Disfruta de increíbles descuentos en los mejores productos de "TP-Link" durante noviembre

¡Atención! TP-Link se une a la temporada de descuentos con ofertas especiales del 1 al 30 de noviembre, ¿estás listo para disfrutas de rebajas que van desde el 5% hasta el 30% en más de 60 productos de la marca?

Cabe mencionar que la promoción abarca desde routers de alto desempeño hasta cámaras inteligentes TAPO, sistemas Mesh Deco y soluciones empresariales, disponibles en tiendas físicas y en línea a nivel nacional.

Conectividad total con la familia Deco

Los sistemas Deco, diseñados para brindar una cobertura Wi-Fi estable y sin interrupciones en todo el hogar, encabezan la campaña con descuentos que alcanzan el 30%. Modelos como Deco X10 (3-Pack), Deco M5 (3-Pack) y Deco E4 (2-Pack) ofrecen una conectividad fluida con tecnología Mesh, ideal para hogares con múltiples dispositivos. Otros equipos como Deco M3, M4, S7, X55, X10, E3 y BE25 también participan con rebajas que van del 5% al 20%, adaptándose a distintos tamaños de vivienda y necesidades de cobertura. Todos los sistemas Deco pueden gestionarse fácilmente desde la app TP-Link Deco, permitiendo un control total de la red doméstica.

Routers Archer: rendimiento y velocidad para cada estilo de vida

La línea Archer, reconocida por su potencia, estabilidad y diseño, incluye descuentos de hasta 30% en varios modelos. Entre los más destacados se encuentran los Archer AX10, AX12, AX23, AX53 y AX72, con tecnología Wi-Fi 6, pensados para gamers, creadores de contenido y familias con múltiples dispositivos conectados. También participan modelos clásicos como Archer C6, C20, C50 y C80, junto con versiones avanzadas como Archer BE550 y BE650, todos con rebajas que van del 10% al 20%. La oferta se completa con adaptadores y antenas USB como los Archer T2U Plus, T3U Nano, T4U y AX20, que combinan portabilidad y potencia para mejorar la conexión inalámbrica.

Cámaras TAPO: hogar inteligente y seguridad accesible

La familia TAPO Smart Home también se suma con descuentos de hasta 30% en sus cámaras y dispositivos de automatización, pensados para reforzar la seguridad y el control del hogar. Modelos como Tapo C200, C210, C220, C310, C320WS, C325WB, C500 y C510W incorporan visión nocturna, seguimiento de movimiento y conectividad remota a través de la app Tapo. Además, los enchufes inteligentes P100 (1-Pack y 2-Pack) y las bombillas L530E estarán disponibles con rebajas de hasta 30%, permitiendo crear ambientes personalizados y automatizados desde cualquier lugar.

Extensores y adaptadores: Wi-Fi sin límites

Para quienes buscan mejorar la cobertura inalámbrica, TP-Link ofrece descuentos del 10% al 20% en sus principales extensores y adaptadores. Modelos como RE200, RE205, RE305, RE450 y RE605X se complementan con soluciones compactas Mercusys —como los MW150US, MW300RE, MW306R y MW300UM— ideales para espacios pequeños o segundas plantas. También participan adaptadores como los UB500 y UB300C, cables Ethernet UE200, UE300C y UE330, y los compactos TL-WN725N y TL-WN823N, todos pensados para optimizar la conectividad sin importar el entorno.

Soluciones empresariales: eficiencia para oficinas y comercios

En el segmento profesional, TP-Link incluye su línea Enterprise, con rebajas del 5% al 10% en equipos como los switches TL-SF1005D, TL-SG1005D, TL-SG1008D y TL-SG1080D, diseñados para pequeñas y medianas empresas. A ellos se suman los repetidores TL-WA850RE y TL-WA855RE, y el kit TL-WPA4220KIT, ideal para entornos de trabajo que requieren una conexión segura, estable y de largo alcance.

Una oportunidad para actualizar tu red

Estas promociones estarán disponibles por tiempo limitado, con fechas específicas según modelo, entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025. Desde los potentes Deco X10 hasta las versátiles cámaras TAPO C320WS, la marca ofrece una oportunidad única para renovar o ampliar las redes domésticas y profesionales con la tecnología más avanzada de TP-Link.