AWS presenta su propio agente de IA para computadoras de escritorio, diseñado para ayudarte a realizar todas tus tareas

Amazon Quick es el último agente de IA proactivo y siempre activo de AWS

Se conectará con archivos locales y herramientas de trabajo en línea de terceros

Un grafo de conocimiento que se actualiza constantemente garantiza la máxima personalización

Amazon Web Services (AWS) ha lanzado su propio asistente de IA para computadoras de escritorio, diseñado para actuar como un compañero de trabajo personal que funciona de manera continua y en segundo plano para ir acumulando contexto con el tiempo.

El nuevo agente, Amazon Quick, se ha creado para conectarse con archivos locales, correos electrónicos, calendarios y herramientas de trabajo en línea como Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Zoom y Salesforce, con el fin de obtener el máximo contexto.

A partir de ahí, puede redactar correos electrónicos, documentos y presentaciones, analizar datos, generar información y automatizar algunas tareas repetitivas de forma automática.

El artículo continúa a continuación.

AWS lanza el agente de escritorio Amazon Quick

«Mientras que la mayoría de las herramientas de IA solo funcionan dentro del ecosistema específico de su propio proveedor y solo pueden ayudarte con una pequeña parte de tu trabajo, Quick está diseñado para liberarte de esos jardines vallados», escribió la empresa en un comunicado.

Amazon también señaló que Quick puede automatizar flujos de trabajo basados en el navegador y conectarse a herramientas de desarrollo como Kiro CLI y Claude Code, lo que demuestra que su utilidad va mucho más allá de la redacción básica de textos.

En cuanto a la personalización, Quick es capaz de crear un gráfico de conocimiento de cualquier persona que utilice el agente, que abarca preferencias, contactos del equipo y contexto empresarial, con acceso a los datos de la organización a los que le concedas acceso.

Por otra parte, Amazon criticó a la mayoría de los asistentes de IA por ser reactivos, generando resultados solo cuando se les solicita una respuesta y permaneciendo inactivos cuando no se utilizan. Este agente es uno de los cada vez más numerosos asistentes proactivos, que «supervisan lo que ocurre en tus aplicaciones, información y datos, y sacan a la luz lo que requiere atención».

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Los primeros clientes, entre los que se incluyen GoDaddy, AstraZeneca, BMW, Southwest Airlines y la propia Amazon, afirman que ahora pueden completar tareas que antes les llevaban horas en cuestión de minutos.

La página web de Amazon Quick muestra los precios actuales en cuatro niveles de suscripción: Free y Plus (20 $/usuario/mes) para usuarios más pequeños, y Professional y Enterprise para usuarios más grandes, con una tarifa de infraestructura adicional por organización además de la cuota mensual.

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