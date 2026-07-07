La mini PC de Aoostar supera con creces a la Steam Machine en cuanto a rendimiento puro, pero tendrás que agregarle memoria y almacenamiento

Esta alternativa a las Steam Machines ofrece más potencia a un precio más bajo

La Aoostar GODY 7600XT es una unidad barebone

Es ideal tanto para juegos como para tareas de diseño y renderización a nivel empresarial

Los gamers y los creativos que buscan una alternativa más económica a la Steam Machine tal vez hayan encontrado la respuesta. La Aoostar GODY 7600XT no solo es más potente en teoría que la Steam Machine, sino que también se adapta mejor a los presupuestos de TI ajustados.

Eso es sin duda una ventaja, pero viene con una salvedad importante: tendrás que proporcionar tu propia memoria RAM DDR5 y almacenamiento M.2.

Disponible para ordenar con una clave gratuita de Windows 11 Pro, la computadora se promociona como «una alternativa más inteligente a la Steam Machine», pero también podría resultar una excelente estación de trabajo ultracompacta para la producción de medios y tareas de diseño intensivas.

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Mini PC para juegos y Steam

Las mini PC para juegos se han vuelto cada vez más comunes en los últimos años, con unidades Mini-ITX apenas más grandes que un cliente delgado tradicional.

La Steam Machine, sucesora de la Steam Deck de Valve, ha impulsado este formato, pero su disponibilidad es limitada y se ha visto afectada por la subida repentina de los precios de la memoria RAM que actualmente azota a la industria.

Aoostar ofrece varias opciones de PC compactas para juegos, todas con unidades de procesamiento gráfico integradas. El dispositivo 7600XT conectado a la placa base del GODY cuenta con 8 GB de RAM dedicada, y la CPU es un Ryzen 9 7940HX de 16 núcleos y 32 hilos, lo que lo hace adecuado para la edición y el renderizado de video, además de para los juegos.

Por el contrario, la Steam Machine utiliza un AMD Zen 4 con 6 núcleos y 12 hilos. Ambos sistemas cuentan con 8 GB de memoria de video, pero mientras que el GODY 7600XT tiene 32 unidades de cómputo (y 150 TGW), la Steam Machine cuenta con 28 unidades de cómputo.

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El Aoostar GODY 7600XT también cuenta con Wi-Fi 7 y Ethernet de 2.5G, así como salida HDMI de 1080p. Esto podría parecer una resolución inferior a la de la Steam Machine, pero pruebas recientes han demostrado que, aunque se comercializa como compatible con 4K, el sistema de juegos de Valve adolece de una calidad de imagen reducida a esa resolución. En realidad, ambos sistemas pueden manejar 4K, pero ninguno es adecuado para juegos AAA en 4K.

Mientras que la Steam Machine cuenta con 1 salida HDMI y 1 puerto USB-C, la Aoostar GODY 7600XT ofrece 1 salida HDMI 2.1, 1 DisplayPort y 1 DisplayPort a través de USB-C, lo que triplica las opciones de salida de video.

El Aoostar GODY 7600XT parece una excelente alternativa de barebone a las Steam Machines (Image credit: Valve / Silverstone)

Una Steam Machine a tu gusto

En lugar de participar en el sorteo para tener la oportunidad de comprar una Steam Machine, la Aoostar GODY 7600XT ya está disponible para ordenar. Agregar tu propia memoria DDR5 (módulos SO-DIMM tipo computadora portátil en lugar de memoria RAM de escritorio) y almacenamiento podría elevar el precio, pero si ya cuentas con esas piezas (unas mejoras por valor de unos $300 para una Steam Machine básica con 16 GB/512 GB), la GODY 7600XT resulta una buena opción.

Si bien actualizar la Aoostar GODY 7600XT podría resultar en una configuración más costosa, ofrece la tentadora posibilidad de una alternativa que supera a las Steam Machines y que puede equiparse con memoria RAM de nivel empresarial y almacenamiento de estado sólido.

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