La próxima mini PC de GMKtec será la primera en incorporar Intel Panther Lake...

GMKtec EVO-T2 será la primera mini PC con una CPU Intel Panther Lake.

El sistema ofrece hasta 180 TOPS de rendimiento informático de IA.

La memoria admite hasta 128 GB de LPDDR5X a altas velocidades.

¡Es oficial! GMKtec confirmó el sucesor del EVO-T1, el EVO-T2, el que se convertirá en el primer PC en utilizar la plataforma Panther Lake de Intel, este anunció se realizó durante una conferencia sobre Innovación Tecnológica y Ecología Industrial 2025.

La empresa afirma que el sistema contará con un procesador "Panther Lake H 12Xe3", comercializado bajo la serie Core Ultra 300H, un procesador móvil de gama alta con un TDP configurable de hasta 80 W e incluye 12 núcleos GPU Xe3, que probablemente coincidan con la iGPU de clase Arc B390 que se ve en otras piezas de portátiles Panther Lake.

Esto se combina con hasta 128 GB de RAM LPDDR5X que funciona a 10 677 MT/s y dos ranuras SSD capaces de almacenar un total de 16 TB.

Rendimiento y capacidades de IA

GMKtec afirma que el EVO-T2 ofrecerá hasta 180 TOPS de rendimiento informático de IA y que debería venir precargado con el paquete de software para PC con IA de Intel, lo que indica un claro enfoque en las herramientas y cargas de trabajo de IA.

Externamente, el EVO-T2 mantiene una estética similar a la del EVO-T1, con un panel frontal que incluye tres puertos USB-A, un puerto USB-C y un conector de audio de 3,5 mm.

La configuración de almacenamiento consta de una bahía para unidades PCIe 5.0 y una bahía PCIe 4.0.

En comparación con el EVO-T1, que se comercializó con el Core Ultra 9 285H, 64 GB de RAM DDR5 y tres ranuras M.2, el EVO-T2 representa una notable mejora de hardware.

El nuevo procesador admite un mayor rendimiento TDP, más memoria y capacidades de IA mejoradas.

Los modelos anteriores impresionaron por su refrigeración eficiente y su diseño cuidado, y GMKtec parece continuar esa tendencia al pasar a la arquitectura de próxima generación de Intel.

El rendimiento y las funciones de IA del EVO-T2 sugieren cargas de trabajo potenciales que exigen una alta eficiencia, lo que lo convierte en una opción viable para computadoras portátiles empresariales y estaciones de trabajo móviles.

Los usuarios deben tener en cuenta tanto las capacidades del hardware como los requisitos de las aplicaciones en el mundo real a la hora de implementar este mini PC en entornos personales o profesionales.

Aún no se han publicado las especificaciones completas de las E/S traseras ni los precios, pero GMKtec ha confirmado que el lanzamiento está previsto para el primer trimestre de 2026.

Aunque las especificaciones son impresionantes, el rendimiento y la eficiencia reales dependerán de las optimizaciones y pruebas finales, especialmente para las tareas que requieren un uso intensivo de IA.

