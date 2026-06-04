El primer controlador SSD sin DRAM capaz de aprovechar al máximo el PCIe Gen 5 también se perfila como un referente en eficiencia energética

Una imagen del SSD E31T sin DRAM de Phison, de una generación anterior

El próximo controlador SSD E37T de Phison alcanza la velocidad máxima de lectura de PCI-E 5.0, con 14 900 MB/s

Consume menos de un tercio de la energía que los antiguos controladores SSD de Phison equipados con DRAM

Se trata de una medida crucial, en consonancia con la previsión de Phison de que los precios de la DRAM se mantendrán altos en el futuro inmediato, y cuyo objetivo es aliviar la carga para los consumidores generales y los entusiastas

Dado que los precios de los SSD han subido considerablemente en los últimos meses, debido a la incesante demanda de IA en todos los ámbitos, los consumidores recurren cada vez más a la gama más económica para salvar la brecha entre sus presupuestos y el costo de los SSD modernos.

El próximo controlador SSD Phison E37T podría ayudar a superar esta situación. Se trata del primer controlador SSD de 5.ª generación sin DRAM que aprovecha al máximo el ancho de banda de los 4 carriles disponibles para un SSD M.2 en las computadoras de escritorio, portátiles y consolas modernas.

Esta oferta orientada al consumidor resuelve, al menos en parte, la crisis de la memoria RAM al ofrecer un rendimiento comparable al de los SSD de última generación con DRAM, sin dejar de ser económico en cuanto al consumo de energía.

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Una oferta económica pero de alto rendimiento para el público general

Según una entrevista reciente con Tweaktown, que también recibió una unidad de prueba del E37T de Phison, la empresa ya estaba siguiendo de cerca la situación al observar que los precios de la DRAM se mantenían altos debido a la insaciable demanda de IA, y llegó preparada con una solución que satisface tanto a los usuarios que buscan rendimiento como a los gamers.

El director de marketing técnico de Phison, Chris Ramseyer, declaró: «Sabíamos que iba a ser un problema más adelante, en el futuro, para nuestros SSD insignia. Y necesitábamos una solución, así que empezamos a trabajar en ella».

El E37T no solo elimina la DRAM de la ecuación, al igual que el antiguo E31T, que alcanza un máximo de 10,3 GB/s, sino que también lleva al límite las velocidades de lectura de los SSD PCI-E 5.0 a 14,9 GB/s, al tiempo que ofrece velocidades de escritura igualmente potentes (13 GB/s).

Con un consumo máximo de 3,4 W y un aumento de menos del 50 % en IOPS en comparación con el E31T, está dirigido a consumidores que buscan un rendimiento de nivel entusiasta sin el costo de su hermano mayor equipado con DRAM, el E26.

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La comparación entre el E37T y el E26 ofrece un panorama aún más marcado. Con menos de un tercio del consumo máximo de energía de su predecesor, también ofrece mayores IOPS, velocidades máximas de lectura y escritura, y evita la necesidad de refrigeración activa, incluso a pesar de que admite una memoria flash NAND mucho más rápida (+33%).

Aunque Phison sigue probando el E37T y lanzando actualizaciones de firmware de forma generalizada, algunas reseñas informan de resultados dispares, incluida una reseña de Tweaktown que no logró superar la marca exigida de 5500 MB/s en la PS5.

Sin embargo, se espera que estos problemas se resuelvan cuando los SSD basados en el E37T salgan finalmente al mercado a finales de este año, en un futuro que parece cada vez más libre de DRAM para los SSD, al menos hasta que la actual crisis de memoria remita.

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