderado por su exesposa Julian (Julianne Moore), se le encarga la tarea de escoltar a una refugiada llamada Kee (Clare-Hope Ashitey), que está embarazada, hasta un santuario de científicos que investigan una cura para la infertilidad. Al embarcarse en lo que parece una misión imposible, los dos atraviesan una sociedad devastada por la guerra mientras dos bandos opuestos, el gobierno y los rebeldes, persiguen al bebé de Kee para su propio beneficio político.

The Bourne Ultimatum (2007)

Clasificación RT: 92%

Clasificación: PG-13

Duración: 115 minutes

Director: Paul Greengrass

Fecha de estreno: disponible desde el 1 de septiembre

La tercera entrega de la serie de películas de Jason Bourne es la más valorada de la franquicia en Rotten Tomatoes, pero a pesar de compartir nombre con el tercer libro de la trilogía original de Robert Ludlum, la película adopta una trama diferente.

Tras la serie de trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en El mito de Bourne (2004), Jason Bourne (Matt Damon) continúa su misión de descubrir su identidad antes de convertirse en asesino de la CIA, y está más cerca que nunca.

Ahora, en el centro de una persecución mundial, Bourne es informado por un periodista sobre un programa de operaciones encubiertas de la CIA llamado Blackbriar, lo que le impulsa a salir de su escondite. Su misión lo lleva a luchar por su vida mientras intenta escapar de la CIA, que no se detendrá ante nada para eliminarlo y mantener el programa en secreto. Pero, ¿descubrirá Bourne finalmente la verdad sobre su pasado cuando se enfrente cara a cara con la persona que lo convirtió en quien es?