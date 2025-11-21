¿Más cortes de Internet en camino? Google y Meta retrasan sus planes de cables submarinos por temor a sabotajes

Los retrasos en los cables submarinos del Mar Rojo están reduciendo el ancho de banda global en regiones que ya se encuentran bajo presión.

Los operadores se enfrentan a condiciones peligrosas que impiden que los equipos de instalación trabajen de forma segura.

Las aguas de alto riesgo están obligando a las empresas de telecomunicaciones a abandonar los plazos de despliegue previstos desde hace tiempo.

La inestabilidad actual en el Mar Rojo ha creado graves obstáculos para los gigantes tecnológicos y los operadores de cables submarinos, que ahora se enfrentan a pausas prolongadas en la construcción, ya que las amenazas a la seguridad complican todas las etapas del despliegue.

Los buques cableros requieren un acceso predecible, aguas estables y autorización política, pero estas condiciones ya no se dan en una zona donde los conflictos han interrumpido la actividad marítima habitual.

Las empresas que participan en los principales sistemas que se prevé que conecten Europa, Asia y África han confirmado que segmentos críticos de su infraestructura no pueden avanzar porque sus barcos y tripulaciones no pueden operar con seguridad.

Los proyectos críticos pierden impulso

Meta sigue siendo uno de los ejemplos más visibles del trabajo detenido con su sistema 2Africa, junto con el proyecto Blue-Raman de Google, cuyos tramos en el mar Rojo siguen sin completarse a pesar de años de planeación e inversiones considerables.

Los operadores a cargo de otros cables, incluidos India-Europe-Xpress, Sea-Me-We 6 y Africa-1, no han podido terminar sus rutas previstas, creando un cuello de botella en un corredor que históricamente ha manejado grandes volúmenes de tráfico de datos global.

Estos retrasos aumentan la presión sobre los países que dependen de rutas de cable limitadas y que continúan experimentando velocidades más lentas y precios más altos.

Los grupos de telecomunicaciones ahora están evaluando rutas terrestres a través de Bahréin, Arabia Saudita e Irak en un intento por evitar por completo el mar Rojo, irónicamente caminos que antes se descartaban por ser demasiado costosos o políticamente complejos.

Algunas compañías están explorando la posibilidad de solicitar exenciones al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que les permitiría negociar directamente con las autoridades en Yemen para asegurar permisos para operaciones de tendido de cable.

Otras han discutido si será necesario contar con apoyo de organizaciones internacionales de seguridad para garantizar el acceso seguro para los buques encargados de la instalación y el mantenimiento.

Los retrasos han creado desafíos operativos más amplios, ya que el tráfico se ha desviado a sistemas alternativos que no fueron diseñados para soportar una demanda excesiva prolongada.

Esta congestión afecta a los servicios empresariales que dependen de rutas internacionales estables, especialmente a las organizaciones que utilizan conexiones de banda ancha para negocios en sus operaciones diarias.

La escasez de capacidad también complica los planes de recuperación ante desastres, porque el desvío repentino coloca una dependencia adicional en las redes de respaldo en la nube que deben absorber cargas inesperadas.

Los países con menos enlaces de cable siguen siendo los más vulnerables porque carecen de la redundancia necesaria para soportar interrupciones prolongadas.

Estas condiciones sugieren que la probabilidad de fallas adicionales aumentará si los riesgos geopolíticos continúan bloqueando la construcción en toda la región.

A través de Bloomberg

