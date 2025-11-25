Apple anuncia una inusual reducción de plantilla, que afecta a algunos empleados del departamento de ventas

Apple podría estar despidiendo a parte de su personal de ventas

Según los informes, varias docenas de trabajadores de las áreas empresarial, gubernamental y académica se verían afectados

La medida parece tener como objetivo agilizar algunos procesos y "conectar con más clientes"

¿Una nueva "ola"de despidos en la industria de la tecnología? Parece que si y esta vez se informa que Apple tiene previsto despedir a parte de su personal de ventas con el fin de centrar sus esfuerzos en determinados sectores.

Informes de Bloomberg afirman que varias docenas de trabajadores podrían abandonar la empresa, en una medida poco habitual para el fabricante del iPhone.

Al parecer, los trabajadores afectados se dedican principalmente a los sectores empresarial, gubernamental y académico, lo que podría indicar un cambio de enfoque por parte de Apple en estas áreas.

¿Despidos en Apple?

En una declaración a Bloomberg, Apple afirmó que, con el fin de «conectar con aún más clientes, estamos realizando algunos cambios en nuestro equipo de ventas que afectan a un pequeño número de puestos».

La publicación señaló que el personal responsable de gestionar los centros de información de Apple para reuniones institucionales y demostraciones de productos para posibles clientes también se vio afectado, y que el reciente cierre del Gobierno de EE. UU. podría no haber ayudado en este sentido.

En sus últimos informes financieros, la empresa registró alrededor de 166 000 empleados a tiempo completo a fecha de 27 de septiembre de 2025.

Los despidos a gran escala parecen haberse convertido en algo habitual en el sector tecnológico últimamente, y pocas empresas se han librado de ellos. Dicho esto, los despidos son poco frecuentes en Apple, que en gran medida ha logrado escapar de los despidos masivos.

Amazon reveló sus planes de recortar 14 000 puestos de trabajo, en una medida aparentemente influenciada por el deseo de seguir siendo relevante y ágil en un mercado en constante cambio.

Verizon también reveló recientemente que más de 13 000 trabajadores perderían sus puestos de trabajo, en una medida descrita por su director ejecutivo como una oportunidad para que la empresa satisfaga mejor las necesidades de los clientes y refuerce su posición en el mercado.

TechRadar Pro se ha puesto en contacto con Apple para recabar sus comentarios.

