Descubre las "Ofertas Imperdibles" de PlayStation

Llegó la recta final del año, ¿ya estás pensando en los regalos para intercambios o reuniones de Navidad y Año Nuevo? De ser así, te va a encantar saber que PlayStation presentó sus "Ofertas Imperdibles", la oportunidad que estabas esperando para adquirir tu nueva consola, controles, accesorios o periféricos con descuentos que tal vez no regresen.

Cabe mencionar que "Ofertas Imperdibles" de PlayStation estará disponible del 10 al 23 de noviembre, o hasta agotar existencias.

Una experiencia completa para todos los jugadores

Los bundles de PS5 incluyen dos títulos que capturan el espíritu de la marca: Astro Bot y Gran Turismo 7.

Con Astro Bot, los jugadores se embarcan en una aventura vibrante y llena de encanto que aprovecha al máximo las funciones del DualSense, ofreciendo una experiencia lúdica, accesible y sorprendentemente emotiva.

Por su parte, Gran Turismo 7 eleva el realismo de la conducción con una fidelidad gráfica impresionante y una sensación de manejo que solo es posible gracias a la potencia del hardware de PS5.

En PlayStation, siempre buscamos cumplir con las expectativas de cada tipo de jugador. Desde la adrenalina que sienten los amantes de la velocidad detrás del volante en Gran Turismo 7, hasta la emoción de los jugadores más aventureros al explorar nuevos mundos junto a Astro Bot, queremos que cada gamer encuentre ese momento inolvidable que solo puede suceder en PS5. Rafael Oliveira, Director de Marketing de PlayStation Latinoamérica

PS5 Slim Edición Digital: Vive la nueva generación desde $8,499 MXN

Ideal para quienes buscan dar su primer salto al universo PlayStation. Esta versión digital ofrece toda la potencia y tecnología de PS5 en un diseño más delgado y elegante. Incluye Astro Bot y Gran Turismo 7, dos títulos que muestran la versatilidad de la consola: desde la aventura vibrante y emotiva de Astro Bot hasta la simulación automovilística más realista con Gran Turismo 7.

PS5 Slim Edición con Lector de Discos: Rendimiento y colección en un solo lugar desde $10,999 MXN*

Pensada para los jugadores que disfrutan coleccionar sus juegos en formato físico sin renunciar a la innovación. La PS5 Slim con lector de discos combina rendimiento, diseño y compatibilidad, brindando acceso tanto a la biblioteca digital como a los títulos en Blu-ray. Con Astro Bot y Gran Turismo 7, es el bundle ideal para vivir la nueva generación en su máxima expresión.

PS5 Pro: La Potencia definitiva para los jugadores más exigentes desde $17,160 MXN

La consola más poderosa de PlayStation ofrece una experiencia de rendimiento superior, ideal para quienes buscan gráficos espectaculares y el máximo nivel de detalle. Con este bundle, los jugadores podrán sentir la velocidad y el realismo de Gran Turismo 7 o sumergirse en la magia y el encanto de Astro Bot, todo impulsado por la potencia del hardware de PS5 Pro.

PS5 Slim Edición Limitada Ghost of Yōtei con un épico descuento

La PS5 Slim Edición Limitada Ghost of Yōtei también se une a las Ofertas Imperdibles con un descuento especial por tiempo limitado. Esta edición de colección combina un diseño único inspirado en el universo del juego con toda la potencia de PS5, ideal para quienes buscan algo verdaderamente exclusivo.

Con un diseño más delgado, elegante y eficiente, la PS5 Slim mantiene toda la potencia que ha definido a PlayStation 5: gráficos impresionantes, tiempos de carga ultrarrápidos y una inmersión total gracias al control inalámbrico DualSense, que permite sentir cada detalle, desde la vibración de un motor hasta la tensión de un salto.

Queremos que más personas descubran lo que hace único a PS5: la combinación de innovación tecnológica, creatividad y experiencias que solo pueden vivirse en nuestra plataforma. Las Ofertas Imperdibles son la oportunidad perfecta para unirse o ampliar el universo PlayStation al mejor precio del año. Rafael Oliveira, Director de Marketing de PlayStation Latinoamérica

Es el momento ideal para vivir el poder de PS5, descubrir nuevas aventuras y hacer de cada partida una experiencia inolvidable.

¿Estás listo para vivir la experiencia PlayStation?

Es importante mencionar que se trata de un precio sugerido al público. Además, será válido en México del 10 al 23 de noviembre de 2025, en productos seleccionados y hasta agotar existencias.