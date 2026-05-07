Google va a lanzar Gemini para Mac con el objetivo de ayudarte a organizar tus archivos y mucho más

Un análisis del APK revela que Gemini para Mac podría convertirse en un asistente autónomo

La herramienta podría controlar tu Mac, al igual que Claude Cowork y la superapp que planea lanzar OpenAI

Claude sigue a la cabeza, mientras OpenAI guarda silencio y Google aún no ha confirmado los detalles

Apenas unas semanas después de que Google lanzara una aplicación específica para macOS de Gemini con el fin de hacer frente a la competencia de OpenAI, se rumorea que la empresa también está estudiando la posibilidad de añadir aún más capacidades de agente.

Podría estar en desarrollo un agente de «uso de computadora» impulsado por Gemini para controlar partes de tu Mac, al igual que la función Claude Cowork de Anthropic.

Aunque la empresa aún no ha indicado tales planes, un análisis del Android Package Kit (APK) realizado por 9to5Google indica que Gemini podría organizar archivos y realizar otras acciones a través de la aplicación para Mac.

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¿Está trabajando Google para que la aplicación Gemini se parezca más a Claude Cowork?

La aplicación, que aún se encuentra en una fase inicial, funciona principalmente como una interfaz de chat con un atajo de teclado (Opción + Espacio) para acceder rápidamente, de manera similar a la aplicación ChatGPT. Una función para compartir la pantalla también permite a Gemini ver lo que hay en la pantalla, lo que proporciona contexto adicional sin necesidad de copiar y pegar.

Es probable que los permisos de Acceso a la pantalla y Accesibilidad de macOS le den a Gemini acceso para ver lo que hay en la pantalla, controlar el ratón y el teclado, e interactuar con archivos directamente en la máquina. 9to5Google también insinuó que los vínculos con las aplicaciones de Google Workspace podrían permitir que Gemini convirtiera archivos no estructurados en archivos de Docs, Sheets y Slides.

Una aplicación de este tipo no sería una gran sorpresa, ya que Google abrió su modelo Gemini 2.5 Computer Use a los desarrolladores el pasado octubre y las empresas rivales también están experimentando en el mismo ámbito.

Si bien esto le daría a Gemini una ventaja temporal sobre ChatGPT, que sigue siendo una aplicación bastante básica casi dos años después de su lanzamiento, es posible que no le dé a Google la ventaja por mucho tiempo.

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Se dice que OpenAI está trabajando en una superapp que reúne las capacidades de ChatGPT, Atlas y Codex en una sola interfaz. La directora de ingresos, Denise Dresser, describió la superapp propuesta como «la experiencia principal donde los empleados realizan sus tareas», pero no se han hecho más anuncios sobre el avance de ese proyecto.

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