Logitech lanza un mouse plegable para quienes trabajan en movimiento, y puede cargar hasta 22 horas de autonomía en solo un minuto

El nuevo mouse plegable de Logitech ofrece una autonomía de 30 días y promete reducir la tensión muscular

Solo una cuarta parte de los profesionales afirma llevar un mouse a los espacios públicos, aunque tres cuartas partes lo utilizan

El Mobi Fold está disponible a partir de 79,99 $ / 69,99 £ y es compatible con la mayoría de los principales sistemas operativos

Logitech ha lanzado su primer mouse plegable, diseñado para ayudar a los trabajadores híbridos y a los profesionales que se ven obligados a trabajar mientras viajan.

La empresa afirma que el nuevo Logitech Mobi Fold cubre una "brecha de productividad en movilidad", en la que los trabajadores podrían preferir usar un mouse independiente, pero lo dejan en casa por cuestiones de portabilidad.

Gracias a su mecanismo plegable, se puede reducir a casi la mitad de su tamaño, lo que facilita su transporte en fundas para computadoras portátiles, organizadores de viaje y otros bolsos pequeños.

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Logitech Mobi Fold

Además de facilitar su transporte y almacenamiento en espacios reducidos, la acción de plegarlo también controla el encendido del mouse, ya que se activa automáticamente al desplegarse y se apaga al volver a plegarse. Esta función elimina la necesidad de botones adicionales y, lo más importante, facilita la gestión de energía cuando estás fuera de casa u oficina, ayudando a prolongar la duración de la batería.

Y hablando de batería, puede ofrecer hasta 30 días de autonomía entre cargas. Además, con solo un minuto de carga es capaz de proporcionar hasta 22 horas de uso.

Y, según Logitech, el problema que busca resolver es real. La compañía señala que tres cuartas partes (72%) de los profesionales poseen un mouse, pero solo una cuarta parte (26%) lo utiliza cuando trabaja en espacios públicos.

La empresa también asegura que su mouse Mobi Fold reduce la tensión muscular en un 22% en comparación con el uso del trackpad integrado de una laptop.

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En su anuncio, Logitech destacó la función Adaptive Touch Scrolling, que equilibra automáticamente la precisión y la velocidad de desplazamiento según la tarea que esté realizando el usuario. Además, los usuarios pueden personalizar dos botones programables mediante la aplicación Logi Options+ para funciones como cambiar entre aplicaciones o tomar capturas de pantalla.

El dispositivo también puede conectarse a hasta tres equipos mediante Bluetooth y es compatible con los principales sistemas operativos, incluidos Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS y Android. Los usuarios de ChromeOS y Android también se benefician de un emparejamiento prácticamente instantáneo, ya que el Mobi Fold se convierte en el primer dispositivo de entrada en recibir la certificación Fast Pair de Google.

Ya está disponible para su compra. La versión para consumidores tiene un precio de 79.99 dólares o 69.99 libras esterlinas, mientras que la versión empresarial cuesta 89.99 dólares o 74.99 libras esterlinas debido a algunas funciones adicionales orientadas a entornos corporativos, como compatibilidad con Sync para facilitar la supervisión y administración por parte de los departamentos de TI.

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