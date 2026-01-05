CES 2026: LG lanza otra laptop de 17 pulgadas más ligera que el aire con una GPU RTX 5050, pero estoy muy confundido

LG anuncia las nuevas computadoras portátiles Gram Pro AI en el CES 2026, pero es difícil ver qué ha cambiado desde el año pasado.

La Gram Pro de 17 pulgadas regresa con gráficos RTX 5050 y un diseño ligero familiar.

Los modelos utilizan un nuevo material de chasis Aerominum para reducir el peso y mejorar la durabilidad.

LG sigue brillando en CES 2026 y esta vez de la mano de sus dos nuevas laptops Gram Pro AI.

Aunque el gigante de la electrónica no lo ha dicho explícitamente, es de suponer que los dos nuevos modelos sustituyen a los casi idénticos que anunció en julio de 2025.

El 16Z90U de 16 pulgadas y el 17Z90UR de 17 pulgadas utilizan el nuevo material «Aerominum» desarrollado por LG para el chasis, que, según el gigante de la electrónica, reduce el peso y mejora la durabilidad y la resistencia a los rayones.

LG no ha compartido las cifras actualizadas de peso o durabilidad, lo que parece extraño, aunque, dado que el modelo anterior de 17 pulgadas pesaba alrededor de 1,45 kg, es de suponer que el nuevo modelo pesará menos.

Encuentra las diferencias

El Gram Pro de 17 pulgadas, disponible exclusivamente en Norteamérica, combina una pantalla LCD WQXGA de 2560 x 1600 con una GPU Nvidia GeForce RTX 5050 para portátiles con 8 GB de memoria GDDR7. Su predecesor tenía la misma GPU.

El Gram Pro de 16 pulgadas utiliza un panel OLED WQXGA+ de 2880 x 1800 y procesadores Intel Core Ultra.

LG no ha revelado ninguna otra especificación aparte de eso. Los modelos Gram Pro de 2025 se comercializaron con procesadores Intel Core Ultra 7 o Ultra 9, 32 GB de RAM y hasta 2 TB de almacenamiento, por lo que es probable que aquí se ofrezca una configuración similar.

Ambos portátiles son compatibles con la IA en el dispositivo a través de Gram chat On-Device, junto con herramientas basadas en la nube y la compatibilidad con Microsoft Copilot+ PC. Las funciones del dispositivo están impulsadas por el EXAONE 3.5 sLLM actualizado.

Las funciones de conectividad incluyen Gram Link, que admite el intercambio de archivos, la duplicación de pantalla y las transferencias entre teléfonos y otros dispositivos LG, incluidos televisores y monitores.

Las funciones de seguridad incluyen el bloqueo remoto y el borrado de datos a través de LG ThinQ.

"El LG Gram 2026 representa un nuevo hito en nuestra búsqueda de la portabilidad definitiva, que dura ya una década", afirmó Lee Choong-hwoan, director del negocio de pantallas de LG.

"Con Aerominum, hemos resuelto con éxito la paradoja del peso frente a la durabilidad, creando un aspecto metálico de primera calidad que es a la vez increíblemente ligero y excepcionalmente duradero. Al fusionar este material innovador con nuestras avanzadas soluciones duales de inteligencia artificial y seguridad, nuestros nuevos portátiles, altamente inteligentes y extremadamente portátiles, permiten a los usuarios trabajar, crear y conectarse sin problemas estén donde estén".

LG aún no ha anunciado el precio ni la disponibilidad de las nuevas computadoras portátiles Gram Pro AI. Los modelos anteriores se lanzaron a un precio de 2549,99 dólares para la versión de 17 pulgadas (ahora disponible por 2100 dólares en Best Buy) y 2799,99 dólares para el modelo de 16 pulgadas.

