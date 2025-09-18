Llegan las "Mega Ofertas" de Amazon Prime: dos días de grandes descuentos en México

¿Eres de los que siempre está buscando ofertas y nuevas formas de ahorrar mientras compras? De ser así, te tenemos una increíble noticia, pues Amazon inaugura la temporada de "compras" con la llegada de "Mega Ofertas de Amazon Prime", un evento de ofertas para los miembros de suscripción de la plataforma.

Este evento se llevará a cabo en México el 7 y 8 de octubre con grandes descuentos en categorías como hogar, moda, juguetes y belleza, en donde los miembros Amazon Prime podrán aprovechar al máximo sus oportunidades de ahorro y así encontrar las mejores ofertas.

Según una investigación reciente de HarrisX para Amazon, los eventos de ventas son el principal motor de compra en línea para los mexicanos (31% compra por ofertas, superando la compra de regalos o de temporada). Los consumidores planean cuidadosamente sus compras: el 72% investiga precios, el 70% establece un presupuesto y el 67% planifica sus compras en torno a eventos de ofertas para ahorrar. Además, el 64% usa las ventas para abastecerse de esenciales diarios, lo que subraya la importancia del ahorro y la planificación para el consumidor mexicano.

"Estamos muy emocionados de traer por primera vez las Mega Ofertas de Amazon Prime, un evento que marca el inicio de la temporada de compras de final de año con millones de ofertas exclusivas para nuestros miembros Amazon Prime", señaló Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México. "Queremos que nuestros clientes puedan encontrar los regalos y artículos esenciales para sus celebraciones con grandes ahorros, entregas rápidas y la comodidad de comprar desde cualquier lugar con un solo clic".

(Image credit: Amazon)

Apoya a pequeñas y medianas empresas mexicanas

Durante las Mega Ofertas Amazon Prime 2025, los miembros Amazon Prime no solo encontrarán ofertas irresistibles en sus productos favoritos y descubrirán novedades, sino que también tendrán la oportunidad de apoyar directamente a miles de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) mexicanas. Estas empresas participan con descuentos especiales y sus productos son fácilmente identificables con el distintivo 'Pequeñas Empresas' o mediante el filtro dedicado en amazon.com.mx/pymes.

Compra de forma rápida e inteligente con Amazon

Tan sencillo como decir: “Alexa, pon un recordatorio para la temporada de las Mega Ofertas de Amazon Prime”. Y así podrás descubrir las grandes promociones de cada día. Ve más allá y pregunta: “Alexa, ¿cuáles son mis ofertas disponibles?” Y si alguna te interesa, puedes decir: “Alexa, agrega a mi carrito”. Todo en un solo clic, ¡comprar en Amazon es así de fácil!

En Amazon paga como quieras

Al comprar en Amazon.com.mx, los clientes pueden elegir el método de pago que más les convenga: tarjetas bancarias, meses sin intereses, pago a plazos con costo de financiamiento, pago en efectivo en Oxxo, 7 Eleven, Circle K, Farmacias del Ahorro, Waldo’s, Extra y Kiosco, así como pago con tarjetas de regalo físicas y digitales, y pago con tarjetas de vales de despensa Up Sí Vale y Pago en Quincenas con Kueski Pay. Asimismo, los clientes tendrán envíos gratis en pedidos a partir de $299 pesos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Disfruta entregas rápidas y gratis todo el año con Prime

Amazon Prime ofrece entregas gratis el mismo día en 14 ciudades, y entregas gratis el día siguiente en más de 80. Con Entrega Programada, los clientes podrán elegir qué día recibirán sus productos enviados por Amazon México, este servicio es sin costo para miembros Amazon Prime. Si no puedes recibir el paquete en casa, puedes usar Amazon Hub, la red de puntos de recolección segura de paquetes en México de Amazon. También pueden elegir la recolección de paquetes en puntos estratégicos: ya sea en un casillero de Amazon o en Farmacias del Ahorro, Oxxo, DHL y Estafeta.

Las Mega Ofertas de Amazon Prime llegan a México y al mundo

Las Mega Ofertas de Amazon Prime dará inicio en octubre en países como Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Singapur, España, Suecia, Turquía, Estados Unidos y Reino Unido, y por primera vez en Colombia, Irlanda y México.