Por fin alguien ha lanzado una tablet Android para adultos: la Lenovo ThinkTab X11 es una tableta resistente, duradera y mucho más

Lenovo lanza la tablet Android resistente ThinkTab X11 para uso industrial y de primera línea.

Cuenta con un procesador Snapdragon 7s Gen 3, clasificación IP68 y durabilidad MIL-STD-810H.

Tiene dos puertos USB-C, batería extraíble con modo sin batería y un precio inicial de 499 €.

En el MWC 2026, Lenovo presentó una serie de nuevos productos, entre los que se incluyen portátiles actualizados y algunos conceptos interesantes.

La empresa también ha presentado algo menos llamativo, pero posiblemente más práctico: la ThinkTab X11, una tableta Android resistente diseñada para el trabajo de primera línea en lugar de para navegar por Internet desde el sofá.

El dispositivo pertenece a la marca Think, que hasta ahora se ha asociado principalmente con computadoras con Windows y portátiles empresariales. Con la ThinkTab X11, Lenovo lleva esa marca a una tableta Android destinada a los sectores de la logística, la construcción, la fabricación y el transporte.

Con tecnología Snapdragon 7s Gen 3

La ThinkTab X11 funciona con la plataforma móvil Snapdragon 7s Gen 3, por lo que debería ofrecer un rendimiento estable y una sólida eficiencia energética para su uso por turnos, además de conectividad integrada para tareas que requieren estar siempre conectado.

La tableta ha sido probada según los estándares MIL-STD-810H y cuenta con la clasificación IP68. Está diseñada para soportar el polvo, el agua, las caídas y el tipo de trato que acabaría rápidamente con la mayoría de las tabletas de consumo.

La pantalla está diseñada para trabajar al aire libre, ya que admite la entrada con guantes y con los dedos mojados, algo esencial en lugares de trabajo donde no es posible utilizar los dedos desnudos.

Una característica práctica es la batería extraíble sin tornillos con modo sin batería. En instalaciones fijas o soportes para vehículos, el dispositivo puede funcionar sin la batería insertada, lo que podría ayudar a reducir el desgaste a largo plazo y mejorar la seguridad.

Cuenta con dos puertos USB-C, lo que permite cargar y utilizar accesorios al mismo tiempo. El NFC montado en la parte delantera permite la captura de datos para el inventario, la autenticación y el control de acceso.

Lenovo también se apoya en herramientas de gestión y seguridad empresarial para que los departamentos de TI puedan implementar y gestionar flotas de dispositivos sin demasiado esfuerzo.

En el escenario, Eric Yu, vicepresidente sénior del segmento SMB y del centro de productos comerciales del grupo de dispositivos inteligentes de Lenovo, afirmó: "A medida que la IA pasa de la experimentación a la realidad empresarial cotidiana, las organizaciones necesitan tecnología en la que puedan confiar, que sea escalable y sostenible".

"Al combinar dispositivos preparados para la IA con una gran capacidad de reparación, variedad de plataformas y seguridad y servicios de nivel empresarial, ayudamos a los clientes a adoptar la IA con confianza, control y valor a largo plazo".

El ThinkTab X11 tendrá un precio inicial de 499 €. Lenovo aún no ha confirmado si tiene previsto lanzarlo en Estados Unidos.

