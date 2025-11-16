Buen Fin 2025: Aprovecha y adquiere un nuevo JETOUR

¿Cansado de ver descuentos en televisores, smartphones y productos "comunes"? No te preocupes, este Buen Fin 2025 JETOUR se une con promociones únicas del 13 al 17 de noviembre.

Cabe señalar que la campaña está centrada en los modelos i-DM de ambas gamas y estará disponible en los 30 distribuidores autorizados de la red nacional.

Como parte de la celebración por el reciente lanzamiento del T1 i-DM 2026, se incluirá sin costo adicional un cargador de pared (Wallbox AC) con la compra de cualquier SUV de la familia i-DM: T1 i-DM y T2 i-DM de JETOUR, así como el S06 i-DM de SOUEAST. Esta estación de carga doméstica de nivel 2 (220 V) ofrecerá una potencia de hasta 3.5 kW y contará con un conector compatible con las tres versiones.

De acuerdo con María Inés Porras, directora de Mercadotecnia, esta iniciativa fue desarrollada para impulsar en los consumidores el acercamiento a los modelos electrificados. "Nuestros automóviles cuentan con tecnología híbrida de última generación y ofrecen prestaciones líderes para recorrer más kilómetros sin necesidad de repostar. Integrar este sistema de carga residencial en la oferta permitirá que nuestros clientes las aprovechen al máximo y experimenten una nueva forma de movilidad que además se adapte a su estilo, ya sea urbano o todoterreno", precisó.

La vocera también señaló que las variantes híbridas enchufables pertenecientes a la línea i-DM se concibieron con enfoque "primero eléctrico" (electric first), una filosofía de diseño en la industria automotriz que prioriza el uso del motor eléctrico como fuente principal de propulsión, relegando el motor de combustión a un rol secundario como extensor de rango. Esta arquitectura representa una evolución frente a clases anteriores de híbridos.

La familia i-DM

JETOUR T1 i-DM 2026. Este SUV compacto de 4.7 metros de largo conjuga un motor térmico 1.5 TGDI de quinta generación capaz de entregar 141 HP y 159 lb-pie de par, más dos motores eléctricos que producen 210 HP y 220 lb-pie. El conjunto alcanza una potencia combinada de 342 HP y 388 lb-pie de torque que se canalizan al eje delantero mediante una transmisión 1DHT dedicada para esquemas híbridos, y que le permiten una aceleración de 0 a 100 km/h en 8.8 segundos.

Rango en modo EV: Hasta 150 km (NEDC).

Autonomía combinada: Hasta 1,300 km (NEDC).

JETOUR T2 i-DM 2026. Con casi 4.8 metros de longitud, T2 concede mayor habitabilidad y confort para cinco ocupantes. Su configuración de dos motores eléctricos más uno a gasolina entrega una potencia total de 375 HP y 450 lb-pie de par. Entre su equipamiento se lista un techo panorámico de 64 pulgadas y rines de aluminio de 20".

Rango en modo EV: Hasta 139 km (NEDC).

Autonomía combinada: Hasta 1,300 km (NEDC).

SOUEAST S06 i-DM. El arreglo de dos motores eléctricos más uno de combustión, de este SUV con 4.6 metros de longitud, produce 355 HP y 391 lb-pie de torque. Acelera de 0 a 100 km/h en 7.8 segundos y logra un consumo de 35.2 km/l. Incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción de serie.

Rango en modo EV: Hasta 114 km (NEDC).

Autonomía combinada: Hasta 1,300 km (NEDC).

