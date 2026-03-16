"Prevemos unos ingresos de al menos 1 billón de dólares": el CEO de Nvidia predice enormes ganancias con los chips Rubin y Blackwell

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, predice un futuro próspero.

Huang afirma que espera obtener alrededor de un billón de dólares de las ventas de Rubin y Blackwell.

Nvidia presenta nuevos chips Vera y racks para servidores en la GTC 2026.

Jensen Huang ha declarado que espera que Nvidia obtenga alrededor de 1 billón de dólares por la venta de su hardware de IA hasta 2027.

En su discurso de apertura en la conferencia Nvidia GTC 2026, el director ejecutivo y cofundador afirmó que las ventas de sus chips Blackwell y Rubin generarán enormes ingresos para la compañía en los próximos meses.

Y puede que esto no sea todo, ya que Nvidia ha anunciado una serie de nuevos lanzamientos de hardware, ampliando aún más su oferta de productos.

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"Preveo que las ventas de chips de IA alcanzarán al menos un billón de dólares hasta 2027", declaró Huang en una presentación repleta de anuncios, pero centrada en satisfacer la creciente demanda de capacidad de procesamiento en la era de la IA.

“Creo que la demanda de computación se ha multiplicado por un millón en los últimos dos años”, dijo Huang. “Es una sensación que todos compartimos. Es la sensación que tienen todas las startups”.

La cifra de 1 billón de dólares provocó exclamaciones de asombro entre los miles de asistentes a la Nvidia GTC 2026, especialmente porque Huang señaló que la compañía había pronosticado previamente que los equipos para centros de datos generarían 500 mil millones de dólares en ventas hasta finales de 2026.

Para mantener este impulso, Huang había presentado varios anuncios importantes en el escenario, incluyendo nada menos que siete nuevos chips de Vera Rubin.

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(Image credit: Nvidia)

Entre estas novedades se incluye una nueva CPU Vera, disponible en la segunda mitad de 2026, que según la compañía está "diseñada específicamente" para la IA ámbrica, ofreciendo el doble de eficiencia y un 50 % más de velocidad que las CPU tradicionales, junto con el mayor rendimiento de un solo hilo y ancho de banda por núcleo del mercado actual.

Nvidia también anunció un nuevo rack que integra 256 CPU Vera refrigeradas por líquido, suficientes para soportar más de 22.500 entornos de CPU simultáneos, cada uno funcionando de forma independiente a pleno rendimiento; una parte clave del impulso de la compañía hacia las "fábricas de IA" para impulsar casos de uso que van desde la computación cuántica hasta la robótica.

Huang también reveló que la unidad de procesamiento del lenguaje (LPU) Groq 3 formará parte de la línea de productos de Nvidia, lo que ayudará a impulsar la inferencia de modelos de lenguaje grandes (LLM) y a mejorar la forma en que se generan las respuestas a las indicaciones de la IA.