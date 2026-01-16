Meta va a cerrar su Horizons VR para empresas. Dudo que se eche de menos

Meta Horizon Workrooms cerrará a partir del 16 de febrero de 2026.

Las empresas no parecían estar utilizando los cascos Quest para reuniones de realidad virtual.

Los cascos comerciales Meta Quest también se retirarán, pero las versiones para consumidores se mantendrán.

Meta está abandonando su hardware y servicios de realidad virtual orientados a las empresas para centrarse en la inteligencia artificial, pero su negocio de realidad virtual orientado al consumidor continuará.

La empresa ha confirmado que cerrará Horizon Workrooms, su aplicación de espacio de trabajo de realidad virtual, el 16 de febrero de 2026, tras lo cual se eliminarán permanentemente todos los datos de los usuarios.

Los cascos comerciales Meta Quest también se retirarán de la venta, aunque, curiosamente, la fecha límite para ello es cuatro días después, el 20 de febrero.

Meta se retira del negocio de la realidad virtual comercial

«Desde entonces, Meta Horizon se ha convertido en una plataforma social que admite una amplia gama de aplicaciones y herramientas de productividad», escribió la empresa.

Aunque Meta Horizon sigue existiendo para los consumidores, se recomienda a los usuarios empresariales que busquen otras plataformas de colaboración, como Teams y Zoom, para mantenerse en contacto con sus compañeros de trabajo.

Cuando se lanzó, Horizon Workrooms se describió como una plataforma de colaboración remota en realidad virtual. Se lanzó en versión beta en agosto de 2021 para los dispositivos Meta Quest 2, pero los participantes también podían unirse desde la computadora a través de una videollamada normal.

Horizon Workrooms se diseñó para aportar más contexto a las llamadas, como salas de reuniones virtuales llenas de personajes similares a avatares de los participantes y pantallas para presentaciones.

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Meta no publica cifras específicas sobre los usuarios de Horizon Workrooms, pero anteriormente declaró a The Verge que toda la plataforma Horizon tenía 300 000 usuarios a principios de 2022. Esto parecía atribuirse principalmente a Horizon Worlds, un juego comunitario de realidad virtual.

Aunque el trabajo híbrido ha llegado para quedarse, muchos informes detallan el agotamiento de los trabajadores asociado al exceso de reuniones. Quizás las videollamadas rápidas sean menos agotadoras que las experiencias de realidad virtual completas. Sin duda, son más baratas.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.