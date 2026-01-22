La nueva cámara web con tecnología de inteligencia artificial de Logitech te permitirá ser el protagonista de tus reuniones

Logitech presenta dos nuevas cámaras web para empresas

Las nuevas Rally AI Camera y AI Camera Pro ofrecen inteligencia artificial y mucho más

Los dispositivos pueden incluso integrarse en la pared de su oficina

¿Eres de los que pasa horas y horas frente a una cámara web en reuniones de amigos, familia o trabajo? De ser así, esperamos que estés listo para dominar la sala de reuniones como nunca antes gracias a las nuevas cámaras web empresariales de Logitech.

La empresa ha presentado sus nuevas Rally AI Camera y Rally AI Camera Pro, dos nuevas cámaras web insignia orientadas a las empresas que utilizan capacidades de inteligencia artificial integradas en el dispositivo para ofrecer una experiencia de usuario mejorada en todos los aspectos.

Esto incluye un mejor seguimiento, vistas multicámara e incluso nuevas opciones de montaje que se integran perfectamente en sus espacios de reunión.

Cámaras Rally AI

Logitech afirma que los nuevos dispositivos fusionan el mundo del diseño orientado al consumidor y al empresarial, lo que proporciona una experiencia de videoconferencia de alta calidad potenciada por sus nuevas herramientas y funciones de inteligencia artificial.

Esto incluye RightSight 2, su nueva oferta de encuadre de vídeo y óptica, que utiliza la inteligencia artificial para mejorar el flujo de las reuniones, especialmente cuando hay varios ponentes o participantes.

Logitech afirma que se inspiró en las técnicas cinematográficas para añadir la capacidad de adaptarse en tiempo real y encuadrar automáticamente a un orador individual o a un grupo, o disponer a los participantes en una cuadrícula, con configuraciones como Zoom Intelligent Director y Microsoft Teams, que ahora también pueden emplear múltiples vistas de cámara para crear interacciones más inmersivas que se alejan de la monotonía de las reuniones de negocios.

(Image credit: Logitech)

Ambos productos nuevos cuentan con una lente diseñada a medida con un sensor de imagen de 1 pulgada y un campo de visión de 115º, lo que significa que, incluso en condiciones de poca luz, se cubre toda la sala y los primeros planos individuales son tan nítidos como es posible. Para aquellos que buscan una experiencia aún más premium, la Rally AI Camera Pro ofrece una cámara óptica adicional con zoom híbrido de 15 aumentos, lo que significa que tanto los presentadores como las presentaciones pueden capturarse y transmitirse a compañeros de todo el mundo como si estuvieran en la sala.

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La configuración es tan sencilla como conectar un cable USB-C, y la gestión y la planificación del espacio de trabajo están cubiertas, ya que las cámaras Rally AI detectan cuándo, cuántas personas y con qué frecuencia se utilizan salas específicas, y esos datos se cargan en Logitech Sync, lo que permite a los administradores de la oficina o a los jefes tener una visión más clara de la planificación y la programación de las salas.

Y, por primera vez, Logitech ofrece una opción de montaje empotrado en la pared, lo que significa que el hardware puede integrarse en la sala, en lugar de sobresalir y resultar intrusivo, con un obturador automático que indica claramente cuándo la cámara está apagada, aunque también existe la opción de montarla en el techo, en la pantalla del televisor o en la pared.

"Las cámaras Rally AI están diseñadas para potenciar la oficina híbrida, donde la tecnología pasa a un segundo plano para permitir que los mundos digital y físico se fusionen", afirma Henry Levak, vicepresidente de Producto de Logitech for Business.

"Desde pequeñas paredes hasta ayuntamientos, proporcionan una experiencia cinematográfica a los asistentes a las reuniones, al tiempo que resuelven silenciosamente los problemas a los que se enfrentan cada día los responsables de TI, los equipos de instalaciones y los profesionales de la experiencia en el lugar de trabajo".

Ambas unidades estarán disponibles en primavera y verano de 2026 en colores grafito y blanco roto, con un precio de 2999 dólares para la Logitech Rally AI Camera Pro y de 2499 dólares para la Rally AI Camera.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.