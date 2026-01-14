El agonizo del control remoto
O cómo finalmente dejamos de gritarle a Alexa como si fuera sorda
Son las 10 de la noche. Estás en el sofá, bajo una manta, viendo una película. Hace frío. El control remoto del aire acondicionado está... ¿dónde? Da igual. Solo dices: "Oye Google, tengo frío" y sucede la magia: el aire se apaga, las luces bajan, la temperatura sube.
Hace tres años hubieras tenido que decir: "OK Google, apagar aire acondicionado sala principal." Y probablemente te hubiera respondido: "Lo siento, no encontré ese dispositivo."
Bienvenido a 2026. Después de una década un poco frustrante, los asistentes de voz finalmente nos entienden más. Y sí, están matando al control remoto.
LA ERA DE TINIEBLA (2014-2023): CUANDO HABLARLE A LAS MÁQUINAS ERA COMO HABLARLE A UNA PARED
¿Recuerdan cuando Amazon lanzó Echo? Nos prometieron el futuro. Nos vendieron Star Trek. Nos entregaron un pequeño dolor de cabeza.
Porque estos primeros asistentes tenían memoria de pez dorado. Cada comando era un universo nuevo:
• Tú: "Alexa, pon música de los 80"
• Alexa: [Pone música]
• Tú (2 minutos después): "Sube el volumen"
• Alexa: "¿Volumen de qué?"
Y ni hablemos de los nombres exactos. Si bautizaste a tu bombillo "Lámpara sala principal", olvídate de decir "luz de la sala" o "lámpara del living." Un error de una letra y te salía error 404, dispositivo no encontrado.
Funcionaban con palabras clave programadas. Rígidas. Como esos menús telefónicos que te dicen: "Para facturación marque 1. Para soporte marque 2." Solo que aquí, si decías "prende" en vez de "enciende", game over.
¿Por qué fallaban? Esa tecnología (pionera, pero ya vieja) llamada "reconocimiento basado en reglas", convertían tu voz a texto de manera bastante buena buscaban palabras específicas lo que limitaba sus capacidades y ejecutaban comandos preprogramados que eran bastante rígidos. Era jugar "adivina la palabra exacta" más que una conversación.
Los estudios encontraron un dato revelador: en 2022, el 47% de usuarios reportaba frustración frecuente. El 23% había dejado de usarlos por completo.
Yo incluido con algunos dispositivos de bajo costo.
EL CAMBIO: CUANDO GEN AI LES ENSEÑÓ A HABLAR CASI COMO HUMANOS
Fines de 2023. GEN AI explota. El mundo descubre que la IA puede conversar de verdad. Google, Amazon y Apple piensan: "Necesitamos esto en nuestros asistentes."
Y así llegaron los LLMs (modelos de lenguaje grandes) a tu sala. La misma tecnología detrás de ChatGPT, ahora en Google Home, Alexa, y hasta Siri.
¿Qué cambió?
Ahora entienden intención, no solo palabras:
• "Tengo calor" = baja la temperatura
• "Hace un horno aquí" = el mismo resultado
• "¿Puedes hacer algo con este calor?" = el mismo resultado
Tienen memoria contextual real. Así es hoy en día una conversación actual, con asistente de voz:
• Tú: "Pon música relajante"
• [Pone playlist ambient]
• Tú: "Más bajo"
• [Baja volumen]
• Tú: "Y apaga las luces de arriba"
• [Apaga segundo piso]
• Tú: "¿A qué hora es el partido mañana?"
• "El Madrid juega a las 3 PM"
• Tú: "Recuérdame media hora antes"
• "Listo, te recordaré a las 2:30 PM"
Todo en 60 segundos. Sin repetir "Hey Google o Alexa o Siri."
Ahora estos dispositivos pueden razonar en múltiples pasos. Le dices: "Voy a ver una película de terror" y el asistente piensa: película = oscuridad, terror = buen sonido importante. Entonces apaga las luces, cierra cortinas, activa el soundbar en surround y hasta baja la temperatura dos grados (porque sabe que te dará calor con los sustos).
LA VIDA REAL: CUANDO ESTO CAMBIA TODO Y DE VERDAD AYUDA
María de 72 años en Ciudad de México sufre de Arthritis severa. No puede manipular controles pequeños. Pero, su día ahora es muy diferente:
• "Buenos días" → Abre cortinas, enciende noticias, prepara café
• "Llama a mi hija" → Videollamada sin tocar nada
• "Emergencia" → Llama a contactos, enciende todas las luces
Esto le da a Maria, Independencia. Dignidad. Seguridad. Eso es tecnología que importa.
Andrés, arquitecto en Buenos Aires, con su propio a:
• Antes: 15 minutos configurando rutinas cada cambio de estación
• Ahora: "Hace frío en las mañanas últimamente, ajusta mi rutina"
• El sistema sube calefacción 30 minutos antes de su alarma, programa la cafetera, enciende calentador del baño
En la cocina, si tienes las manos ocupadas o sucias:
• "Alexa, siguiente paso de la receta"
• "Timer de 25 minutos"
• "Convierte 2 tazas a gramos"
• "Agrega cilantro a mi lista"
Todo sin tocar nada.
LOS NUEVOS JUGADORES: QUE PUEDEN HACER EN 2026
Estos son algunas de las mejoras que podemos encontrar en los nuevos dispositivos inteligentes activados por voz. Pueden variar entre plataforma y plataforma o ecosistema, pero ya podemos tener interacciones mucho menos frustrantes.
• Conversaciones interrumpibles, más naturales
• Traduce en tiempo real
• Resume emails, planea tu día
• Memoria de largo plazo
• Ya no dices "Alexa" o la palabra clave en cada comando
• Control total con Matter (cualquier marca)
• Finalmente funciona entre apps: "Envía a papá la foto del contrato y agrégala a Notes"
• Procesamiento local = rápido y privado
• HomeKit mejorado
Un dato técnico importante: Matter. Es el estándar que unifica todo. Antes, un bombillo Philips a veces no hablaba con Alexa. Ahora, con Matter, todos hablan el mismo idioma. Compras cualquier dispositivo certificado Matter y funciona con Google, Alexa o Siri normalmente utilizando un código QR para su configuración.
EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN: ¿Y MI PRIVACIDAD?
Hablemos claro. Tener micrófonos siempre escuchando asusta. Y debe asustar.
Lo que debes saber:
Los nuevos sistemas tienen activación por palabra clave local. Solo cuando dices "Hey Google" o "Alexa", se activa la conexión a internet. El resto del tiempo, el micrófono está técnicamente activo, pero no graba ni transmite.
Como lo podemos verificar:
• Mute físico en dispositivos (luz roja)
• Historial de comandos borrable
• Configuración de eliminación automática
Procesamiento local (Edge AI) vs. nube:
• Muchas acciones se procesan localmente (más privado, instantáneo)
• Otras se procesan en la nube (más potente, menos privado)
• Tú eliges tu balance
Una recomendación: Usar los controles de privacidad: borrar historial regularmente e intentar no instalar estos dispositivos en lugares privados como baños o dormitorios.
EL VEREDICTO: ¿REALMENTE MURIÓ EL CONTROL REMOTO?
No todavía. Pero está en cuidados intensivos.
Tu control remoto tiene 47 botones que nadie entiende. Tu voz tiene un vocabulario infinito. Tu control requiere encontrarlo primero. Tu voz siempre está contigo.
¿Cuándo tiene sentido adoptar esto?
• Si tienes movilidad reducida o familiares mayores: buen momento para hacerlo ya
• Si tienes un smart home con 10+ dispositivos: buen momento para hacerlo ya
• Si estás construyendo/remodelando: intégralo desde el diseño
• Si solo tienes 2-3 dispositivos: espera, aún no es crítico
La tecnología es buena cuando desaparece. Cuando no piensas en ella. Cuando simplemente funciona.
Durante diez años, los asistentes de voz nos hicieron pensar en tecnología. En comandos exactos. Creando frustraciones.
Ahora, finalmente, están desapareciendo. Solo queda tu voz, tu intención y cosas que suceden para tu gusto y estilo.
Como debió ser desde el principio.
