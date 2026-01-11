Desde pantallas enrollables hasta un nuevo compañero de mesa con IA: cinco de los mejores nuevos lanzamientos de Lenovo que vimos en el CES para mejorar tu oficina... y uno que llegará pronto

Lenovo tuvo una presencia masiva en el CES 2026, con una enorme colección de nuevos lanzamientos disponibles tanto para clientes empresariales como particulares.

Pero con tanto que ver, pensamos en seleccionar los nuevos lanzamientos más emocionantes e interesantes de Lenovo en el CES.

Así que, si estás buscando una nueva computadora portátil para tu negocio este año, aquí tienes nuestra selección de los últimos dispositivos de Lenovo, además de otras novedades interesantes que podrían llegar muy pronto.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14.ª generación

(Image credit: Future / Mike Moore)

Comenzaremos con algo que puede parecer común, pero que en realidad no lo es en absoluto. Lenovo ha lanzado 13 generaciones anteriores de su ThinkPad, pero la 14.ª generación ofrece algunos avances importantes.

El nuevo Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14.ª generación es el más potente hasta la fecha, con un hardware realmente potente, todo ello en un diseño increíblemente delgado y ligero que pesa menos de 1 kg.

Pero eso no es todo: el dispositivo también cuenta con una nueva estructura espacial que incluye una placa base de doble cara para crear más espacio en el sistema. Además de un panel trasero extraíble, los usuarios también pueden utilizar el nuevo panel de teclado extraíble para acceder a los componentes tanto por la parte superior como por la inferior, lo que les permite sustituir elementos como el teclado, la batería y los puertos USB.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist

(Image credit: Future / Mike Moore)

Si alguna vez has querido tener un control total sobre tu computadora portátil, la ThinkBook Plus Gen 7 podría ser la ideal para ti.

Presentada anteriormente en el CES 2025 como un concepto, ahora es un producto real, con la llamativa incorporación de una bisagra giratoria doble que permite orientar la pantalla de 14 pulgadas para que te siga y se mueva contigo mientras realizas una presentación o te desplazas por una habitación.

El dispositivo, que funciona con un procesador Intel Core Ultra Series 3, hasta 32 GB de RAM y hasta 2 TB de almacenamiento, también utiliza señales de audio para encenderse, abrirse o pasar al modo tableta, así como la función "knock to unlock" (golpear para desbloquear) de Lenovo.

ThinkCentre X AIO Edición Aura

(Image credit: Future / Mike Moore)

Si buscas algo que se quede en un solo lugar, la empresa también presentó su última oferta de PC todo en uno.

Lenovo afirma que el ThinkCentre X AIO Aura Edition está diseñado para ofrecer potencia y productividad, con un interior que incluye hasta Intel Core Ultra Series 3, hasta 64 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento, y una gran cantidad de puertos de conectividad, como USB-C, USB-A, HDMI 2.1 y un conector de audio.

También añade algunas herramientas de productividad interesantes, como una cámara de escritorio de 16 MP que no solo ofrece grabación de vídeo HD 1080p y 4 micrófonos, sino también la posibilidad de escanear elementos como notas manuscritas antes de transcribirlas con sentido para ti.

ThinkCentre X TWR

(Image credit: Future / Mike Moore)

Si eres fanático de la potencia pura y tradicional, la nueva incorporación de Lenovo al panorama de las computadoras de torre te encantará.

La ThinkCentre X TWR es un modelo retro con unas dimensiones de 425 mm x 225 mm x 495 mm, lo que le confiere una presencia imponente en cualquier espacio. En su interior, también es una propuesta potente, ya que ofrece un hardware con un procesador Intel Core Ultra 9, hasta 4x64 GB de RAM DDR5 y hasta 3x M.2 PCIEe 2280 SSD.

Esto lo convierte en un auténtico peso pesado en cuanto a rendimiento, ideal para tareas de alta gama como la edición y el renderizado de vídeo. Lenovo afirma que puede soportar hasta 70 000 millones de modelos de IA con parámetros.

Centro de sensores de IA

(Image credit: Future / Mike Moore)

Para aquellos que disfrutamos de la microgestión, el Lenovo AI Sensor Hub utiliza la conciencia contextual para ajustar el rendimiento a medida que utilizas tu dispositivo.

Al integrar cámaras, micrófonos, radares y sensores ambientales, el sistema procesa los datos localmente para ajustar las características de rendimiento, el comportamiento de privacidad y la eficiencia energética en tiempo real.

Y además... ThinkPad enrollable XD Concept

(Image credit: Future / Mike Moore)

Para terminar, aquí hay algo para el futuro (esperemos), ya que Lenovo nos mostró un concepto muy interesante: el ThinkPad enrollable XD.

Con un simple movimiento del panel superior, la pantalla se expande de 13.3 pulgadas a 16 pulgadas, con el espacio adicional elevándose verticalmente, lo que le brinda más espacio para todas las tareas más importantes.

Incluso puedes ver cómo se desarrolla el proceso, gracias a una cubierta transparente de Gorilla Glass que te permite ver los engranajes y las tripas, y que además funciona como una pantalla e-Ink independiente.

En la práctica, tenía un aspecto muy interesante. ¡Esperemos que este concepto vea la luz pronto!

