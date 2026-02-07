Cómo convertir Minecraft en Animal Crossing, Pokémon y mucho más

¿Quieres convertir Minecraft en algo un poco especial? Gracias a algunos de los mejores mods de Minecraft, no hay prácticamente ningún límite a la hora de transformar tu querido juego. He encontrado algunas formas excelentes de modificar tu Minecraft para que puedas jugar a versiones basadas en bloques de Animal Crossing, Mario Kart y muchos otros.

Para ello, necesitarás configurar un servidor de Minecraft, y te recomiendo que lo hagas registrándote en uno de los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Minecraft. Al utilizar uno de estos proveedores, todo el trabajo duro ya está hecho y solo tienes que instalar el mod correspondiente. Sin embargo, si andas corto de dinero, puedes alojarlo localmente si lo prefieres.

Sea como sea, aquí tienes mi selección de las mejores formas de convertir Minecraft en tus juegos favoritos, todo ello con unos sencillos pasos.

Convierte Minecraft en Animal Crossing: Farming Crossing 5

Animal Crossing fue el juego del año 2020 por razones que todos conocemos. Desde entonces, ha seguido siendo muy popular. Si no tienes una consola Nintendo ni Animal Crossing, puedes jugar a una versión del juego con Farming Crossing 5.

Ofrece indicaciones de construcción inspiradas en Animal Crossing, muchos peces que coleccionar y un montón de aldeanos con los que relacionarse. No puedes hablar con los aldeanos como en Animal Crossing, pero sí puedes participar en muchas de las colecciones que caracterizan al juego de Nintendo. Es una modificación bastante grande de instalar, con muchos paquetes de recursos en juego, pero es bastante sencilla de empezar, sobre todo si se utiliza uno de los mejores servidores de juegos.

Convierte Minecraft en Mario Kart: Proyecto MKMC

Project MKMC, que requiere una computadora con especificaciones bastante altas y solo Minecraft Java, es bastante ambicioso. Su objetivo es recrear Mario Kart en Minecraft con 4 circuitos personalizados y 14 basados en otros circuitos de Mario Kart. Entre ellos se incluyen Mario Circuit 2 de la versión SNES, Frappe Snowland del cartucho N64 e incluso circuitos de DS y 3DS como Airship Fortress y Shy Guy Bazaar.

Hay 7 modos diferentes entre los que elegir, como el modo Grand Prix, el modo VS, el modo Battle y el modo Time Trial. En conjunto, parece un juego completamente nuevo integrado en Minecraft. Es una impresionante reinterpretación de la clásica franquicia y una forma estupenda de experimentar algo nuevo de tu favorito.

Convierte Minecraft en Call of Duty: Zombies: ZombieRool

Para los jugadores más veteranos de Minecraft, prueben ZombieRool. Es una versión de Minecraft de Call of Duty Zombies con la idea de sobrevivir a oleadas interminables inspiradas en World at War y Black Ops. Los jugadores luchan contra numerosas oleadas mientras desbloquean nuevas áreas y contenidos a lo largo del camino. Hay un sistema de barricadas para que puedas reparar las defensas dañadas, mientras que el amplio arsenal de armas se centra en las armas de fuego clásicas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, junto con armas mucho más modernas.

Con mecánicas de potenciadores, bonificaciones temporales y un sistema de mejoras, hay mucho que hacer y es muy divertido. Si quieres algo un poco más agresivo que la experiencia habitual de Minecraft, esto te encantará.

Convierte Minecraft en Super Mario: Super Mario Mania

Super Mario Mania, lo más parecido a jugar a Super Mario a través de Minecraft, es una delicia. Ofrece una historia muy bonita en la que tu primera misión es encontrar una tubería de teletransporte. A partir de ahí, hay que crear algunos objetos, pero también puedes explorar un mundo muy parecido a todos los juegos clásicos de Mario que solías disfrutar.

Incluso hay un conjunto de movimientos geniales, como trepar por salientes, saltar paredes y golpear el suelo. Los diferentes biomas aportan mucha profundidad, por lo que hay tierras que explorar, pero también el ambiente genial de un juego de Mario. También puedes pasar el tiempo construyendo con bloques al estilo Mario si quieres una experiencia Minecraft más tradicional.

Convierte Minecraft en Dark Souls: Expansión Dark Souls

Conocido por su temible dificultad, Dark Souls está muy lejos de Minecraft, pero ahora puedes disfrutar de lo mejor de ambos mundos. La expansión Dark Souls se centra en convertir el juego en una experiencia al estilo de From Software. Eso significa una gran variedad de armas, estructuras y enemigos con un aspecto bastante aterrador.

No es lo mismo que Dark Souls, por supuesto, ya que sería difícil replicar esa experiencia dentro de Minecraft, pero te da una idea bastante clara de ese ambiente y esas sensaciones. Diseñado para replicar gran parte del juego, es un giro divertido a algo que probablemente siempre te ha gustado y de lo que siempre has querido más.

La historia te lleva a recoger fragmentos de ruinas, pero también a enfrentarte a jefes y a trabajar para mejorar tu armamento. Es especialmente divertido formar equipo con amigos para explorar este mundo y maravillarse de lo diferente que puede llegar a ser Minecraft con el mod adecuado.

Convierte Minecraft en Pokémon: Cobblemon

Pixelmon es uno de los mejores servidores de Minecraft, así que, ¿qué tal si creas una experiencia similar en tu propio servidor? Prueba Cobblemon si esa es tu intención. Esta modificación, una combinación muy popular de Minecraft y Pokémon, se actualiza periódicamente y es muy divertida de jugar. Puedes capturar Pokémon para ampliar tu equipo y luchar con ellos. Sí, tal y como te imaginas.

La interfaz del mod está diseñada de forma clara, lo que te permite controlar las estadísticas y los niveles de amistad de tus Pokémon, además de cambiar sus movimientos. Todo es muy similar a Pokémon, con un toque al estilo Minecraft. Incluso es posible importar y añadir tus propias variantes o nuevas especies gracias a que Cobblemon admite paquetes de recursos personalizados y de datos, por lo que aquí el mundo es tuyo.

Cómo instalar mods de Minecraft

En la mayoría de los casos, tu servidor de alojamiento ofrece la instalación de muchos mods con un solo clic.

En otros casos, puedes seguir las instrucciones que proporciona cada mod. Algunos pueden requerir la instalación de paquetes de recursos adicionales. Esto no debería llevar mucho tiempo, pero planifícalo con antelación. No decidas instalar el mod 5 minutos antes de jugar con un grupo de amigos. Reserva una hora para no tener que apresurarte.