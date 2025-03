Zendesk Relate 2025: Conoce todas las novedades del evento anual de la marca

Como cada año, Zendesk celebró su conferencia anual "Relate", donde nos sorprendió con el lanzamiento de Zendesk Resolution Platform. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Lo primero que deben de saber es que esta plataforma presenta un conjunto de herramientas avanzadas que integran perfectamente los Agentes de IA de Zendesk, paneles y gráficos con conocimiento integral, acciones e integraciones, gestión y control, así como medición e insights. Junto con la experiencia humana, Zendesk Resolution Platform permite a las empresas ofrecer un servicio excepcional y garantizar una resolución clara de los problemas.

El único indicador que realmente importa en el servicio al cliente es la resolución. Zendesk Resolution Platform no solo hace el servicio más rápido, sino que hace que Agentic AI funcione realmente para el servicio, resolviendo cada problema con menos esfuerzo y mejores resultados. Nuestra red de agentes de IA, construida con el servicio en el centro, funciona como un equipo de búsqueda y rescate bien entrenado, asegurando que cada interacción conduzca a una resolución. Y como el único gran proveedor de software de servicio que ofrece precios basados en resultados, garantizamos que los clientes sólo paguen por problemas resueltos, no por intentos fallidos. Las resoluciones son el futuro del servicio al cliente y Zendesk lidera esta revolución.

Zendesk for Contact Center, potenciado por AWS y por la propuesta de adquisición de Local Measure , redefine el panorama de los centros de contacto: piénsalo como el anti-CCaaS. Zendesk for Contact Center ofrece todas las capacidades de una solución empresarial, sin importar la geografía, el volumen de llamadas o la complejidad. Con la IA integrada de forma fluida a lo largo de toda la experiencia, es más fácil de configurar, usar y mantener.

