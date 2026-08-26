Xiaomi ya te permite hacer un pedido anticipado de su primer NAS, y a un precio sorprendentemente atractivo para los clientes de todo el mundo

Xiaomi abre las reservaciones en JD.com para el Xiaomi Smart Storage, su primer NAS, con precios a partir de 2,699 CNY por una unidad de dos bahías y 4 TB

El dispositivo incorpora el mismo chip Realtek RTD1619B de nivel básico que Synology utilizó en sus modelos DS223 de 2023, pero con más memoria RAM y una conexión de red más rápida que la que ofrecía Synology, además de un puerto HDMI

Este lanzamiento, exclusivo para China, resulta considerablemente más económico por terabyte a medida que se aumenta la capacidad de almacenamiento y, actualmente, se ofrece en tres versiones diferentes (4 TB, 8 TB y 16 TB)

Xiaomi ha abierto las reservaciones en JD.com para su Xiaomi Smart Storage, su primer dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS), antes de su lanzamiento general, del 27 de agosto al 26 de septiembre de 2026.

Las reservaciones siguen a una fase previa de financiamiento colectivo, la estrategia habitual de Xiaomi en China para lanzar nuevas categorías de productos al mercado, que aprovecha la urgencia y la escasez que suelen ir de la mano con grandes descuentos en sus productos.

Se ofrecen tres configuraciones para el NAS Smart Storage, todas ellas con unidades incluidas de fábrica: el modelo básico cuesta 2.699 CNY por 4 TB, compuesto por dos discos duros de 2 TB; la opción intermedia cuesta 3.499 CNY por 8 TB; y la configuración superior cuesta 5.499 CNY por 16 TB.

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Three configurations are listed for the Smart Storage NAS, all bundled with drives out of the box: the entry model is CNY 2,699 for 4 TB, made up of two 2 TB hard disks; the middle option is CNY 3,499 for 8 TB; and the top configuration is CNY 5,499 for 16 TB.

(Image credit: Xiaomi)

Un NAS pequeño y eficaz con un precio competitivo

El Xiaomi Smart Storage NAS tiene un precio extremadamente competitivo si se toman como referencia los precios de las unidades NAS en Estados Unidos. El modelo base de 4 TB, que utiliza dos discos duros de 2 TB, cuesta alrededor de 402 dólares, mientras que las versiones de 8 TB y 16 TB, ambas con una configuración similar de dos discos duros, cuestan 521 y 818 dólares, respectivamente (conversiones realizadas utilizando los tipos de cambio medios publicados por Google).

Para ponerlo en contexto, una de las unidades NAS de 8 TB más económicas disponibles en Amazon cuesta alrededor de 250 dólares, y el modelo de Xiaomi de mayor capacidad incluye dos de estas unidades. Esto significa que, en la versión más costosa, estarías obteniendo un NAS capaz por aproximadamente 300 dólares sin contar los discos.

La diferencia resulta todavía más notable si consideramos que dos discos duros NAS de 2 TB cuestan casi lo mismo que el modelo de entrada completo. Esto hace que la propuesta de Xiaomi sea prácticamente gratuita, al menos según los precios de Estados Unidos, una vez que se descuenta el costo del almacenamiento.

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La unidad de dos bahías es pequeña en comparación con otras opciones NAS: mide 200.5 × 85 × 161 mm y pesa alrededor de 2.3 kg, todo dentro de una estructura de aleación de aluminio. Sus dos bahías SATA aceptan unidades de 3.5 o 2.5 pulgadas, y funciona con un procesador ARM de cuatro núcleos Realtek RTD1619B, acompañado de 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, además de Ethernet de 2.5 Gb, HDMI y USB-A.

El RTD1619B no es un componente nuevo: es el mismo procesador Cortex-A55 de cuatro núcleos a 1.7 GHz que Synology utilizó en los modelos DS223 y DS223j, sus NAS de entrada con dos bahías, allá por 2023. Quienes esperaban que el primer NAS de Xiaomi llegara con algún componente exótico podrían llevarse una decepción.

Dicho esto, Xiaomi ha sido notablemente más generosa con el chip que Synology. El DS223j llegó con 1 GB de RAM y el DS223 con 2 GB, y ambos utilizaban un único puerto Ethernet de 1 Gb. Xiaomi ofrece 4 GB de RAM y un puerto de 2.5 Gb, además de una salida HDMI que ninguno de los dos modelos de Synology incluye. Esto convierte al dispositivo en una configuración considerablemente mejor sobre la misma base, mientras que el puerto HDMI tiene sentido porque el componente de Realtek proviene de la línea de procesadores multimedia de la compañía y es compatible con reproducción de contenido multimedia.

Xiaomi anuncia una capacidad máxima relativamente modesta de 60 TB (dos unidades de 30 TB) y también vende un UPS complementario por 349 yuanes chinos. Sus competidores han anunciado compatibilidad con 124 TB y 132 TB en hardware similar.

El periodo de reservaciones para los clientes de China interesados en adquirirlo termina el 27 de agosto. Sin embargo, habrá que esperar a que las unidades lleguen a manos de los analistas para conocer los resultados de las pruebas independientes y obtener un veredicto sobre el software que Xiaomi integró en el dispositivo.

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