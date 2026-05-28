Hot Sale 2026: Motorola presume descuentos en sus dispositivos más avanzados
Motorola quiere dominar el Hot Sale con descuentos en toda su familia de smartphones
¿Estás en busca de un nuevo smartphone? De ser así, esta es tu oportunidad para adquirir el dispositivo perfecto de Motorola y lo mejor de todo, con descuentos y promociones únicas durante el Hot Sale 2026.
Hasta el 2 de junio de 2026, la marca ofrece hasta 35% de descuento, hasta 24 cuotas sin interés, accesorios incluidos y envío gratis en equipos seleccionados a través de la tienda oficial en línea.
En esta nueva edición, Motorola reafirma su compromiso de acercar tecnología de última generación a más personas, combinando innovación, inteligencia artificial, fotografía avanzada y experiencias premium para todos los estilos de vida.
Entre los smartphones destacados de esta edición se encuentran:
Motorola razr 60
El motorola razr 60 combina diseño icónico, materiales premium y una resistencia pensada para acompañar el ritmo del día a día. La nueva generación de plegables incorpora una bisagra reforzada con titanio, hasta cuatro veces más resistente que el acero inoxidable de grado quirúrgico, permitiendo soportar un 35% más de pliegues que la generación anterior para una mayor durabilidad a largo plazo.
Además, el dispositivo cuenta con protección IP48 contra agua y polvo, capaz de resistir inmersiones en hasta 1,5 metros de agua dulce durante 30 minutos. Su pantalla externa está protegida con Corning Gorilla Glass-Ceramic, ofreciendo una mayor resistencia frente a caídas y rayones. Todo esto se complementa con acabados de lujo inspirados en materiales como Alcántara y madera natural, logrando un equilibrio entre sofisticación, innovación y durabilidad.
Este equipo se puede conseguir a un precio de $14,999 (antes, $18,999), en hasta 24 MSI y envío gratis.
Motorola edge 70
El motorola edge 70 combina un diseño ultradelgado con prestaciones premium orientadas a quienes buscan un smartphone elegante sin sacrificar rendimiento ni durabilidad. Con apenas 5,99 mm de grosor, incorpora una pantalla pOLED Super HD (1.5K) de 6,7 pulgadas con brillo de hasta 4.500 nits, tasa de refresco de 120 Hz y certificación Pantone Validated™, ofreciendo imágenes más nítidas, colores precisos y una experiencia multimedia inmersiva complementada por audio Dolby Atmos. Además, integra el procesador Snapdragon® 7 Gen 4 y hasta 512 GB de almacenamiento para responder con fluidez a tareas exigentes, entretenimiento y productividad.
En fotografía, destaca por su sistema de tres cámaras de 50 MP y cámara frontal de 50 MP, acompañado por estabilización óptica de imagen (OIS), grabación en 4K y tecnologías impulsadas por moto ai y Photo Enhancement Engine para optimizar automáticamente cada captura. Su construcción incorpora certificaciones MIL-STD-810H e IP68/IP69, junto con protección Corning® Gorilla® Glass 7i, brindando resistencia frente a caídas, agua, polvo y condiciones exigentes. La experiencia se completa con una batería de silicio y carbono de 4.800 mAh, carga TurboPower™ de 68 W y carga inalámbrica, ofreciendo autonomía prolongada para acompañar el ritmo de todo el día.
Este equipo se puede conseguir a un precio de $10,999 (antes, $12,999), en hasta 24 MSI y envío gratis.
Motorola edge 70 fusion
El motorola edge 70 fusion fue desarrollado para ofrecer una experiencia premium equilibrada entre diseño, entretenimiento y desempeño. Su diseño quad-curved integra de forma fluida el vidrio frontal y la cubierta posterior, creando una estética moderna y ergonómica. En el frente incorpora una pantalla Extreme AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K, frecuencia de actualización de 144 Hz y validación Pantone™, capaz de ofrecer imágenes más fluidas, colores precisos y una experiencia visual inmersiva tanto para contenidos multimedia como para videojuegos. Además, está impulsado por la plataforma Snapdragon® 7s Gen 3 y funciones avanzadas de moto ai, que potencian la productividad, la creatividad y el uso cotidiano del dispositivo.
En el apartado fotográfico, integra un sensor Sony LYTIA™ 710 de 50 MP con estabilización óptica (OIS), acompañado por tecnologías de inteligencia artificial que optimizan detalles, exposición y color en tiempo real. Su construcción incorpora certificaciones IP68/IP69, estándar militar MIL-STD-810H y protección Corning® Gorilla® Glass 7i, ofreciendo una elevada resistencia frente al uso diario. A ello se suma una batería de 5.200 mAh con carga rápida TurboPower™ de 68 W, diseñada para proporcionar largas jornadas de uso con tiempos de recarga reducidos, convirtiéndolo en una alternativa versátil para quienes buscan rendimiento, autonomía y diseño en un mismo equipo.
Este equipo se puede conseguir a un precio de $8,999 (antes, $10,999), en hasta 24 MSI y envío gratis.
Motorola edge 70 fusion+
El motorola edge 70 fusion+ combina diseño premium, inteligencia artificial y un sistema fotográfico más avanzado para quienes buscan una experiencia superior en todos los aspectos. Su diseño quad-curved integra de forma fluida el cristal frontal y la cubierta posterior, ofreciendo una apariencia elegante y ergonómica. Incorpora una pantalla Extreme AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución Super HD 1.5K, frecuencia de actualización de 144 Hz, brillo de hasta 5.200 nits y validación de color Pantone, brindando imágenes más fluidas, detalladas y fieles a la realidad. Además, está impulsado por la plataforma Snapdragon 7s Gen 4, acompañada por 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento para ofrecer un rendimiento ágil en multitarea, entretenimiento y funciones avanzadas de moto ai.
En fotografía, incorpora el sensor Sony LYTIA™ 710 de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), complementado por una cámara ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y una cámara frontal de 50 MP capaz de grabar video en 4K. El sistema se potencia con Photo Enhancement Engine y funciones de moto ai que optimizan automáticamente color, exposición y nivel de detalle para obtener resultados más naturales y consistentes. Su construcción incorpora certificaciones IP68/IP69, estándar militar MIL-STD-810H y protección Corning® Gorilla® Glass 7i, mientras que la batería de 5.200 mAh con carga TurboPower™ de 68 W completa una propuesta enfocada en combinar rendimiento, resistencia y creatividad móvil.
Este equipo se puede conseguir a un precio de $10,499 (antes, $12,499), en hasta 24 MSI y envío gratis.
Motorola edge 60
El motorola edge 60 combina diseño premium, resistencia avanzada y capacidades fotográficas profesionales en un dispositivo pensado para quienes buscan una experiencia superior. Su diseño quad-curved ultradelgado incorpora una pantalla pOLED de 6,7” con resolución 1.5K, ofreciendo imágenes más nítidas, fluidas e inmersivas, complementadas con sonido Dolby Atmos para una experiencia de entretenimiento envolvente.
Además, cuenta con materiales duraderos y certificaciones MIL-STD-810H, IP68/IP69 y Corning Gorilla Glass 7i, brindando protección frente a caídas, agua, polvo y temperaturas extremas. En fotografía, incorpora una cámara principal Sony LYTIA 700C de 50 MP con estabilización óptica (OIS), acompañada por lentes avanzados y tecnología moto ai con Photo Enhancement Engine para mejorar automáticamente colores, detalles y texturas. Sus cámaras también cuentan con certificaciones Pantone Validated y Pantone SkinTone, garantizando una reproducción de color más precisa y realista.
Este equipo se puede conseguir a un precio de $9,999 (antes $11,999), en hasta 24 MSI y envío gratis.
moto g67
El nuevo integrante de la familia moto g eleva el estándar de la gama media gracias a su combinación de rendimiento, fotografía avanzada y durabilidad. El moto g67 integra un sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP con tecnología Quad Pixel.
Cuenta con pantalla Extreme AMOLED de 6,8” con tasa de refresco de 120 Hz, batería de 5200 mAh con carga TurboPower™ 30 y altavoces estéreo con Dolby Atmos® y sonido Hi-Res. También integra funciones moto ai para retratos inteligentes, captura automática de sonrisas y herramientas de edición avanzada con Google Photos.
Ofrece resistencia de grado militar MIL-STD-810H, protección Gorilla Glass 7i y certificación IP64.
El moto g67 puede comprarse por $5,499 (antes $6,999) en hasta 24 MSI y envío gratis.
moto g17
El moto g17 combina fotografía, rendimiento y entretenimiento en un diseño premium. Cuenta con una cámara principal Sony LYTIA™ 600 de 50 MP con lente ultra gran angular y una cámara frontal de 32 MP, la más avanzada en un moto g. Además, incorpora procesador MediaTek Helio G81 Extreme, hasta 12 GB de RAM con RAM Boost y batería de 5200 mAh con carga TurboPower™.
Su pantalla Full HD+ junto al sonido estéreo con Dolby Atmos® ofrecen una experiencia inmersiva, mientras que las funciones impulsadas por IA, como Chat with Gemini y Circle to Search, potencian la productividad y creatividad. Todo en un diseño inspirado en cuero con protección Corning® Gorilla® Glass 3 y colores Pantone.
El moto g17 tiene un precio de $4,499 (antes $5,499) en hasta 24 MSI y envío gratis.
Otros dispositivos que también participarán del Hot Sale:
- motorola edge 70 by Swarovski Color of the Year – precio desde $12,999 ($15,999) en hasta 24 MSI y envío gratis
- motorola edge 60 fusion – precio desde $6,999 (antes $8,499) en hasta 24 MSI y envío gratis
- motorola edge 60 pro – precio desde $11,999 (antes $14,999) en hasta 24 MSI y envío gratis
- motorola razr 50 – precio desde $11,999 (antes $16,999) en hasta 24 MSI y envío gratis
- moto g56 – precio desde $4,999 (antes $5,999) en hasta 24 MSI y envío gratis
- moto g35 – precio desde $2,999 (antes $4,499) en hasta 24 MSI y envío gratis
- moto g15 128 GB – precio desde $2,499 (antes $3,499) en hasta 24 MSI y envío gratis
- moto g15 256 GB – precio desde $3,299 (antes $3,999) en hasta 24 MSI y envío gratis
- moto g15 512 GB – precio desde $3,999 (antes $5,499) en hasta 24 MSI y envío gratis
- moto g05 – precio desde $2,399 (antes $2,999) en hasta 24 MSI y envío gratis
- Además:
- Compra un motorola signature y obtén un moto watch fit por $1mxn
- Compra un motorola razr fold y obtén un moto watch por $1mxn
- Compra un motorola razr 70 o razr 70 ultra y obtén un moto watch fit por $1mxn
- Compra un motorola edge 70 pro y obtén un moto sound flow por $399mxn