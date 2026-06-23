Oracle admite haber recortado 21,000 puestos de trabajo y reconoce que "la implementación de tecnologías de IA en todas nuestras operaciones ha dado lugar, y puede seguir dando lugar, a reducciones de nuestra plantilla"

Oracle ahora tiene alrededor de 141.000 trabajadores, frente a los 162.000 de hace 12 meses.

La empresa gastó 1.840 millones de dólares en indemnizaciones por despido y costes relacionados el año pasado.

Se recaudarán miles de millones mediante nueva deuda y capital para financiar planes de IA.

A pesar de haber confirmado recientemente unos ingresos récord de 67.400 millones de dólares en su ejercicio fiscal recién concluido, lo que supone un aumento del 17%, Oracle ha despedido a unos 21,000 trabajadores durante ese mismo período de 12 meses.

La empresa confirmó que contaba con alrededor de 141,000 trabajadores en plantilla a fecha de mayo de 2026, pero cuando elaboró ​​el mismo informe el año pasado, tenía alrededor de 162,000 empleados.

Sin embargo, a pesar de los ingresos récord y las drásticas medidas de reducción de costes, el precio de las acciones ha caído alrededor de un 15% en un año, debido principalmente a la preocupación por las enormes inversiones de capital impulsadas por la inteligencia artificial.

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Dentro de la estrategia masiva de IA de Oracle

En un comunicado, la empresa señaló que los despidos se debieron a diversos factores, como cambios en la dirección y los productos, problemas de rendimiento, otros cambios estratégicos y adquisiciones empresariales. Sin embargo, la IA también tuvo su parte de responsabilidad, tanto directa como indirectamente, debido al cambio de prioridades de la empresa y a la mejora de la eficiencia interna.

Durante el año, Oracle gastó aproximadamente 1,840 millones de dólares en indemnizaciones por despido, reestructuración y otros costes laborales, lo que supone un enorme aumento con respecto a los 374 millones de dólares que gastó en reestructuración durante el año anterior.

Pero eso no es nada comparado con la cantidad que el gigante de la computación en la nube planea gastar en gastos de capital el próximo año: la mayor parte de la proyección de 70 mil millones de dólares se destinará a centros de datos y otra infraestructura en la nube.

El mayor riesgo para los inversores podría ser la fuente de esta financiación, ya que los planes actuales incluyen recaudar alrededor de 40,000 millones de dólares mediante nueva deuda y capital, en lugar de utilizar el flujo de caja operativo. Es probable que unos 20,000 millones de dólares provengan de la emisión de acciones (según Reuters); actualmente, la empresa tiene un valor estimado de 503,500 millones de dólares.

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Sin embargo, los recientes acuerdos de alto perfil con empresas como OpenAI y Meta también dicen mucho sobre la confianza que los clientes depositan en la compañía.

Todo esto mientras se genera electricidad mediante pilas de combustible de gas natural de mayor coste "con emisiones mínimas", como afirmó la empresa en su comunicado del cuarto trimestre.