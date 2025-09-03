La nueva laptop de 16" de Acer pesa menos que una comida Big Mac de McDonald's, pero es una pena que tenga una batería tan pequeña

El modelo Acer Swift Air 16 IPS pesa solo 990 g, lo que lo hace más ligero que una comida Big Mac.

Ofrece procesadores AMD Ryzen AI 300 con gráficos Radeon y hasta 32 GB de memoria.

Este dispositivo ligero cuenta con una pequeña batería de 50 Wh con una autonomía de 13 horas de reproducción de video.

¡Ligero como una pluma! Bueno, tal vez no tan ligera, pero si pesa muy poco, hablamos de la recién anunciada, Swift Air 16, una laptop Copilot+ de 16 pulgadas que pesa menos de 1 kg.

La cual fue presentada en el marco de IFA 2025 de Berlín como parte de su familia Swift de dispositivos delgados y ligeros.

El Swift Air 16 cuenta con procesadores AMD Ryzen AI serie 300 combinados con gráficos Radeon integrados.

El chasis de aleación de magnesio y aluminio contribuye a que el nuevo dispositivo sea uno de los portátiles más ligeros del mercado.

Más ligero que una comida Big Mac

Hay dos opciones de pantalla disponibles. Los usuarios pueden elegir entre un panel AMOLED de 2880 x 1800 con una frecuencia de actualización de 120 Hz y compatibilidad con el 100 % del espacio de color DCI-P3, o una pantalla IPS de 1920 x 1200 con una frecuencia de actualización de 60 Hz. Ambas comparten la misma relación de aspecto de 16:10.

Acer afirma que la versión IPS, con un perfil delgado de solo 15,9 mm, pesa poco menos de 990 g, mientras que el modelo AMOLED es ligeramente más pesado, con 1,1 kg.

El modelo más ligero pesa menos que una comida Big Mac de McDonald's, que con la hamburguesa, la Coca-Cola mediana y las papas fritas pesa alrededor de 1030 g en Estados Unidos.

La memoria es de hasta 32 GB de LPDDR5, con un almacenamiento de hasta 1 TB PCIe Gen4 SSD.

La computadora portátil también cuenta con una cámara IR de 2 MP con obturador de privacidad, micrófonos duales y altavoces estéreo.

La conectividad incluye dos puertos USB-C, un puerto USB-A, HDMI 1.4, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4.

Acer ha equipado el Swift Air 16 con una batería de 50 Wh, decepcionantemente pequeña, inferior a la de algunos ultrabooks de pantalla grande de la competencia.

La empresa indica una autonomía máxima de 13 horas de reproducción de vídeo, aunque las cifras reales dependerán de la carga de trabajo y la configuración, por lo que es posible que acabes conectado a una toma de corriente durante más tiempo del que te gustaría.

La refrigeración se gestiona mediante un sistema de doble ventilador con dos tubos de calor, mientras que la cámara es compatible con el reconocimiento facial por infrarrojos a través de Windows Hello.

El Swift Air 16 estará disponible en los mercados de EMEA a partir de noviembre a partir de 999 €, con variaciones según la región.

Estará disponible en cuatro acabados de color: plateado, azul, gris y blanco.