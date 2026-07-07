Este concepto de laptop de Nothing es el portátil más genial que verás en 2026, aunque me recuerda a otro gran dispositivo

Ha aparecido un diseño llamativo para una posible laptop de Nothing.

El diseño parece inspirado en elementos destacados de Apple y Nintendo.

Aunque es atractivo, es poco probable que veamos una laptop de Nothing en el corto plazo.

Ha surgido un llamativo diseño conceptual de una posible laptop de Nothing (comúnmente conocida como el "Nothing Book").

Concebida por el diseñador Nikita Bukoros (@bukoros.design), esta computadora con formato de notebook contaría tanto con una pantalla secundaria de baja fidelidad como con un chasis parcialmente translúcido, lo que evoca recuerdos de una gran computadora portátil del pasado, aunque el enfoque es muy diferente.

El diseño ha recibido un amplio apoyo entre los aficionados a Nothing, muchos de los cuales han estado esperando una computadora portátil de esta empresa británica de teléfonos inteligentes y audio desde que se planteó la posibilidad de lanzarla en 2024.

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El concepto de Nothing Book me recuerda al iBook G3 Clamshell

Un vistazo a la parte inferior de la representación de "Nothing Book" de Bukoros revela una referencia clave a uno de los diseños de laptops más notables de todos los tiempos. La serie iBook de bajo costo de Apple se comercializó inicialmente entre 1999 y 2001 (sucedida por la G3 Snow), con opciones de colores como Blueberry, Tangerine, Graphite, Indigo y Key Lime, colores que decoraban tanto el exterior como el interior de la carcasa tipo concha.

Algunas partes de las computadoras iBook G3 Clamshell eran translúcidas, lo que permitía vislumbrar el interior, pero el concepto del Nothing Book también se asemeja a una variante translúcida de consola de videojuegos, como la edición "Atomic Purple" de la Game Boy Color, y a una computadora moderna para videojuegos.

Sin embargo, podría decirse que es la pantalla secundaria de baja fidelidad lo que realmente hace que este concepto se destaque. Si bien los teléfonos Nothing se lanzaron inicialmente con un conjunto de luces de diferentes formas en la parte trasera —diseñadas para transmitir diversa información, como alertas o el estado de carga, para evitar que tengas que desbloquear tu dispositivo—, esta interfaz Glyph ha evolucionado más recientemente hacia la Glyph Matrix.

El Nothing Phone (3) cuenta con una matriz en forma de disco compuesta por 489 mini LED, mientras que se planea que el Nothing Phone (4) incorpore una "Glyph Bar" de nueve LED en fila. Inspirándose en estas pantallas de "información instantánea", Nikita Bukoros ha agregado una pantalla LED en la parte superior de su concepto "Nothing Book" y la concibe como una pantalla configurable tanto para alertas como para mensajes personalizados.

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Los conceptos del "Nothing Book" se inspiran en los llamativos colores pastel de la serie Nothing Phone 4. (Image credit: Nothing)

¿Esto impulsará el desarrollo de una Nothing Book de verdad?

Aunque la idea de Nothing book lleva tiempo circulando —con listas de deseos que incluyen desde teclados mecánicos hasta un número mínimo de puertos (que sí se incluyen en el concepto de Bukoros)—, parece ser solo una ilusión.

Nothing parece estar totalmente enfocado en los smartphones y en los dispositivos de audio Nothing Ear y Nothing Headphone, y en 2025 convirtió su marca de teléfonos económicos, CMF, en una empresa independiente. Esto no sugiere que la empresa esté considerando expandirse más allá de su mercado principal en el corto plazo.

Pero si lo hiciera, el diseño de Nikita Bukoros es un excelente punto de partida.

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