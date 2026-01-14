Buenas noticias para quienes no están a favor de Copilot: algunos de ustedes finalmente podrán desactivar la herramienta de inteligencia artificial en su dispositivo de trabajo

La última versión preliminar de Windows 11 Insider Preview ha introducido una política de grupo para eliminar la aplicación gratuita Copilot.

Solo se desinstalará una vez, y eso si eres suscriptor de pago de Copilot.

Si la has abierto en los últimos 28 días, permanecerá instalada.

Se han anunciado los detalles de la última versión preliminar de Windows 11 Insider Preview (26220.7535, KB5072046), y podría ser importante para cualquiera que sienta que se le ha impuesto Copilot.

Los cambios significan que los administradores ahora pueden finalmente desinstalar la aplicación Copilot, pero no está disponible para todos los usuarios, y algunas funciones de Copilot permanecerán en el dispositivo independientemente; solo los administradores de dispositivos administrados en el lugar de trabajo pueden eliminarla por ahora.

Una nueva política de grupo (RemoveMicrosoftCopilotApp) se encargará de la aplicación gratuita, pero la versión vinculada a las suscripciones de pago de M365 permanecerá instalada en cualquier dispositivo.

Puedes eliminar la aplicación *gratuita* Copilot, más o menos

El proceso requiere la instalación de la aplicación gratuita Microsoft Copilot y las aplicaciones de pago Microsoft 365 Copilot, por lo que, en esencia, lo único que pretende Microsoft es eliminar duplicaciones innecesarias.

Aun así, hay más criterios: solo está disponible para usuarios Enterprise, Pro y EDU, y la aplicación no debe haberse iniciado en los últimos 28 días.

Además, la política solo se aplica si están instaladas las aplicaciones gratuitas Copilot y M365 Copilot, basada en suscripción. Por lo tanto, si no es cliente de IA, no podrá deshacerse de la aplicación gratuita predeterminada.

«Si se habilita esta política, la aplicación Microsoft Copilot se desinstalará una vez», escribió Microsoft. «Los usuarios podrán volver a instalarla si lo desean».

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El cambio se produce en medio de una actualización más amplia para corregir una serie de problemas, como el bloqueo del Explorador de archivos, los diálogos de impresión duplicados y un diálogo de advertencia de apagado cortado.

Algunos problemas conocidos persisten en la versión Insider Preview Build, como la visualización de la batería Bluetooth, el bloqueo de la aplicación Configuración y nada menos que tres problemas con la barra de tareas/bandeja del sistema.

A pesar del resentimiento generalizado en Internet por el agresivo impulso de Microsoft a la IA, parece que la empresa no ha respondido a las solicitudes de eliminar por completo las aplicaciones y funciones de Copilot. El cambio de Insider parece ser simplemente una cuestión de mantenimiento.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.