Wi-Fi y la IA: ¿Quién impulsa a quién?

La IA sin excepción, se ha convertido en el tema de moda en el mundo de las redes. Todos los fabricantes y proveedores parecen estar impulsando los mismos casos de uso de IA para networking: gestión de configuración, redes autónomas, detección de anomalías, visibilidad de aplicaciones, QoS y servicios de localización. Pero ¿dónde está la verdadera diferencia?

En la ejecución. En cómo estas soluciones funcionan de manera fiable y a gran escala.

En los dispositivos de usuario final, el papel de la IA es obvio: traducción en tiempo real, edición de imágenes, asistentes de voz. En la nube, es aún más claro: la nube es el “océano” donde fluye toda la información, el lugar donde las cargas de trabajo centralizadas de IA pueden ver el panorama completo y correlacionar patrones entre millones de dispositivos y redes. Así es como se habilitan casos de uso como la detección de anomalías y mucho más.

Pero la pregunta difícil es: ¿cómo está cambiando la IA el borde (Edge), y en particular, el Edge de Wi-Fi?

Pero la pregunta difícil es: ¿cómo está cambiando la IA el borde (Edge), y en particular, el Edge de Wi-Fi?

En el hogar, el Gateway es el punto lógico de computación en el Edge antes de que el tráfico se dirija a la nube.

En el sector empresarial, la definición de “Edge” es un poco menos clara. ¿Es el Edge WAN (SD-WAN/Gateway seguro), o los puntos de acceso Wi-Fi donde se conectan los dispositivos de los usuarios? Si seguimos la analogía del hogar, el Edge WAN sigue siendo el lugar lógico para cargas de trabajo de IA más pesadas. Es ahí donde mejor se abordan preocupaciones clave como la inmediatez de los datos, la capacidad de respuesta en tiempo real, la latencia, la privacidad y la eficiencia del ancho de banda.

Y aquí viene la pregunta del millón: ¿cuál es el papel único de los puntos de acceso (AP – Access Point) en la IA en el Edge?

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La realidad es que la industria aún no ha encontrado ese caso de uso revolucionario de “IA en el AP”, pero tampoco presenta hoy en día un problema. El papel del AP no se limita a ejecutar IA, sino a estar preparado para los cambios de tráfico que la IA va a generar: programabilidad, mejor Calidad de Servicio (QoS) y plataformas más flexibles. Ahí es donde los AP pueden marcar la diferencia. Y aquí la conversación da un giro de 180 grados: no se trata solo de IA para Wi-Fi, sino también de Wi-Fi para IA.

¿Están las redes Wi-Fi listas para los nuevos e impredecibles patrones de tráfico que generarán las aplicaciones de IA?

Los dispositivos finales seguirán volviéndose más inteligentes y ejecutando más inferencias localmente, pero eso no reducirá la demanda sobre las redes. Al contrario, creará patrones nuevos e impredecibles: ráfagas de tráfico de alto rendimiento, tráfico sensible a la latencia y flujos dinámicos entre dispositivos y la nube. El papel de Wi-Fi no es solo ofrecer más ancho de banda, sino resiliencia, adaptabilidad y preparación para el futuro ante tráfico que aún no podemos definir.

La industria también está avanzando hacia la estandarización. Dentro de IEEE 802.11, el grupo de IA/ML está explorando cómo la IA puede integrarse en Wi-Fi. Se discuten casos de uso para mejorar el rendimiento de WLAN; por ejemplo, el AP puede aprovechar las capacidades dinámicas de IA/ML para ayudar a seleccionar proactivamente los parámetros de configuración óptimos.

En MediaTek, como líderes en innovación y tecnología, nos vemos como facilitadores. Desarrollamos y proporcionamos la plataforma completa, hardware y software juntos, junto con SDKs, herramientas y casos de uso de referencia que permiten a nuestros socios y clientes innovar aún más. Ya sea optimizando QoS con IA, habilitando ganchos para análisis y resolución de problemas en el Edge, o preparando los AP para cargas de trabajo que aún no se han imaginado, nuestro objetivo es asegurarnos de que el Wi-Fi no solo siga el ritmo de la IA, sino que la potencie.

El futuro de la IA dependerá de las redes que la transporten. Y el Wi-Fi, más que nunca, está en la primera línea.

Para más historias sígueme en LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/amikamyalovetzky/