No, no es la última consola de videojuegos: la mini PC AtomMan G7 Pro de Minisforum sale a la venta con un Core i9-14900HX y una RTX 5070 en un chasis súper delgado, pero quizá te convenga más comprar una Dell
Los diferentes modos de funcionamiento le permiten cambiar la velocidad máxima por un funcionamiento más silencioso
- La última mini PC de altas prestaciones de Minisforum, la AtomMan G7 Pro, sale a la venta
- Core i9-14900HX y RTX 5070 impulsan un diseño de chasis delgado de aluminio
- Admite hasta 96 GB de memoria DDR5 con dos ranuras M.2, incluido almacenamiento PCIe 5.0
¡La espera terminó! La última mini PC de Minisforum, la AtomMan G7 Pro, ya está disponible para su compra. La versión barebone tiene un precio de 1359,90 dólares, frente a los 1699 dólares de su precio de venta recomendado, mientras que el modelo de 32 GB/1 TB con Windows 11 Pro cuesta 1679,90 dólares, frente a los 2099 dólares anteriores.
Con un aspecto más parecido al de una consola de videojuegos o un router que al de un PC tradicional, el delgado chasis de aluminio del AtomMan G7 Pro mide solo 385 x 236 x 33 mm.
Se puede colocar en horizontal sobre un escritorio o en vertical con una base opcional, lo que hace que ocupe mucho menos espacio que un sistema torre.
Hasta 96GB de DDR5
La mini PC funciona con el procesador Core i9-14900HX de Intel, un procesador de 24 núcleos y 32 hilos con velocidades de aceleración de hasta 5,8 GHz.
Los gráficos provienen de una GPU para portátiles Nvidia GeForce RTX 5070 con 8 GB de memoria GDDR7. El rendimiento de la IA está clasificado en hasta 798 TOPS en la GPU, lo que le da al sistema margen para cargas de trabajo creativas, informáticas y asistidas por IA modernas.
La memoria admite hasta 96 GB de DDR5 a través de dos ranuras SODIMM, con velocidades de hasta 5600.
El almacenamiento se gestiona mediante dos ranuras M.2 2280 NVMe, una con PCIe 5.0 x4 y la otra con PCIe 4.0 x4, lo que permite una capacidad total de SSD de hasta 8 TB.
La refrigeración se basa en una configuración de seis tubos de calor con ventiladores turbo dobles y rejillas de ventilación en tres lados del chasis.
La mini PC ofrece varios modos de funcionamiento que ajustan los límites de potencia y el comportamiento de los ventiladores en función de si se necesita velocidad o un rendimiento más silencioso.
Los puertos incluyen USB4 con salida de pantalla y un ancho de banda de hasta 40 Gbps, puertos USB 3.2 Gen1 y Gen2, un puerto USB-C 3.2 Gen1 solo para datos, HDMI 2.1 FRL, Ethernet de 2,5 Gb, un lector de tarjetas SD4.0 UHS-II y un conector de audio combinado de 3,5 mm.
La conectividad inalámbrica incluye Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, y el sistema puede controlar hasta cuatro pantallas externas.
El AtomMan G7 Pro es otro mini PC sólido de Minisforum, aunque no será la mejor opción para todos los compradores.
Por un precio similar, puedes adquirir el Alienware Aurora de Dell, que ofrece una CPU Core Ultra más rápida, similar a la de una computadora de escritorio, y una tarjeta gráfica con 12 GB de VRAM, lo que evita algunas de las limitaciones que conllevan los diseños compactos.
Sin embargo, ese sistema es físicamente más grande y pesado, por lo que realmente depende de si te importa más el rendimiento o el tamaño.
