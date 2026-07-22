Según una nueva filtración, es posible que el Starlink Mini 2 venga con una reducción significativa de la velocidad, lo cual es una mala noticia para algunos usuarios

Un filtrador ha publicado detalles sobre el próximo Starlink Mini 2

La antena parabólica podría tener una batería incorporada para eliminar el enredo de cables

Pero esto podría implicar una reducción en la velocidad de Internet

El Starlink Mini es una antena parabólica de tamaño reducido que te permite conectarte a Internet durante tus viajes, pero, con más de dos años de antigüedad, tal vez sea hora de algunas mejoras. Eso parece ser exactamente lo que está sucediendo según una filtración reciente, que ha revelado una serie de especificaciones clave sobre el próximo Starlink Mini 2.

Según lo publicado por el ingeniero en electrónica Oleg Kutkov en X, el Starlink Mini 2 ha entrado en producción y vendrá con algunos cambios significativos en comparación con su predecesor. Eso podría significar una experiencia potencialmente muy diferente si estás acostumbrado a lo que ofrece el Starlink Mini original.

Según Kutkov, el Starlink Mini 2 tendrá un tamaño ligeramente más pequeño, con unas dimensiones que pasarán de 236 x 276 mm a 225 x 273 mm. Si eso es cierto, eso ayudará a que sea más portátil cuando estés en movimiento, aunque solo sea un poco.

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Pero el gran cambio se da en el ciclo de trabajo, que determina con qué frecuencia está activa la señal del dispositivo. Kutkov afirma que este ciclo se reducirá del 75 % del Starlink Mini a apenas un 11 %, lo que podría «resultar en velocidades de enlace ascendente más bajas», opina el filtrador. «Es muy probable que esta limitación se deba al presupuesto de energía del terminal», agregó.

Hablando de eso, una imagen publicada por Kutkov afirmaba que el Starlink Mini 2 vendrá con una batería incorporada. El Mini original usa una batería externa, pero al incorporarla en el cuerpo del Mini 2, Starlink podrá reducir el desorden asociado con su nueva antena parabólica y permitirte usarla sin necesidad de baterías externas ni cables.

Lo que esto significa para ti

(Image credit: Oleg Kutkov)

Las «velocidades de enlace ascendente más bajas» mencionadas por Kutkov probablemente serán una noticia decepcionante para los usuarios de Starlink que estén pensando en actualizarse al Mini 2, especialmente si necesitan velocidades de Internet más altas para uso doméstico o comercial. Por el momento, es un misterio cuáles podrían ser realmente esas nuevas velocidades.

También vale la pena destacar el cambio a una batería integrada, lo cual podría resultar particularmente útil si manejar los cables de la batería resultara complicado para tu configuración. Cuando estás en medio de la naturaleza luchando por conseguir una señal inalámbrica, lo último de lo que quieres preocuparte es de mantener una batería conectada a tu antena parabólica.

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La relación directa entre la batería integrada y el ciclo de trabajo reducido, como señala Kutkov, es interesante, ya que implica que Starlink consideró que era preferible ofrecer una experiencia sin cables en lugar de velocidades de Internet más rápidas. Habrá que ver cómo responden los usuarios a esa decisión.

Por el momento, no hay información sobre el precio ni la fecha de lanzamiento del Mini 2, ni oficialmente por parte de Starlink ni extraoficialmente a través de las filtraciones de Kutkov. Pero la afirmación de Kutkov de que el dispositivo «por fin está entrando en producción» sugiere que tal vez no estemos muy lejos de un anuncio.

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